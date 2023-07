Szuperapplikációt fejleszt a K&H, bejelentették az új mobilbank elindítását

Újgenerációs mobilalkalmazást indított útjára a K&H, amellyel az a célja, hogy az ügyfelek teljes életmódját kiszolgáló szuperapplikációvá fejlessze – jelentették be a pénzügyi csoport budapesti sajtótájékoztatóján.

Míg régen márványból, üvegből, rézből készültek a bankok épületei, mára a bankok beköltöztek az okostelefonokba – mondta felvezetőjében Horváth Magyary Voljc Nóra, a K&H Csoport kommunikációs igazgatója. Felhívta a figyelmet: a mobilbankokkal szemben is folyamatosan nőnek az ügyfélelvárások, ezt tükrözi a bank megújult mobilapplikációja is.

Digitalizáció emberi vonásokkal – a K&H ezt az elvet szeretné követni Németh Balázs innovációs vezető szerint. A társaság egyszerre teszi elérhetővé a bankot és a biztosítót is az alkalmazásában, kiegészítve a mesterséges intelligenciára épülő asszisztens, Kate szolgáltatásaival. A társaság célja az, hogy az életstílust támogató különböző termékeket és szolgáltatásokat egyszerre nyújtó

szuperapplikációja legyen, idővel mindent integrálva bele, azt is, amit ma még az ember jellemzően a pénztárcájában, irattartójában hord.

Vadócz Zsolt digitalizációs vezető elmondta: 2013-ban élesítették a bank első mobilapplikációját, ez alatt a tíz év alatt folyamatosan bővült új funkciókkal, többek között az azonnali fizetéshez kapcsolódó másodlagos azonosítóval, hitelekkel (pl. személyi kölcsön igényléssel), biztosításokkal, befektetésekkel és számlanyitást lehetővé tevő funkcióval. Már több mint 60 funkció érhető el a mobilapplikációban, köztük a banki-biztosítói szolgáltatásokon messze túlmutató szolgáltatások, például tömegközlekedési jegyvásárlás is.

A K&H ma 560 ezer aktív mobilbank felhasználóval rendelkezik, 2020 óta megduplázódott a számuk. 200 ezer ügyfél intézett már kérdést Kate-hez, a személyes digitális asszisztenshez.

Évente 20 millió tranzakciót bonyolítanak le az ügyfelek az alkalmazásban, a tranzakciók jó egyötöde okosórákkal történik, és ma már 60% az online számlanyitások aránya.

A sikerek ellenére most lecserélték a K&H Csoport mobilapplikációját, mert bonyolulttá vált a szolgáltatáscsomag, és egyszerűen kinőtték az előzőt – közölte Németh Balázs. Az új applikáció fejlesztése során négy elvre: az élményszerűségre, az intuitivitásra, a „bolondbiztos”, pofonegyszerű kialakításra és az áttekinthetőségre fektettek nagy hangsúlyt.

Az új mobilbank új IT-architektúrára épül, tucatnyi rendszert kellett hozzá integrálni – ismertette Vadócz Zsolt. Az újdonságok között említette, hogy widget segítségével teszi lehetővé a gyors azonnali átutalást és a Kate-tel való azonnali hangalapú kommunikációt is. Egyszerűsödtek a kártya- és átutalási műveletek, a digitális pénztárcák kezelése és a tranzakciótörténetek lekérdezése. A személyi kölcsön igénylése folyósítással együtt bőven 5 percen belül lebonyolítható.

Ezúttal nem új funkciók beépítése, hanem az új ügyfélélmény megteremtése volt a cél, de már a közeljövőben újabb és újabb funkciókkal bővül a mobilapplikáció

– ígérte Németh Balázs.

Kérdésre válaszolva elmondta: az internetbankot is megtartják egyelőre, hiszen vannak ügyfélkörök, amelyek számára a nagyobb képernyő előnyt jelent. Ilyenek például a kis- és középvállalkozások és az idősebb ügyfelek is. Tény ugyanakkor, hogy gyors ütemben szorul vissza a webes felületek használata. A Portfolio kérdésére elmondta: a leggyakrabban használt, intenzívebb hézköznapi ügyféligényt támasztó banki termékek integrálása is fontos célkitűzésük.