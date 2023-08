Új fejezet nyílt az amerikai pénzügyi rendszer történetében: több mint 50 éve nem volt ilyen

Az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed július 20-án indította el a FedNow nevű szolgáltatását, amely lehetővé teszi az amerikaiak számára, hogy azonnal, a hét minden napján a nap 24 órájában küldjenek és fogadjanak pénzeszközöket. Cikkünkben utánajártunk, miért is volt már égető szüksége az egyébként nagyon fejlett pénzügyi rendszert működtető Egyesült Államoknak egy új fizetési infrastruktúrára, és milyen előnyei származhatnak a gazdasági szereplőknek az innovációból.

Ezen a téren elment a világ az Egyesült Államok mellett

Az amerikai fizetési rendszer felzárkóztatása már régóta a Fed tervei között szerepelt, az utóbbi időben ugyanis a világ számos országa élesítette saját, a digitális világ kihívásainak megfelelő azonnali utalási infrastruktúráját. A lépéssel az Egyesült Államok az Egyesült Királysághoz, Indiához, Brazíliához, és az Európai Unióhoz zárkózik fel, ahol hasonló szolgáltatások már évek óta működnek.

Az amerikai pénzügyi rendszer híresen fejlett, az azonnali utalások terén viszont komoly hátrányt kellett ledolgoznia. Az Egyesül Államokban tavaly mindössze az utalások egy százaléka volt valós idejű, és ezzel jelentősen elmaradt a világ élvonalától: összehasonlításképp a valós idejű fizetések egyik bajnoka, India rendszerén tavaly összesen 49 milliárd tranzakció ment át, szemben az Egyesül Államok 1,8 milliárd instant pénzmozgásával.

A FedNow fejlesztése 2019 óta folyik, és a tervek szerint első körben 41 bank, valamint 15 szolgáltató csatlakozik hozzá. Ezek között olyan nagyobb bankok is vannak, mint a JPMorgan Chase, a Bank of New York Mellon, a US Bancorp, valamint több közösségi bank.

Mi volt eddig?

A Fed fejlesztése azért is különleges, mert valószínűleg új korszakot nyit majd az Egyesült Államok fizetési piacának fejlődéstörténetében. Az utolsó nagyobb változtatás ezen a téren ugyanis a 70-es években történt, amikor bevezették az Automated Clearing House elektronikus utalási rendszert, amelyhez több mint 10 000 pénzügyi intézmény csatlakozott, és amely 2021-ben összesen több mint 72,6 ezermilliárd dollár értékben dolgozott fel közel 29 milliárd elektronikus pénzügyi tranzakciót.

Az ACH azonban leginkább kisértékű belföldi fizetésekre alkalmas. Az átlagos ACH-tranzakció egy munkanapon belül, az átlagos ACH-hiteltranzakció pedig egy-két munkanapon belül teljesül. A tranzakciótípusok közé tartoznak az adófizetések, az adó-visszatérítések, a bérszámfejtés és egyéb közvetlen befizetések az Egyesült Államok határain belül.

Az ACH legnagyobb hátránya, hogy számos pénzügyi intézmény korlátozza az egy ügyfél által indítható utalás értékét. Több bank ráadásul külön díjat számít fel, ha valaki az egynapos utalást választja. További negatívuma az ACH-nek, hogy nem alkalmas nemzetközi tranzakciók végrehajtására, kizárólag belföldön használható.

Nem mindenki érdekelt

A fizetési rendszer elmaradottságát látva a nagyobb bankok már 2017-ben tető alá hozták a saját instant fizetési rendszerüket, amely az RTP (Real Time Payments) nevet kapta. A magánhálózat, amelynek jelenleg 25 amerikai bank a tagja, azonban ellenérdekeltté teszi őket a FedNow-val szemben, amely a teljes interoperabilitás megteremtésére törekszik.

A Fed döntése mögött meghúzódik az a szándék is, hogy az intézmény felkarolná azokat a kisebb pénzügyi cégeket, amelyek vonakodtak csatlakozni a nagybankok által igazgatott rendszerhez.

A FedNow, amely az ACH-val ellentétben a hét minden napján elérhető lesz, az olyan peer-to-peer fizetési alkalmazásokkal, mint a CashApp és a Venmo is versenyezni kíván. Az új rendszer azonban annyiban eltér tőlük, hogy a pénzügyi szolgáltatók egymás közti pénzmozgásait bonyolítja le. A rendszerhez fintechek és kriptós cégek is csatlakozhatnak, igaz, csak akkor, ha megfelelnek a szigorú előírásoknak. Az olyan peer-to-peer fizetési szolgáltatásokkal ellentétben, mint a Venmo vagy a PayPal, amelyek közvetítőként működnek a bankok között, a FedNow-n keresztül történő fizetéseket közvetlenül a központi bankszámlákon fogják elszámolni.

Ki jár jól vele?

A Federal Reserve egy FedWire nevű, valós idejű fizetési rendszert is működtet, amelyet elsősorban nagyvállalati fizetésekre használnak, kizárólag munkaidőben.

A FEDNOW AZONBAN MINDENKI SZÁMÁRA ELÉRHETŐ LESZ, ÉS az ELEMZŐK SZERINT A FOGYASZTÓK, valamin a KISVÁLLALKOZÁSOK PROFITÁLHATNAK BELŐLE A LEGINKÁBB.

A kisebb bankok arra hivatkozva ösztönözték a FedNow fejlesztését, hogy az hozzáférést biztosít számukra a valós idejű fizetésekhez anélkül, hogy a nagyobb versenytársaknak kellene fizetniük a szolgáltatásért. Lance Noggle, az Independent Community Bankers of America (Amerikai Független Közösségi Bankárok) nevű szervezet alelnöke és vezető szabályozási tanácsadója úgy nyilatkozott, hogy a Federal Reserve belépése a játéktérre megnyugtatja tagjaikat a tisztességes árképzéssel kapcsolatban.

Míg a FedNow használatáért a fogyasztóknak nem kell külön fizetniük, nem világos, hogy a részt vevő bankok áthárítják-e majd a szolgáltatás költségeit. Egyes piaci elemzők amiatt aggódnak, hogy a FedNow segítségével az ügyfelek pár másodperc alatt kivehetnék az összes pénzüket a bankból, ami azonnali bankrohamot eredményezne, a kormánynak pedig nem lenne ideje beavatkozni.

A FedNow maximális fizetési limitje kezdetben 500 000 dollár lesz, de a bankok szükség esetén csökkenthetik ezt a felső határt.

