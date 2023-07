Megérkezett Európába az Apple új fizetési megoldása

Az Apple elsőként az Egyesült Királyságban indítja el kereskedői fizetési megoldását üzleti és szabadúszó ügyfelei számára. A Tap to Pay névre keresztelt szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a felhasználók a mobiltárcájukra érintés útján fogadjanak el fizetéseket. A fizetések elfogadásához kizárólag a telefonjukra, kiegészítő hardverre, illetve terminálra nem lesz szükségük - írja a cég a közleményében.

Az új funkció segítségével a kereskedők Iphone-jukat használhatják a terminálként a fizetések elfogadásához. Ehhez nincs szükségük kiegészítő hardverre, csupán a mobileszközükre és egy partner iOS-alkalmazásra, amely támogatja a funkciót. Eddig a Revolut és a NatWest fizetési platformok jelentették be, hogy integrálják alkalmazásukba a Tap To Pay-t.

A két fintech után az Adyen, a Dojo, a myPOS, a Stripe, a SumUp,a Viva Wallet, a Worldline és Zettle by PayPal is jelezték, hogy beemelik a funkciót a kínálatukba. A Tap to Pay a legújabb iOS-verziót futtató Iphone Xs vagy annál újabb készülékeken működik.

A megoldás úgy működik, hogy a kereskedő egyszerűen felszólítja a vásárlót, hogy az Apple Pay-es fizetésre képes iPhone-ját vagy Apple Watch-át, illetve bankkártyáját tartsa az ő iPhone-jának közelébe, és a tranzakció NFC technológia segítségével végbemegy.

A Tap to Pay esetében az ügyfelek fizetési adatait ugyanaz a technológia védi, mint ami az Apple Pay esetében is működik. A Tap to Pay-en az iPhone-nal végrehajtott összes tranzakciót titkosítják és a Secure Element segítségével dolgozzák fel. Az Apple Payhez hasonlóan az Apple nem tudja, hogy ki, mit vásárol.

