Osztalékfizetésre készülnek az amerikai nagybankok

A nagy amerikai bankok, köztük a JP Morgan, a Wells Fargo, a Goldman Sachs és a Morgan Stanley bejelentették, hogy növelik a harmadik negyedévi osztalékukat, miután sikeresen átmentek a Fed éves stressztesztjén.

Már több vezető amerikai bank, köztük a JP Morgan Chase, a Wells Fargo, a Goldman Sachs és a Morgan Stanley is bejelentette, hogy emelik a harmadik negyedévi osztalékukat. A döntés azután született, hogy ezek a pénzintézetek sikeresen átmentek a Federal Reserve stressztesztjén. A teszt megerősítette, hogy a bankok elegendő tőkével rendelkeznek ahhoz, hogy kibírjanak egy jelentős gazdasági visszaesést.

A JP Morgan Chase negyedévente 1,00 dollárról 1,05 dollárra emeli részvényenkénti osztalékát. Hasonlóképpen a Wells Fargo is 30 centről 35 centre kívánja emelni részvényenkénti osztalékát.

A fentieken túl a Goldman Sachs és a Morgan Stanley is bejelentette osztalékemelését. A Goldman Sachs osztaléka részvényenként 2,50 dollárról 2,75 dollárra emelkedik, míg a Morgan Stanley osztaléka 77,5 centről 85 centre emelkedik részvényenként. A Citigroup is követte a példát, részvényenként 51 centről 53 centre emelve.

Az emeléseket azt követően jelentették be, hogy ezek a bankok sikeresen teljesítették a Federal Reserve stressztesztjét. A Fed által bemutatott hipotetikus forgatókönyv szerint egy nagyobb gazdasági visszaesés esetén a 23 vizsgált bank (köztük a JPMorgan Chase, a Bank of America és a Goldman Sachs) együttesen 541 milliárd dolláros veszteséget szenvedne el, de még így is több mint kétszer annyi tőkével rendelkezne, mint amennyire szükség lenne.

Noha az év elején három nagy regionális bank csődbe ment, ami zavarokat okozott az iparágban, a nagy amerikai hitelezők még akkor is erősek maradtak, amikor a Fed kamatemelésbe kezdett, hogy megpróbálja megfékezni az inflációt, ami viszont potenciálisan recesszióhoz vezethet. A Moody's Investors Service hitelminősítő szerint ezek az eredmények azt mutatják, hogy a vizsgált bankok képesek ellenállni a komoly stressznek, miközben a szabályozói minimumok feletti tőkepuffert tartanak fenn.

Forrás: Reuters

Címlapkép: Shutterstock