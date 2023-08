Legatyásodtál a nyár végére? Milliók kerülhetnek a bankszámládra pár perc alatt

Kevesebb hitelfelvevő, nagyobb hitelösszeg – röviden így összegezhetők a számszerű folyamatok a személyi kölcsönök piacán, ahol a közelgő szeptember erősnek ígérkezik. A rövidebb futamidő és a kisebb hitelösszeg miatt kevésbé érezték meg itt a hitelfelvevők a törlesztőrészletek emelkedését, mint a lakáshiteleknél, ennek megfelelően a piaci visszaesés is kisebb itt, mint a lakáskölcsönöknél, ráadásul a hitelfolyamat ma már akár pár percbe is beleférhet. A bankok legjobb ajánlatainak megismeréséhez a Pénzcentrum kalkulátorát ajánljuk. A fogyasztási hitelezés jövője is terítéken lesz a Portfolio közelgő Future of Finance 2023 konferenciáján, nem érdemes lemaradni a rendezvényről!