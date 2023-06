Nevetségesen keveset keresnek Japánban a bankvezérek

A Mitsubishi UFJ Financial Groupnál például Hironori Kamezawa vezérigazgató teljes javadalmazása 257 millió jen (1,8 millió dollár) volt a márciusban zárult évben, beleértve a részvényjuttatásokat is. A Sumitomo Mitsui Financial Group vezérigazgatója, Jun Ohta összesen 186 millió jent kapott, míg a Mizuho Financial Group Inc. vezetője, Masahiro Kihara 146 millió jent keresett.

E fizetések nagysága eltörpül az Egyesült Államokban és más nagy piacokon elérhetőjavadalmazások mellett. A JP Morgan vezérigazgatója, Jamie Dimon 34,5 millió dollárt kapott tavaly, míg az HSBC Holdings vezérigazgatója, Noel Quinn 7,1 millió dollárt vitt haza. Szingapúrban a DBS Group Holdings Ltd. vezetője, Piyush Gupta mintegy 11 millió dollárt kapott.

A japán bankok vezetői annak ellenére keresnek keveset, hogy tavaly történetük legnagyobb nyereségét könyvelhették el a távol-keleti ország hitelintézetei, és erősítették jelenlétüket a Wall Streeten is. A japán kultúrában a bankokra általában félig állami, hivatalszerű szervezetként tekintenek, és a 90-es évek végének pénzügyi válsága idején tett állami segélycsomagok is nyomot hagytak ezen.

