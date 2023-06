Tömeges betéti kamatcsökkentést jelentettek be Kínában

Kína négy legnagyobb bankja, az Industrial and Commercial Bank of China, az Agricultural Bank of China, a Bank of China és a China Construction Bank csütörtöktől kisebb kamatot fizet a betétekre - közölték a bankok honlapjukon

Az állami hátterű bankok a látra szóló betétek kamatát 5 bázisponttal, a három- és ötéves lekötött betétekétjeit pedig 15 bázisponttal csökkentették. Ez a második ilyen csökkentés egy éven belül, az előző ilyen intézkedést szeptemberben hajtották végre.

A kínai jegybank által felügyelt szabályozó testület arra kérte a hitelezőket, hogy szintén csökkentsék az amerikai dolláros betéti kamatokat - közölte kedden négy, az ügyet közvetlenül ismerő személy.

Címlapkép: Getty Images