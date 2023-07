Így változnak a családtámogatások: megjöttek az új szabályok a falusi CSOK-ról és a babaváró támogatásról

A kormány kihirdette az új - három hete már bejelentett - családtámogatási intézkedésekkel kapcsolatos döntéseit két rendeletben kedd este. Ennek keretében például új szabályokat alkot a "kistelepüléseken nyújtható otthonteremtési támogatásokról".

Két nagyon fontos és régóta várt rendelet jelent meg kedd este a Magyar Közlönyben.

A kistelepüléseken nyújtható otthonteremtési támogatásokról, valamint

A babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Előbbi 41 oldalon tartalmazza az új falusi CSOK szabályokat, valamint további 50 oldalon át sorolja a melléklete az érintett településeket.

Fontos kiemelni, hogy új lakás építése vagy vásárlása esetén NEM emelkedik meg a kistelepüléseken elérhető CSOK összege (marad a maximum 10 millió forint), tehát az emelések kizárólag az eddig is kizárólag használt lakásokra elérhető falusi CSOK-ot érintik (maximum 15 millió forintnyi támogatás).

Emlékezetes, a kormány június 22-én jelentette be, hogy változnak egyes otthonteremtési támogatási formák és feltételek. Az előzményekről itt írtunk korábban:

Megjelent a minisztérium tájékoztatása is

A közlönyben történt kihirdetéssel párhuzamosan a Kulturális és Innovációs Minisztérium egy közleményt is kiadott a kormány döntéseivel kapcsolatban "megjelentek a Babaváró támogatás és a falusi CSOK emeléséről szóló rendeletek" címmel. Ebben bejelenti, hogy az eredeti CSOK megszűnik, viszont a falusi CSOK támogatási összege emelkedik.

"A városi CSOK már nem jelent érdemi segítséget a családoknak, hiszen nagy önrészt kell hozzátenniük és/vagy banki hitelt is fel kell venniük ahhoz, hogy a vágyott otthonukat megszerezzék. Eközben a falusi CSOK továbbra is hatékonyan járul hozzá a családok lakhatási terveinek megvalósításához. Ezért a kormány 2024 januárjától a falusi CSOK összegét jelentősen, 50 százalékkal megemeli. Használt lakóingatlan vásárlása és egyidejű bővítése, korszerűsítése esetén 2024. január 1-jétől 1 gyermek után az eddigi 600 ezer forintos támogatás 1 millió forintra, 2 gyermek esetén 2,6 millióról 4 millióra, 3 vagy több gyermek esetén pedig 10 millióról 15 millió forintra nő. Meglévő lakóingatlan korszerűsítésénél, bővítésénél a támogatási összeg egy gyermek esetén 300 ezerről 500 ezer forintra, két gyermeknél 1,3 millióról 2 millióra, három vagy több gyermeknél pedig 5 millióról 7,5 millió forintra emelkedik. A falusi CSOK igénybevételének lehetőségére kijelölt kistelepülésen új családi ház építése vagy vásárlása esetén a 2023-ban érvényben lévő összegek 2024-ben is elérhetők lesznek: 1 gyermek esetén 600 ezer forint, 2 gyermek esetén 2,6 millió forint, 3 vagy több gyermek esetén 10 millió forint igényelhető" - részletezi a közlemény.

Kitér a másik intézkedésre is a KIM tájékoztatása. "Családpolitikánk kulcsa, hogy ösztönözzük az első gyermek minél korábbi megszületését, ugyanis ha ez az anya fiatalabb korában történik, nagyobb esély van testvér, testvérek érkezésére. Ezért döntött úgy a kormány, hogy jövőre csak a 30 év alatti nők számára, ugyanakkor 10 millió forint helyett 11 millió forintos összeghatárral biztosítja a Babaváró támogatást. Amennyiben az anya elmúlt 30 éves, de még nem töltötte be a 41. életévét és igazolja várandósságát, továbbra is jogosult a támogatás igénybevételére 2024. december 31-ig. A 2024. január 1-től 10 millió forintról 11 millió forint összeghatárra emelkedő hitel továbbra is kamatmentes marad" - írták.

Azt is részletezi a KIM, hogy

a CSOK, valamint a hozzá kapcsolódó államilag támogatott, kedvezményes hitel lehetőségével eddig 226 ezer család élt összesen, 734 milliárd forint összegben.

a 2019 júliusában a családvédelmi akcióterv keretében bevezetett kamatmentes szabad felhasználású kölcsön, a Babaváró támogatás, amelyet eddig csaknem 220 ezer család vett igénybe 2 125 milliárd forint összegben, és eddig mintegy 130 ezer vágyott gyermek vállalásához járult hozzá.

