Kisvállalkozók számára is elérhető vált az Erste George

A bank több tízezer kisvállalkozó ügyfelénél július végén váltotta fel a George Web és George App szolgáltatás az addig használt vállalati mobil és netbanki felületet.

A bank digitális platformját korábban a lakossági ügyfelek használhatták, július végétől azonban a mikrovállalkozások számára is megnyílt a lehetőség. Az Erste több tízezer kisvállalkozó számára tette elérhetővé George-ot: az érintettek a hagyományos vállalati netbanki felületet várhatóan október végéig elérik, ezt követően kizárólag George-ot használhatják majd – mondta el Bek-Balla László, az Erste digitális csatornák és contact center vezetője.

A váltásnak köszönhetően az ügyfelek nem csak külön azonosítás nélkül válthatnak saját és a vállalkozásuk pénzügyei között, de egyszerűbben kereshetnek a korábbi tranzakciókban, és könnyebben utalhatnak azoknak, akikkel korábban már kapcsolatban voltak. Az online kártyás vásárlásokat, a George Webre való belépést, valamint az ottani tranzakciókat is a George App segítségével, egyetlen mozdulattal jóváhagyhatják, nem kell többé SMS-kódot használniuk. A számlakivonatot beszkennelhetik és elküldhetik a könyvelőnek. Üzleti bankkártyás vásárlásaikat részletes kategóriákba rendezhetik, és a PIN megjelenítése funkció segítségével biztonságosan megnézhetik saját üzleti bankkártyájuk PIN-kódját.

Hamarosan jön a Gerorge-ra a képernyőmegosztás lehetősége, így az ügyfelek a bank tanácsadóinak meg is tudják majd mutatni, hol akadtak el egy művelet közben. Lehetőség lesz a dokumentumok aláírására is, így ezek miatt sem kell majd fiókba menni. A speciálisan a kisvállalkozói ügyfeleknek szóló fejlesztések is rendszeresen érkeznek George-ra. A mikrovállalkozások például ősztől George-ban könnyedén digitalizálhatják üzleti kártyájukat, azaz használhatják mobiltelefonos fizetésre, de jön a kivonathitelesítés, folyik a kisvállalkozói hiteligénylés előkészítése, és az Erste már fejleszti a számlázóprogramokkal való összekapcsolást is.

