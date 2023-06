Vigyázz! – Ezzel az új trükkel próbálják ellopni a pénzed a telefonos csalók az OTP Bank és az Államkincstár nevében

Jó napot kívánok, az OTP Banktól telefonálok azért, mert banki biztonsági rendszerünkben azt látjuk, hogy Ön megpróbált az elmúlt percekben 78-78 ezer forintot három egymás utáni alkalommal is kiutalni a számlájáról, és le akarjuk ellenőrizni, hogy valóban Ön próbálta-e végrehajtani ezeket a gyanús tranzakciókat – ezzel indította a hívást csütörtökön délután a magát az OTP Bank munkatársának kiadó hölgy egyik gazdasági elemző kollégánk felé a 06-1-488-87-27-es budapesti vezetékes számról. Aztán a fordulatos, egyre gyanúsabb telefonhívás vége az lett, hogy egy férfi csaló rávágta a telefont a kollégánkra, ő ugyanis rájött a furfangos átverési kísérletre, amibe extrém gyanús módon az Államkincstár informatikai biztonsági irodáját is belekeverték. Az eset sok más mellett azért is tanulságos, mert rengeteg magyar lakossági magánszemélynek van az Államkincstárnál lakossági állampapírja az értékpapírszámláján, így a bankszámla-tulajdonosok mellett ők is igencsak pórul járhatnak, ha bedőlnek a csalóknak, hiszen az általuk javasolt pár lépéssel el tudnak jutni odáig, hogy az összes megtakarításunkat ellopják.

A magát a bank munkatársának kiadó hölgy a hívás elején semmilyen banki beazonosítást nem végzett a kollégánkkal (ez eleve gyanús volt), csak közölte, hogy a biztonsági rendszerük riasztása alapján le akarják ellenőrizni, hogy tényleg a kollégánk volt-e az, aki háromszor egymás után ugyanazt az összeget ki akarta utalni a számlájáról. A beszélgetés első harmada még teljesen normális tartalommal és hangnemben zajlott, és az oda-vissza kérdezések során a hölgy azt is kibökte, hogy IP cím alapú „adataik szerint” pár perccel a hívás előtt Kecskemétről egy iPhone telefonról próbáltak belépni kollégánk netbanki fiókjába, és el akarták indítani az utalásokat, de a bank egyelőre blokkolta azokat, mert gyanúsak voltak.

Ezzel a hölgy azt érzékeltette, hogy a csalóknak már a rendelkezésére állnak a netbanki belépési kódok, ami nyilván mindenkit megijeszt.

A hívással egyébként valójában éppen ez a megijesztés cél, hogy aztán a félelem által vezérelve szépen végigmenjen a gyanútlan ügyfél a javasolt lépések sorozatán.

A hölgy indoklása szerint egyébként az átutalási kísérletekről azért nem kapott sms-t a kollégánk, mert a bank még blokkolta azok teljesülését (ennek az indoklásnak van jelentősége, mert később egy másik indoklás is elhangzik).

A lesokkoló, szándékosan stresszt keltő hívás során a hölgy tovább kérdezősködött, hogy a legutolsó sms szerint a számlaegyenleg 1 millió forint alatt volt-e, vagy 1-2 millió között, esetleg 2 millió forint felett. Ezzel nyilván azt is be tudta lőni, hogy milyen aktuális pénzügyi háttérrel rendelkezik az ügyfél, mert ez a további ügymenetet is befolyásolja. A hallott számlaegyenleg alapján rákérdezett ugyanis arra is, hogy van-e a számlához tartozó megtakarítási számla, vagy például a Magyar Államkincstárnál értékpapír számla, mire kollégánk jelezte, hogy utóbbi van. Erre rögtön lecsapott az állítólagos banki munkatárs hölgy, hogy akkor ahhoz is hozzá fognak tudni férni a csalók, így már KAPCSOLJA IS az Államkincstár informatikai biztonsági irodáját, hogy velük egyeztesse a vész elhárítását szolgáló teendőket a kollégánk.

