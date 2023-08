A Moody's leminősítette több kis és közepes méretű amerikai bank hitelminősítését, és figyelmeztetett, hogy a nemzet néhány legnagyobb hitelezőjét is leminősítheti. A hitelminősítő a finanszírozási kockázatokkal és a bankszektor gyengébb jövedelmezőségével kapcsolatos aggodalmakra hivatkozott.

Az ügynökség 10 bank besorolását csökkentette egy szinttel, és hat nagybank, köztük a Bank of New York Mellon, a US Bancorp, a State Street és a Truist Financial besorolását vizsgálta leminősítés céljából.

A Moody's a sok bank második negyedévi eredményeiben megmutatkozó növekvő jövedelmezőségi nyomásra hivatkozott, mint olyan kulcsfontosságú tényezőre, amely korlátozhatja a bankok belső tőketeremtő képességét.

A Moody's kiemelte a fenyegető gazdasági kihívásokat is, 2024 elejére enyhe recessziót jósolva az Egyesült Államokban. Figyelmeztetett arra, hogy az eszközminőség várhatóan romlani fog, és a kereskedelmi ingatlan (CRE) portfóliók egyes bankok számára különleges kockázatot jelentenek.

A Moody's emellett tizenegy nagy hitelező, például a Capital One, a Citizens Financial és a Fifth Third Bancorp kilátását negatívra módosította. A döntést befolyásolták az év eleji események, amikor a Silicon Valley Bank és a Signature Bank összeomlott, ami a hatóságok által a rendszerbe vetett hit helyreállítása érdekében hozott rendkívüli intézkedések ellenére bizalmi válságot váltott ki az amerikai bankszektorban.

Az ügynökség továbbá figyelmeztetett arra, hogy a jelentős, a szabályozói tőkemutatókban nem tükröződő, nem realizált veszteségekkel rendelkező bankok elveszíthetik a bizalmat a jelenlegi magas kamatlábak környezetében.

Az ehhez kapcsolódó hír, hogy a Fitch egy fokozattal, AA+-ra rontotta az Egyesült Államok besorolását a következő három évre előre jelzett költségvetési helyzetromlás és az ismételt, utolsó pillanatban folytatott adósságplafon-tárgyalások miatt.

A Moody's által leminősítettek között van az M&T Bank, a Pinnacle Financial Partners, a Prosperity Bank és a BOK Financial Corp.

