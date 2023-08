Valami nem stimmel: több száz dolgozónak mondanak fel a bankok, de miért éppen most?

Az elmúlt három évben a világ legnagyobb bankjai erős toborzási hullámon mentek keresztül: Amerikában például 100 ezernél is több új munkavállalót vettek fel a nagyobb pénzintézetekhez a koronavírus-járvány alatt. Idén azonban a trend megfordult, és a hitelintézetek hatalmas mértékű leépítésekbe kezdtek annak ellenére, hogy ezt az eredményeik nem igazán indokolták. Elemzésünkben körbejárjuk, hogy mely külföldi bankoknál történtek létszámcsökkentések, és azt, hogy milyen szándékok állhatnak e döntések mögött.

Csak néhány létszámcsökkentés az elmúlt hónapokból a teljesség igénye nélkül:

A Goldman Sachs legutóbb június elején jelentette be, hogy megszüntet körülbelül 250 munkahelyet azután, hogy egyébként januárban már elküldött 3200 dolgozót. A bank tavaly szeptember óta összesen 3700 munkavállalójának mondott fel,

A Morgan Stanley tavaly decemberben mintegy 1600 munkavállaló elbocsátásáról döntött, május elején pedig bejelentette, hogy további 3000 dolgozót küld el a pénzintézettől, ez az alkalmazottak közel négy százalékát érinti,

Emellett a Citigroup 5000, a Wells Fargo szintén 5000, a Bank of America pedig 4000 munkavállalót küldött el.

Az egyetlen bank, amely kilóg a sorból, az a JPMorgan:

A LEGNAGYOBB AMERIKAI BANK A MÁSODIK NEGYEDÉVBEN 300 000 FŐRE NÖVELTE A LÉTSZÁMÁT, AMI 8 SZÁZALÉKOS EMELKEDÉST JELENT A TAVALYI ÉV UGYANEZEN IDŐSZAKÁHOZ KÉPEST.

A vártnál jobban teljesítettek az amerikai bankok

Pedig az amerikai nagybankok kifejezetten jól teljesítenek eddig idén, így egy dolog biztos: nem kizárólag a visszaeső bevételek miatt döntöttek a pénzintézetek az elbocsátások mellett. A második negyedévre vonatkozó gyorsjelentések szerint

a Bank of America teljes bevétele 0,6%-kal, az egy részvényre jutó nettó eredménye 4,8%-kal múlta felül a várakozásokat 2023 második negyedévében,

e tekintetben a Morgan Stanley 2,9%-kal, illetve 7,8%-kal teljesített jobban a vártnál,

a Citigroup bevétele 0,6%-kal, az egy részvényre jutó nettó profitja 2,5%-kal haladta meg az elemzői várakozásokat,

a Wells Fargo 2%-ot, illetve 8,2%-ot vert rá az elemzőkre,

2%-ot, illetve 8,2%-ot vert rá az elemzőkre, a legjobb teljesítményt pedig a JPMorgan nyújtotta, amely a bevételre vonatkozó előrejelzéseket 6%-kal, az egy részvényre jutó eredményét pedig 19%-kal múlta felül.

Az egyetlen bank, amelyik az elemzői várakozásoknál rosszabbul teljesített a második negyedévben, az a Goldman Sachs volt: bár a bevétele 0,6%-kal meghaladta, az egy részvényre jutó profitja 3,1%-kal alulmúlta az elemzők várakozásait.

De ha nem a rossz teljesítmény, akkor mi az ok?

Az alapvetően szinte mindegyik bankra igaz, hogy a koronavírus alatt megnövekedett forgalomra és keresletre kénytelenek voltak új dolgozók felvételével reagálni. Most azonban, amikor a piaci környezet hatására jóval kevesebben keresik a pénzügyi szolgáltatásokat, a bankoknak kisebb létszámra van szükségük ezen igények teljesítéséhez. Tehát igazából nem arról van szó, hogy a pénzintézetek nem tudják kigazdálkodni a munkavállalók fizetését,

hanem arról, hogy egyszerűen nincs szükségük ennyi emberre.

A gazdasági körülmények miatt az üzletkötések száma csökken, a fogyasztók felélik a megtakarításaikat (azaz nem tudnak befektetni), így a koronavírus-járvány alatti toborzási hullám során felvett bankárokra egyre kevesebb munka jut. Mindemellett általános trendnek mondható az egyes munkafolyamatok automatizálása is például a mesterséges intelligencia segítségével, amely lehetővé teszi a bankoknak azt, hogy a mindennapi teendők elvégzéséhez is kevesebb emberre legyen szükség.

De a bankok többségénél e két tényezőn kívül más is hozzájárul az elbocsátásokhoz: a Goldman Sachs például azért hajtja végre egy 2008-as válság óta nem látott létszámleépítést, mert a piaci körülmények hatására átszervezi a tevékenységét. Az NPR szerint a Goldman feladta azon törekvését, hogy a lakossági banki üzletágban felvegye a versenyt a JPMorgannel vagy a Bank of Americával, ezért tavaly októberben átszervezési tervet jelentett be: a kereskedelmi és befektetési banki tevékenységét összevonta, és létrehozott egy olyan új részleget, amely a pénzintézet digitális ajánlatainak fejlesztésére fókuszál.

A fúziós létszámleépítéseknél érdemes megemlíteni a Credit Suisse és a UBS esetét is, itt szintén az összeolvadással kapcsolatos redundanciák miatt történhet meg az, hogy egyes források szerint a dolgozók több mint felét elbocsáthatják a Credit Suisse-től. Mivel a két bank júniustól egy hajóban evez, így értelemszerűen számos olyan pozíció van, amelyet mindkét pénzintézetnél betöltöttek, értelemszerűen az egyesült banknak ennyi munkavállalóra nincs szüksége.

Durván megtolják a költségeket a végkielégítések

Amikor egy bank a hatékonyság növelése vagy a költségcsökkentés érdekében elbocsátja a dolgozóit, számolnia kell a végkielégítésekkel is, amelyek a tapasztalatok alapján kifejezetten magas egyszeri kiadást is jelenthetnek. Elemzések szerint például a Goldman Sachs költségei idén eddig akár 260 millió dollárra is rúghattak, de a Morgan Stanley a 4000 munkavállalós leépítését sem ússza meg 300 millió dollárnál olcsóbban. Eddigi információink szerint a legtöbbet a Citigroup költi végkielégítésekre, a közel 5000 munkavállaló elküldése – az átalakítási költségekkel együtt – ugyanis 450 millió dolláros plusz költséget jelentett a pénzintézetnek.

A nagybankok azonban a hatékonyság növelése érdekében attól sem riadnak vissza, hogy szigorítsanak a munkakörülményeken: több bank példáját követve a JPMorgan áprilisban közölte a munkavállalóival, hogy az otthoni munkavégzésnek vége, a bankároknak pedig heti 5 napot kell bent lenniük az irodában, amit szigorúan ellenőrizni is fognak. Hasonlóképp tett a Citigroup is: az Egyesült Királyságban dolgozók augusztus 7-től kezdve hetente három napot kötelesek az irodában tartózkodni, ennek betartását pedig a kártyás beléptetőrendszeren keresztül monitorozni is fogják. Azok, akik nem teljesítik a követelményeket, eleshetnek a bónusztól, sőt, akár ki is rúghatják őket - írja a Business Insider.

A szigoródó bejárási feltételek azt is eredményezhetik, hogy a munkavállalók maguk mondanak fel, ami a leépítést tervező bankok számára még kapóra is jöhet. Hogy hatékonyságnövelés vagy tervezett, közvetett leépítés, azt csak a felsőbb szinteken tudják, mindenesetre

értesüléseink szerint ezek a szigorodó munkahelyi folyamatok az amerikai nagybankok magyarországi leányvállalatainál is elindultak már.

Az elbocsátásoknak azonban várhatóan még nincs vége: ahogy a megélhetési és hitelfelvételi költségek folyamatosan emelkednek, a bankok által nyújtott szolgáltatásokra is egyre kisebb lesz a kereslet, így idén még tovább nőhet az elbocsátott bankárok száma.

Címlapkép forrása: Getty Images