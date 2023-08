Nagy sztori az OTP, olcsó is a részvénye, de…

Nagy sztori az OTP, a régiós makró, az orosz-ukrán bankpiaci helyzet és a magyarországi adóztatás is a legrosszabb forgatókönyvekhez képest sokkal jobban alakul, a leánybankok pedig ontják a profitot. Egyre több befektető látja ezt, nagy forgalommal menetel felfelé az árfolyam, ami idén már közel 40 százalékot emelkedett. A technikai kép is pozitív, de vannak már figyelmeztető jelek.

Nagy sztori

Az OTP-vel kapcsolatban sok jó sztorit el lehetne mondani, sorolunk néhányat:

Magyar adóztatás: sokan tartottak attól, hogy a magyar költségvetés nehéz helyzete miatt tekerni kell még egyet a különadókon, és ebből az OTP is rosszul jöhet ki. Ez egyelőre nem látszik, sőt, az extraprofit adó legutóbbi változtatásának egyik legnagyobb nyertese az OTP.

Recesszió elmarad: sokan attól tartottak, hogy idén masszív gazdasági visszaesés lesz Magyarországon, emiatt is nyomás alatt volt az OTP részvényárfolyama. A legrosszabb forgatókönyv azonban elmaradt, az elemzők most idénre 0-0,5 százalékos, jövőre 3-4 százalékos növekedéssel számolnak (az OTP saját várakozása szerint idén csupán 0,6 százalékos lesz a GDP-visszaesés, jövőre pedig 2 százalékkal nőhet a gazdaság).

Erős régió: az OTP 12 országban van jelen, a várakozások szerint idén sehol sem lesz recesszió, és jövőre is folytatódhat a gazdasági növekedés.

Alapfolyamatok rendben: a magas kamatkörnyezetben is folytatódik a hitelállományok bővülése az OTP-nél, az idei első félévben organikusan 3 százalékkal nőtt a volumen, a szlovén NKBM és az üzbég Ipoteka számaival együtt pedig 18 százalékkal, Bulgáriában 13, Oroszországban 5, Horvátországban 3, Magyarországon 2 százalék volt a növekedés.

Látványosa nő a leánybankok profithozzájárulása: az egyik legnagyobb sztori az OTP-ben az, hogy a leánybankok egyre többet tesznek hozzá a csoport eredményéhez. Miközben 2017-ben még csak 35 százalék volt, az idei első félévben már 69 százalék a leánybankok hozzájárulása az extra tételektől tisztított profithoz.

Magas ROE a leánybankoknál: magas, nemzetközi összevetésben is kiemelkedő saját tőke arányos megtérüléssel mennek az OTP leánybankjai, gyakorlatilag mindenütt kétszámjegyű az érték, kiugróan magas volt az idei első félévben az orosz (36%) és az ukrán (47%), de a bolgár 24 és a szlovén 22 százalék is nagyon szép.

Orosz és ukrán leánybank rendben: az anyabanki kitettségeket szépen leépítette az OTP, szóval, ha le kellene őket írni, akkor is mérsékelt lenne a negatív hatás, miközben most mindkét leánybak profitábilisan működik (az első félévben összesen 81 milliárd forintot termeltek).

Költségkontroll: a bevételeknél kisebb mértékben emelkednek csoportszinten a költségek, az új leánybankoknál működnek a szinergiahatások, összességében javul a működési hatékonyság, ez is hozzájárul a profitabilitás emelkedéséhez.

Válságálló az OTP: a legutóbbi európai banki stresszteszten az OTP a 70 vizsgált bankból a 4. lett, messze megelőzve a regionális versenytársakat. A késedelmes hitelek fedezettsége (61,4%) is kiemelkedő a régiós szektortársak között (47,9%-61,3%).

További akvizíciók: Az OTP folyamatosan vizsgálja az akvizíciós lehetőségeket, a bődületes profit pedig lehetőséget is ad további felvásárlásokra. Van még olyan ország, ahol az OTP-nek nincs meg a kívánatos kétszámjegyű piaci részesedése. Felkészül: Albánia, Horvátország.

Még mindig olcsó: erről részletsebben a következő fejezetben, egyelőre csak annyi: még mindig olcsók a bank részvényei.

Olcsó

Idén már 39 százalékot emelkedett az OTP árfolyama, de még mindig inkább olcsónak mondhatók a részvényei.

Sokszor írtunk már erről csak ismételni tudjuk a korábbiakat: P/BV és P/E alapon is, a szektortársak részvényeihez képest és historikusan is alacsony árazáson forognak a részvények. Ennek persze az is az oka, hogy az egész szektor átárazódott, részben a Covid-válság, vagy az ukrajnai háború miatt, minden olyan bank részvényét megbélyegezték a befektetők, aminek van orosz vagy ukrán kitettsége, az OTP-nek pedig mindkettő van, és az amerikai bankválság sem javította a hangulatot.