Nem tudsz eligazodni az új diákhitel számlák között? Mi kiszámoltuk neked, melyik a legjobb

Tavaly októberben a kormány nagy változásokat jelentett be a diákhiteleknél: egy akkor megjelenő rendelettervezet szerint 2023 júliusától csak meghatározott bankoknál vezetett számlára lehet majd folyósítani a szabad felhasználású diákhiteleket. A pénzintézeteket egy nyílt közbeszerzési eljárás keretében választották ki, e pályázatot pedig négyévente fogják megismételni. A közbeszerzésen négy bank került ki győztesen, azaz 2023-tól 2027-ig az alábbi bankoknál lehet diákhitel számlát nyitni:

Erste Bank,

Gránit Bank,

MBH Bank,

OTP Bank.

A számlavezetés a szabad felhasználású Diákhitel 1 termék választása esetében kötelező, a képzési költségekre fordítható Diákhitel 2 esetében pedig opcionális.

Fontos, hogy a rendkívül kedvezményes számlát csak a folyósítási időszakban lehet megnyitni, azaz aki már megkezdte a diákhitele törlesztését, nem nyithat ilyen típusú számlát.

E bankszámláknál a pénzintézetek az alábbi szolgáltatásokat biztosítják ingyenesen a hallgatók számára:

számlavezetés

netbank, mobilbank és telebank használata

elektronikus átutálás

tranzakciókról push-értesítés

bankkártya

kártyalimit-módosítás

folyószámla-megszüntetés.

Mindezek mellett a bankok további kedvezményeket is ajánlhatnak, például az értékpapírszámla-vezetés díjából, a bank által kínált biztosításokból, vagy éppen lakáshitelek kamatából. Több bank extra jóváírásokkal vagy ajándékokkal is igyekszik magához csábítani az új ügyfeleket: némelyik pénzintézet a nyitás után több tízezer forintot jóváír a számlán, de van olyan is, amelyik az egyéb, egyébként pénzbe kerülő szolgáltatásaiból kínál bizonyos mértékű kedvezményeket.

Hogyan lehet diákhitel számlát nyitni?

Az a hallgató, aki a közeljövőben szeretne szabadfelhasználású, azaz Diákhitel 1 terméket igénybe venni, az alábbi lépéseken kell végigmennie:

az igénylőlap leadása a www.diakhiteldirekt.hu felületén,

a számlavezető bank kiválasztása,

hitelszerződés aláírása (elektronikusan),

egyeztetni a számlavezető bankkal,

az összeget ezután a Diákhitel Központ automatikusan az új számlára fogja elutalni. Amennyiben a képzési költségre fordítható, azaz a Diákhitel 2 konstrukciót igényelnénk, ez a folyamat annyiban változik, hogy a hallgató döntheti el, szeretne-e élni a kedvezményes számla lehetőségével, vagy inkább a régi számlájánál maradna. A meglévő ügyfelek csak abban az esetben nyithatnak diákhitel számlát, ha a hitelük még a folyósítási szakaszban van.

Melyik a legolcsóbb diákhitel számla?

A bankszámlák költségei attól függően változnak, hogy az adott számlán milyen tranzakciókat végzünk. Ahhoz, hogy minél egyszerűbb legyen az összehasonlítás, példaszámításokat végeztünk az egyes termékekkel kapcsolatban. A kalkulációink egy olyan hallgatóra vonatkoznak, aki

mindent ügyet a net- vagy mobilbankjából intéz,

intéz, havi egy darab, 20 ezer forint értékű rendszeres, és havi 2 darab, 20 és 25 ezer forint értékű eseti utalást indít,

utalást indít, SMS-t a tranzakciókról nem kér, hiszen mind a négy bank applikációjából elérhető az ingyenes push-értesítés,

a 150 ezer forintos ingyenes limiten túl pedig nem vesz fel havonta készpénzt,

rendszeres jövedelme nincs (tehát a nem diákoknak szánt ajánlatoknál nem tud a számlára havonta pénzt érkeztetni, így elesik az ezzel járó kedvezményektől).

Ezzel egy átlagos hallgató havi tranzakcióit próbáltuk meg lefedni. Bankonként három ajánlatot néztünk meg: a diákhitel számlákat, a diákoknak szánt ajánlatokat, illetve a nem diákoknak szánt számlacsomagok költségeit hasonlítottuk össze, utóbbit a Pénzcentrum kalkulátorának segítségével.

Jó hír, hogy a fenti példával számolva a diákhitel számlák kivétel nélkül mind teljesen ingyenesek.

A többi konstrukció esetében már kissé más a helyzet: számításaink szerint az első évben legolcsóbb diákszámlát a Gránit Banknál lehet megnyitni, itt néhányszáz forintos különbségek vannak a havi költségben. A nem diákoknak szánt ajánlatok közül a Gránit Bank Digitális számlacsomagja lett a legolcsóbb, a második helyen 2 forintos előnnyel az Erste Bank EgySzámla díjcsomagja áll, őt követi az OTP Smart szolgáltatáscsomag 1056 forintos havi költséggel, legdrágábbnak pedig az MBH Belépő számlacsomagja bizonyult.

A második évtől kezdve már egy kicsit árnyaltabb a kép, de a sorrendben itt sincs változás.

A fenti számítások azonban nem tükrözik az egyedi igényeket:

ha a fenti példától eltérően használjuk a számlát, a költségek is jelentősen megváltozhatnak,

így érdemes mindig a saját igényeinknek megfelelően összehasonlítani a bankok ajánlatait, ehhez mi a Pénzcentrum kalkulátorát ajánljuk. Fontos figyelembe venni továbbá a bankok által nyújtott jóváírásokat, kedvezményeket, esetleg betéti kamatokat, hiszen ezekkel éves szinten akár több tízezer forintot is spórolhatunk.

Az alábbi táblázatban pedig az egyes számlacsomagokhoz kapcsolódó díjakat gyűjtöttük össze:

