Óriásbank emelkedik ki a semmiből: holnaptól ez lesz a világ negyedik legnagyobb piaci értékű hitelintézete

Számos amerikai és kínai óriásbankot előzhet meg a két indiai pénzintézet egyesülésével létrejövő hitelintézet, a Bloomberg által összeállított adatok szerint a HDFC értéke körülbelül 172 milliárd dollár lesz. Ez az érték olyan vállalatokénál nagyobb, mint például a JPMorgan, az Industrial and Commercial Bank of China, vagy a Bank of America.

A várhatóan július 1-én hatályba lépő összeolvadással az indiai bank fiókjainak száma 8300 körülire nő, ezekben pedig összesen 177 000 alkalmazott fog dolgozni.

A gigabanknak emellett összesen 120 millió ügyfele lesz, ez Németország lakosságának körülbelül a másfélszerese.

Az egyesülést követően a HDFC elsősorban jelzálogbanki részlegének ügyfeleit tervezi megcélozni, ezzel is növelve a betétállományt. Emellett arra is nagy fókuszt fognak helyezni, hogy a jelzálogbank már meglévő hitelkonstrukcióit a többi részleg ügyfeleinek is el tudják adni. Szakértők szerint a hitelállomány 18-20%-os növekedése ahhoz is hozzájárulhat, hogy a HDFC részvényeinek árfolyama a vetélytársainál nagyobb mértékben tudjon növekedni.

Címlapkép forrása: Getty Images