Nagy dobásra készül az OTP és a Szerencsejáték Zrt. - 100 milliós lakásnyeremény érkezik!

A Szerencsejáték Zrt. az OTP Bank együttműködésével egy több mint 100 millió forint értékű penthouse-jellegű lakást sorsol ki a Játékoskártya birtokosai között. A két társaság közös sajtótájékoztatóján kiderült az is, hogy már 1 millió játékos igényelte a Játékoskártya szolgáltatást a lottózókban.

Mager Andrea, a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatója elmondta, hogy idén januártól nyitott meg az online sportfogadás piaca, most már van legális versenytársa is a Szerencsejáték Zrt.-nek. Egy tisztább versenyzői piac indulhatott meg így a sportfogadási területen.

Kitért arra, hogy a 6 éve indult Játékoskártyán immáron 1 millió játékos igényelte a lottózókban, a tendenciákat nézve pedig ez a szám, az online regisztrációval együtt év végére még harmadával növekedhet, köszönhetően elsősorban a mostani nagy értékű nyereménynek.

A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy az 1950-től negyven éven keresztül az Országos Takarékpénztár (OTP) keretei között működött a Sportfogadási és Lottóigazgatóság, amelyből 1991-ben jött létre az önálló, állami tulajdonú részvénytársaság, a Szerencsejáték Rt.

A mostani nyereményjáték tárgya, a lakásnyeremény is ebből az időszakból származik, ugyanis 1957-től egészen a hetvenes évek közepéig a tárgynyeremény-sorsolás legértékesebb tételei az ingatlanok voltak - mondta el Mager Andrea.

Ebben az időszakban 505 lakás, 224 családi ház és üdülő talált gazdára az Ötöslottó játékosai között, az utolsó Lottóotthon sorsolást 1973. december 3-án tartották.

Ötven év után a Szerencsejáték Zrt. az OTP Bank együttműködésével visszahozza a lakásnyereményt, amit a lottótársaság a Játékoskártya elnevezésű hűségprogramjában résztvevő játékosai számára tesz elérhetővé. A penthouse-jellegű lakást az OTP Ingatlan Zrt. építteti BUdapesten.

Akik nem a főnyereményért indulnak, azoknak hetente egymillió forintot sorsolnak ki, ebből egy darab 500 ezer és 5 darab 100 ezer forintos nyeremény lesz - tette hozzá a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatója.

A nyereményjáték jövő héten, augusztus 28-án kezdődik és 2024. március 3-áig tart, ezt követően sorsolják majd ki a lakást is.

Csányi Sándor, az OTP Bank elnök-vezérigazgatója az eseményen kitért arra, hogy 1991-ig a bank szervezte ezeket a népszerű játékokat. Ezért most is örömmel állnak a lakásnyeremény akció mellé, és ezért is lett az OTP Ingatlan Zrt. a tárgynyeremény-program ingatlanszolgáltatói partnere.

Érdekességképp elmondta, hogy a Pénzügyminisztériumban kezdte pályafutását, onnan került át a banktitkárságra, ahonnan többek között a bankok felügyeletét is ellátták. Ő kapta meg az OTP felügyeletét, és kinevezték a szerencsejátékokat ellenőrző részleg vezetőjének, 27 évesen. Volt ennek rossz oldala, is, 1992-ben volt Magyarország legnagyobb bundabotránya, sok embert letartóztattak. Jelentések sokaságát kellett legyártani - mondta el, többek között arra is keresve a választ, hogyan lehetett a szerencsejáték megbecsültebb a szocializmusban, mint a munka (a lottókártyák hátulján lévő fürdőruhás nőkre vezették vissza a megoldást).

A 110 milliós áron felül kifizetik az adóilletékeket is, tehát teljesen költség- és tehermentesen kerül majd a lakás az új birtokos tulajdonába - tette hozzá Csányi.

Melyek a játékban való részvétel feltételei?

A Portfolio rákérdezett arra, hogyan tud valaki részt venni a lakásnyeremény-sorsoláson. A sorsláson való részvétel feltétele, hogy a játékos a fenti időszakban legalább ezer forint értékben játsszon a lottozókban valamelyik játékon, de minél többször játszik valaki, annál nagyobb esélyekkel indul.

Fontos leszögezni, hogy akinek van online regisztrációja a szerencsejatek.hu oldalon, az nem egyenlő a Játékoskártyával, ezt külön kell igényelni és ennek felmutatásával játszani.

Jó hír, hogy a Játékoskártyát már nemcsak a lottózókban, illetve a Magyar Posta fiókjaiban lehet igényelni, hanem online is.

Címlapkép forrása: Getty Images