Amerika legnagyobb bankja és alapkezelője fog tőkét gyűjteni Ukrajna újjáépítéséhez

A BlackRock és a JP Morgan segítségével egy újjáépítési bank felállításán dolgozik az ukrán kormány. Az így képzett alap több százmilliárd dollárnyi magánbefektetéssel együtt irányítana állami pénzeket Ukrajna újjáépítési projektjeibe – számolt be a Financial Times

Az Ukrajnai Fejlesztési Alap egyelőre a tervezés szakaszában van, és várhatóan csak a háború után működhet teljes értékűen. A befektetők azonban már ezen a héten megismerkedhetnek vel a brit és ukrán kormány által közösen szervezett londoni konferencián.

A hosszú távú kihívások közül sokra a vegyes finanszírozás a legjobb megoldás, szükség van ezekre az eszközökre a tőke széles körű mozgósításához - nyilatkozta Philipp Hildebrand, a BlackRock alelnöke.

A Világbank márciusi becslése szerint Ukrajnának 411 milliárd dollárra lenne szüksége a háború utáni újjáépítéshez, és a közelmúltbeli orosz támadások miatt ez az összeg csak növekedhetett.

A kijevi kormány még novemberben bízta meg az USA legnagyobb alapkezelőjének, a BlackRocknak a tanácsadó cégét, hogy meghatározza, hogyan lehetne optimalizálni a tőkebevonást, februárban pedig az USA legnagyobb bankját, a JPMorgant is bevonták a projektbe. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a múlt hónapban jelentette be, hogy az ország együttműködik a két pénzügyi csoport mellett a McKinsey tanácsadóival is.

