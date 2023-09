Valami nagyon bűzlik a bankbetéteknél Európában, Magyarországon sem jó a helyzet

Nincs különösen jó helyzetben az az európai, aki lekötött betéttel küzdene az infláció ellen: az Európai Központi Bank (EKB) kamatemelései után sokan arra panaszkodtak, hogy a hitelkamatok gyorsan emelkedni kezdtek, miközben a betéti kamatok jóformán mindenhol alacsony szinten maradtak. Magyarországon sem sokkal jobb a helyzet: a hitel- és betéti kamatok között hazánkban is jelentős különbség van, ennek okai között vannak általános, illetve speciálisabb tényezők is.

Az infláció leszorítása érdekében az EKB 2022 júliusa óta többször is emelt már kamatot: az irányadó kamatláb azóta -0,5%-ról 4,25 százalékpontot emelkedett, így jelenleg 3,75%-on áll. E döntések elméletben mind a jelzáloghitelek, mind a betétek esetében magasabb kamatokat kellene, hogy jelentsenek, a gyakorlat azonban azt mutatja, hogy ez nem egészen így van: Európa-szerte megfigyelhető, hogy a lakossági befektetők nem tudnak olyan betéteket találni, amelyek akár csak megközelítik az átlagos jelzáloghitelek kamatát - írja a CNBC.

A betéti kamatlábak ügyfelek részére történő áthárítását az elemzők a betéti delta fogalmával számszerűsítik, minél magasabb ez a szám, annál többet kapnak meg a betéti kamatból az ügyfelek. A holland ABN Amro hitelintézet szerint az euróövezetben idén júniusban az átlagos betéti delta 47% volt:

ez azt jelenti, hogy ugyan az EKB kamatlába 4,25 százalékponttal emelkedett, a bankok ennek átlagosan kevesebb mint a felét adták át a betéteseknek.

Persze az egyes euróövezeti országok eltérő képet mutatnak:

Azaz jól látszik, hogy a közös valuta és monetáris politikai szabályozások nem jelentik azt, hogy a régió megtakarítói mindenütt ugyanolyan hozamot élvezhetnek a betéteikből.

Az S&P Global nemrégiben összehasonlította, hogy az eurozóna bankjai mennyit adnak most tovább a kamatlábakból, és mennyit adtak 2005 körül, amikor az EKB utoljára kamatemelési ciklusba kezdett.

Az eredményeik egyértelműek: a bankok most sokkal lassabban emelik a betéti kamatlábakat.

Az elemzők az eltérésre több okot is találtak: a legfontosabb az, hogy a banki termékek kínálata nemcsak a kamatlábaktól függ, hanem a likviditási szinttől és a piaci verseny intenzitásától is. Nagyjából e két tényező közös eredője a hazai, kissé faramuci helyzet is: itthon ugyanis a lakossági megtakarítók szinte alig részesültek – az egyébként jóval nagyobb mértékű – kamatemelésekből, az intézményi befektetők viszont sokszor jegybanki alapkamat fölött is tudtak lekötött betéteket találni.

Sőt, a fenti ábrán nemcsak az látszik jól, hogy a bankok a hitelkamatokat jóval előbb és nagyobb mértékben kezdték el emelni, mint a betéti kamatokat, hanem az is, hogy

a kamatcsökkentések eljövetelével a betéti kamatlábak szinte azonnal bezuhantak, miközben a jelzáloghitelek kamatai kevésbé meredeken indultak csökkenésnek.

Magyarországon még a régiós és historikus viszonylatban is kifejezetten rossz a helyzet, tavaly év végén például több mint négyszer annyi volt a bankközi kamatok és a lakossági lekötött betéti kamatok különbözete, mint Lengyelországban.

Mint ahogy arról már több elemzésben is beszámoltunk, a magyarországi trend főbb okai az alábbiak:

a magyar bankok likviditási helyzete bőséges , így nincsenek rászorulva a betétekből befolyó pénzekre,

, így nincsenek rászorulva a betétekből befolyó pénzekre, a banki betéteken kívül más megtakarítási termékek jóval magasabb hozamot kínálnak,

a magyar piacon a verseny intenzitása alacsony, amiért elsősorban a körülményes és nehéz bankszámlaváltás okolható,

amiért elsősorban a körülményes és nehéz bankszámlaváltás okolható, a magyar háztartások pénzügyi tudatossága több felmérés szerint is alacsonynak számít,

több felmérés szerint is alacsonynak számít, végül pedig a bankok árazási döntéseit befolyásolhatják a kormányzati intézkedések is, például a kamatstop, extraprofitadó vagy egyéb terhek.

