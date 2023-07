Örülhetnek a befektetők, tizenkettedik negyedéve nyereséges a Deutsche Bank

Közzétette második negyedéves gyorsjelentését a Deutsche Bank: a tavalyi második negyedévhez képest visszaesett, azonban így is meghaladta az elemzői várakozásokat. Ennek ellenére a vezetőség rontotta a befektetési banki üzletág kilátásait, és 2023-ban alacsonyabb bevételekre számít.

A Deutsche Bank friss gyorsjelentésében 763 millió eurós nettó profitról számolt be, ami az előző évi második negyedéves 1,046 milliárd euróhoz képest 27%-os visszaesést jelent. A második negyedéves nyereség azonban így is pozitív hírként könyvelhető el, ugyanis az így is jócskán felülmúlja az 571 millió eurós elemzői várakozásokat.

A profitcsökkenés legfőbb oka a befektetési banki bevételek visszaesése volt, amit némileg kompenzálni tudott az emelkedő kamatkörnyezet, így a lakossági üzletág bevétele. Az eredmények fényében a Deutsche Bank felülvizsgálta a befektetési bankra vonatkozó előrejelzését: a német pénzintézet 2023-ra most némileg alacsonyabb bevételekkel számol, szemben a korábbi, stabilan magasabb bevételekre vonatkozó előrejelzésével.

E statisztikák tükrözik a globális bankszektorban tapasztalható trendeket: a befektetési bankok az üzletkötések hiánya miatt jelenleg kihívásokkal néznek szembe, míg más részlegek profitálnak a magasabb kamatlábakból.

A vártnál jobb eredménynek köszönhető az is, hogy a Deutsche Bank tegnap bejelentette, hogy még ebben az évben 450 millió euró értékű részvény-visszavásárlást tervez.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 07. 25. 450 millió eurónyi részvény-visszavásárlást jelentett be a Deutsche Bank

Németország legnagyobb bankjának gyorsjelentéséből még kiderül:

A második negyedévben a nem működési költségek is növekedtek a Deutsche Banknál, ez az emelkedés részben a magasabb per- és végkielégítési költségeknek volt köszönhető.

a Deutsche Banknál, ez az emelkedés részben a magasabb per- és végkielégítési költségeknek volt köszönhető. A negyedév során a Deutsche Bank lakossági üzletága termelte a legnagyobb bevételt. Az elmúlt három évben a pénzintézet elsődleges bevételi forrása a befektetési banki részlege volt, elemzők előrejelzései szerint azonban 2023 év végére ez megváltozhat.

Az elmúlt három évben a pénzintézet elsődleges bevételi forrása a befektetési banki részlege volt, elemzők előrejelzései szerint azonban 2023 év végére ez megváltozhat. A profitcsökkenés ellenére a Deutsche Banknak sikerült tizenkét egymást követő negyedévben fenntartania a nyereségességét - a több éven keresztül fennálló veszteséges működés után ez figyelemreméltó eredménynek mondható.

A hírekre a befektetők pozitívan reagáltak, a Deutsche Bank részvényeinek árfolyama a tegnapi zárás óta a nyitás előtti kereskedésben 1,30%-ot emelkedett.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Getty Images