Sorra veszi a háború óta a bankokat Oroszország leggazdagabb embere

Bár több nyugati szankció is sújtja, Vlagyimir Potanin orosz milliárdost ez nem tartja vissza attól, hogy bővítse hitelezési birodalmát – számol be a hírről a Bloomberg

Az Oroszország leggazdagabb emberének számító Vlagyimir Potanin orosz mágnás újabb lépésként részesedést vásárol egy vállalkozásokra fókuszáló digitális bankban, ami már a harmadik ilyen lépés a hitelezési birodalmának bővítésében azóta, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát.

Potanin Interros nevű cége csatlakozott egy olyan befektetői konzorciumhoz, amely már most is a Tochka digitális banki szolgáltató mintegy 10%-át ellenőrzi. A holding hétfői közleménye szerint a fennmaradó részt is kivásárolja a Trust Banktól.A kis- és középvállalkozásoknak hitelező Tochka a honlapja szerint 600 000 ügyféllel rendelkezik. A Trust Bank 41,5 milliárd rubelért (456 millió dollárért) adja el a Tochka 90 százalékát az Interrost is magában foglaló befektetői csoportnak.

Az Interros nem sokkal az ukrajnai háború kitörése után vásárolta meg a Societe Generale részesedését a Rosbankban, amikor a francia cég ki akart vonulni Oroszországból. Potanin később megvásárolta Oleg Tinkov 35 százalékos részesedését a TCS Group Holdingban, amely az ország egyik legnagyobb lakossági bankjának, a Tinkoff Banknak az anyavállalata.

A Bloomberg cikke megjegyzi, hogy Potanint a Rosbank-részesedés megvásárlása után szankcionálta Nagy-Britannia, majd tavaly év végén az Egyesült Államok feketelistájára is felkerült. Vagyonát a Bloomberg Billionaires Index szerint 28,4 milliárd dollárra becsülik.

