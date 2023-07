Leleplezte terveit az Erste, újdonsággal készülnének Magyarországon is

Portfolio 2023. július 31. 12:23

Bár a gazdasági környezet nem volt kifejezetten jó 2023 első félévében sem, az Erste stabilan halad a kijelölt úton. A hitelek iránti kereslet várhatóan hamarosan elkezdhet a válság előtti szint közelébe visszaemelkedni, így például a lakáshitelek állományát tekintve is bővülést vár a pénzintézet. A nemteljesítő hitelek aránya ugyan jelenleg is történelmi mélyponton áll, a munkaerőpiac és ezzel együtt a kockázati környezet javulásával akár ennél is alacsonyabb szintre csökkenhet a pénzintézetnél. Mindemellett elindulhat a kelet-közép európai régióban is a vállalati ügyfeleket kiszolgáló George Business - derült ki a pénzintézet bécsi sajtótájékoztatóján.