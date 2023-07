Furcsa számlabezárások miatt hívja be a brit nagybankok vezetőit a pénzügyminiszter

A brit pénzügyminisztérium beidézi az Egyesült Királyság legnagyobb bankjainak vezetőit, hogy számot adjanak arról, miként próbálják megelőzni a politikai indíttatású számlabezárásokat – írja a Financial Times

Ahogy arról múlt héten mi is beszámoltunk, múlt héten új szabályozást jelentett be a brit pénzügyminisztérium: a törvény előírja a bankok számára, hogy alaposan indokolják meg, illetve 30-ról 90 napra emeljék a számlák bezárásáról szóló döntések késleltetését, mivel az elmúlt időszakban számos aggály merült fel azzal kapcsolatban, hogy bankszámlák megszüntetése néhol csupán politikai indíttatásból történt.

Az egyik ilyen ügy főszereplője Nigel Farage, korábban a Brexit egyik legnagyobb támogatója, aki azt állította, hogy a politikai álláspontja miatt korlátozzák a banki szolgáltatásokhoz való hozzáférését. A politikus számlájának bezárásáról szóló jelentésben ugyanis a NatWest alá tartozó Coutts bank dolgozói politikai üzeneteket is megfogalmaztak.

A NatWest, a Lloyds, a HSBC és a Barclays is szerepel azon a 19 pénzintézetből álló listán, amelyek vezetőivel tárgyalna a brit pénzügyminiszter, Andrew Griffith. A levél tervezete szerint a bankokat arra kérik, hogy mutassák be, miként fogják biztosítani azt, hogy az ügyfelek a szabad véleménynyilvánítás mellett is bármikor hozzáférhessenek a számláikhoz.

A NatWest vezérigazgatója, Dame Alison Rose bocsánatot kért Farage-tól a számlája bezárásáért, és ígéretet tett arra, hogy felügyeli a Coutts számlabezárásokkal kapcsolatos döntéseit.

