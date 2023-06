Gigantikus hitelt készül beszedni az EKB, likviditási feszültség jöhet egyes bankoknál

Az eurózóna pénzügyi rendszere mintegy 4000 milliárd eurónyi többletlikviditással rendelkezik, így a szektor egésze számára nem szabadna, hogy gondot okozzon egy ilyen nagy összegű lejárat sem, ugyanakkor az egyes bankokkal kapcsolatban vannak aggodalmak, különösen a kisebb olasz bankokat és a görög bankokat emlegetik a közgazdászok, elemzők.

Június 28-án összesen 476,8 milliárd eurónyi TLTRO-hitel válik esedékessé az eurózónában. Reinhard Cluse, a UBS Group AG közgazdásza szerint Németország, Franciaország és más euróövezeti országok egyes vállalatai is megérezhetik emiatt a likviditási szorítást, de az olasz és görög bankoknál nagyobb likviditási feszültség alakulhat ki.

Olaszország bankjainak teljes TLTRO-kötelezettsége meghaladja az EKB-nál elhelyezett többlet készpénzállomány összegét,

ami azt jelzi, hogy néhány banknak máshonnan kell majd pénzt szereznie a jegybanktól felvett hosszú lejáratú hitelek visszafizetéséhez. A görög bankok likviditási többlete nagyjából megegyezik azzal, amivel az EKB-nak tartoznak.

Az EKB a TLTRO-hiteleket egyszerűen hagyja lejárni, ezzel is csökkenti felduzzadt mérlegét. A jó hír az, hogy a bankoknak rengeteg lehetőségük van az alternatív finanszírozás megtalálására: az egyik ilyen a repópiac, ahol a szereplők fedezett módon kölcsönöznek egymásnak. A bankok a kötvénypiacokhoz is fordulhatnak, hogy betömjék likviditási lyukaikat, és úgy is dönthetnek, hogy a birtokukban lévő lejáró kötvényeket készpénzre cserélik.

A Bloomberg által korábban megkérdezett közgazdászok többsége azonban nem számít arra, hogy az EKB a TLTRO megszűnése után újabb hosszabb távú finanszírozást kínálna, viszont a jegybank standard konstrukciói továbbra is rendelkezésre állnak, így például a heti és háromhavi likviditást biztosító műveleteket is igénybe tudják venni a rászoruló bankok.

Címlapkép: EKB