Gyűlnek a felhők a kínai bankok felett, aggódnak a befektetők

A kínai bankok a nemteljesítő hitelek megugrása és a csökkenő hozamok miatt növekvő kockázatokkal küzdenek, ami aggodalmat kelt a befektetőkben. Csak fokozza a negatív hangulatot, hogy a Goldman több banki részvényt is eladásra ajánl.

A kínai bankok egyre növekvő kockázatokkal küzdenek a nemteljesítő hitelek megugrása és a csökkenő hozamok miatt, a befektetők is aggódnak a világ második legnagyobb gazdaságának egészsége miatt. Rontja a kínai bankok helyzetét, hogy sokan közülük a helyi önkormányzatok infrastrukturális projektjeit is nagy összegben finanszírozzák, amellett, hogy az amúgy is bajban lévő ingatlanszektorban is jelentős kitettséggel bírnak.

Nem véletlen, hogy körülbelül nyolc éve nem látott meredek visszaesést lehet látni a banki részvények árfolyamában.

Az eladási hullámot tovább fokozta a Goldman Sachs legutóbbi döntése, miszerint több nagy bankot "eladási" osztályzatra minősített le, ami három kereskedési nap alatt több mint 10%-os esést eredményezett a hongkongi bankszektor tőzsdeindexében. A Goldman Sachs jelentése kiemelte, hogy a bankoknak le kell írniuk az ingatlanszektornak nyújtott hiteleket, és hogy a bankok nyereségét megterheli a hitelek meghosszabbítása vagy refinanszírozása, valamint az önkormányzatoknak nyújtott egyéb hitelezés.

Raymond Yeung, az ANZ Greater China vezető közgazdásza szerint az önkormányzati projektekkel kapcsolatos adósságkockázat végső soron az állami szektorra, köztük a kínai állami kereskedelmi bankokra hárulhat. Megjegyezte azonban azt is, hogy a központi kormányzat tisztában van ezen adósságok nagyságával és azzal, hogy hol vannak a sebezhető pontok, ami csökkenti a rendszerszintű kockázatok valószínűségét.

Gary Ng, a hongkongi Natixis Corporate & Investment Banking vezető közgazdásza azonban arra figyelmeztetett, hogy ha a helyi önkormányzatok bevételei továbbra is romlanak, akkor egyes kínai bankok nemteljesítő hitelei növekedhetnek.

Az ország az idei év első két hónapjában erős új banki hitelezésről jelentett, azonban év elején a bankárok felfedték, hogy a hitelállomány növekedése nagyrészt a politika által vezérelt infrastrukturális projektekhez nyújtott hiteleknek köszönhető, mivel egyes nagybankok 2% alatti kamatokat ajánlottak az állami tulajdonú vállalatoknak, ami nyomást gyakorolt az árrésekre.

Az elmúlt évtizedben a kínai bankok nettó kamatmarzsa a Refinitiv adatai szerint 2023 első negyedévére egy százalékponttal 1,7% körüli szintre zsugorodott. A P/E-ráta közel 4, ami a 2018-as érték felét teszi ki.

Forrás: Reuters

Címlapkép: Portfolio