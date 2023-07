Csalódást keltett a Goldman Sachs jelentése, nincsenek elragadtatva a befektetők

Eddig 0,4%-os csökkenéssel reagált a Goldman Sachs második negyedéves gyorsjelentésére a társaság részvényárfolyama a nyitás előtti kereskedésben, miután alacsonyabb lett a bank egy részvényre jutó eredménye a vártnál.

A második negyedév gyengén alakult a befektetési banki tevékenységek szempontjából, ahogy azt a Morgan Stanley keddi gyorsjelentésén, de más versenytársaként is látni lehetett. A Goldman Sachs eredménye és bevétele különösen is megérezte a mostoha piaci környezet. Az lemzők eleve csökkenő bevételre és profitra számítottak, de utóbbi szempontjából még sikerült a várakozásokat is alulmúlnia a társaságnak, ahogy az alábbi táblázatunkban látható.

Ami a gyorsjelentés egyes részleteit illeti:

a befektetési bank díjbevételek 20%-kal, a kötvény- és devizapiaci bevételek 26%-kal maradtak el a társaságnál az egy évvel korábbitól, miközben a részvénypiaciak nagyjából stagnáltak,

a szervezet gerincének tekinthető globális bank és tőkepiaci üzletág összességében 14%-os bevételcsökkenést szenvedett el, és 7,19 milliárd dolláros bevételt termelt,

mindezek ellenére a bank emelt negyedéves osztalékán: az előző 2,5 dolláros részvényenkénti osztalék helyett 2,75 dollár kifizetését tervezi.

Az elemzők idén már többször is csökkentették a Goldman Sachs eredményére vonatkozó becsléseiket, részben a bank a fogyasztási banki tevékenységből való kivonulására és az esetleges leírásokra, részben a befektetési bank környezet romlására hivatkozva. Maga a Goldman jelezte, hogy

2023-RA 25%-OS VISSZAESÉST VÁR A KERESKEDÉSI TEVÉKENYSÉGÉBEN.

A hat legnagyobb amerikai bank már mind közzétette második negyedéves gyorsjelentését, ezek itt olvashatók:

Címlapkép forrása: Dan Totilca via Getty Images