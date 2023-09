Több száz dolgozót rúg ki a patinás nagybank

Költségcsökkentésre hivatkozva több száz dolgozó leépítését, főként az üzletkötők és a traderek elküldését tervezi a Barclays.

A Barclays több száz munkahely leépítésére készül azzal a céllal, hogy csökkentse a költségeit. A bank a kereskedési részlegénél az ügyfelekkel foglalkozó munkatársak mintegy 5%-át, valamint néhány üzletkötőt kíván elbocsátani világszerte. Emellett a Barclays átszervezést tervez a brit fogyasztói banki egységén belül is. Bár a bank ezzel a lépéssel a jövedelmezőségét és részvényárfolyamát szeretné javítani, hivatalos kommentárt még nem adtak az üggyel kapcsolatban - írja a Bloomberg.

A Barclays vezérigazgatója, C.S. Venkatakrishnan nyomás alatt áll, hogy javítsa a bank pénzügyi teljesítményét, és kötelezettséget vállalt a költségek csökkentésére az egész szervezetre kiterjedően. A létszámleépítés része a bank éves erőfeszítéseinek, amelyek célja, hogy a piaci részleg, valamint a vállalati és befektetési bank alulteljesítő pozícióit leépítse. Ugyanezt a stratégiát más bankok, köztük a Goldman Sachs is alkalmazza.

Annak ellenére, hogy tervezett létszámleépítéseket hajt végre, a Barclays az elmúlt évben több vezető beosztású munkatársat is felvett a piaci részlegénél, ezzel is bizonyítva elkötelezettségét bizonyos területek iránt. A pénzintézet a szervezeti változások miatt a szokásosnál nagyobb lemorzsolódást tapasztalt az üzletkötők körében is, de válaszul további ügyvezetőket és igazgatókat vett fel.

Ezek a személyzeti kiigazítások az ügyletek és a tőkepiacok lassulása közepette történtek, amit részben a központi bankok világszerte az infláció elleni küzdelem érdekében végrehajtott agresszív kamatemelései befolyásoltak.

Az év elején a Barclays már mintegy 100 pozíciót megszüntetett befektetési banki csoportjában, és igyekszik racionalizálni a brit banki egységének működését, ami valószínűleg néhány pozíció megszüntetését eredményezi, de az érintett alkalmazottak számára belső átcsoportosítási lehetőségeket is biztosít.