Külön kérte a hölgy, hogy a kollégánk ne tegye le a telefont, várjon 15-20 másodpercet, mert akkor majd a kapcsolás után bejelentkezik az államkincstári munkatárs. A valóságban a hölgy átadta a telefont a mellette álló úrnak, aki a kincstár informatikai biztonsági irodája munkatársának adta ki magát, és ő is igyekezett felmérni a kollégánk pénzügyi helyzetét, esetleges értékpapír megtakarítását, de ez már nagyon gyanús volt. Vele is szóba került, hogy nem érkezett semmiféle sms a kollégánk telefonjára, ami a bankszámla egyenleg változást, vagy a sikertelen tranzakciókat mutatná, mire az „államkincstári munkatárs” indulatosan megjegyezte, hogy ez azért van, mert a kiberbűnöző csalók eltérítették a mobiltelefonra érkező sms-t és valójában már annak a küszöbén állnak, hogy a kincstári számlához is hozzáférjenek (tehát itt már egy másik indoklást hoztak elő a csalók, hogy miért nincs sms).

Nyilván léteznek ilyen kifinomult átverési technikák, de a helyzet eddigre már rendkívül gyanússá vált, főleg az említett átkapcsolás, az egyre indulatosabb válaszok, illetve amiatt, hogy a hölgy és az úr folyamatosan összemosta a bankszámla és a kincstári értékpapír számla témáját, miközben két egymástól teljesen különálló dologról van szó. Erre az Államkincstár nevében telefonáló úr odavágta, hogy ha leteszi kollégánk a telefont, akkor az OTP Bank (nyilván kiesett a szerepéből) semmiféle kártérítést nem fog kifizetni később, ha mégis megcsapolják a csalók a számlát, hiába perli kollégánk később a bankot (ez bizonyára nincs így, csak a félelemérzet erősítését célozta).

Indulatosan, és zavarosan elhadarva jelezte, hogy lenne megoldás az állítólagos csalók lépésének megállítására: küldenek egy linket, amire kattintva le lehet tölteni egy applikációt, aminek segítségével a távolból átveszik az eszközök felett az irányítást és megadva a kódokat (!), kijelentkeztetik az állítólagos csalókat a netbanki és kincstári rendszerekből, így ezzel minden gondja megoldódik a kollégánknak. Valójában éppen ezzel lett volna mindenféle gondja a kollégánknak, hiszen a csalók így egy direkt csalásra kifejlesztett applikációt ajánlottak volna, aminek segítségével tényleg minden szükséges kódhoz, és a megérkező sms-ekhez is hozzá tudtak volna férni. Így le tudták volna emelni a bankszámláról a pénzt, illetve el tudták volna adni az állampapírokat, amelyek ellenértékét két nap múlva ki tudták volna utalni a kincstári értékpapír számláról.

A beszélgetés egy pontján kollégánk a telefonálók ellen fordult, felvetve: mi van, ha éppen a telefonálók a csalók és ők próbálják kicsalni a szükséges kódokat, hogy hozzáférjenek a pénzhez. A kollégám hangsúlyozta: rendkívül gyanús, hogy nem kapott sms-t, a banki call-center soha nem szokta bekapcsolni a hívásba az államkincstár informatikai biztonsági irodájának munkatársát, és egyébként is újságíró. Mire utóbbit félig kimondta kollégánk, a valódi csaló már rávágta a telefont.

Az elmúlt időszakban számos cikkben felhívtuk már a különböző, trükkös csalásokra a figyelmet, amelyek folyamatosan változnak, finomodnak, de néhány elem hasonló bennük. Az általános tanács az, hogy mindig érdemes nagyon óvatosnak lenni, ha a pénzügyekről, főleg az ahhoz tartozó adatokról, kódokról van szó:

Címlapkép forrása: Shutterstock