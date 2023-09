Csúnya vége lehet ennek a negyedévnek a befektetési bankoknál

Jelentősen, 30-35 százalékkal csökkenhettek a harmadik negyedévben a befektetési bankok díjbevételei – mondta hétfőn a Bank of America pénzügyi igazgatója, hozzátéve: saját bankja ennél jobban teljesít.

"Ennél valamivel jobban fogunk teljesíteni" - mondta Alastair Borthwick a Barclays Financial Services konferenciáján az iparág befektetési banki díjaira utalva, hozzátéve: 1 milliárd dollár körüli összegre számítanak.

A Piper Sandler elemzői kommentárjukban ugyanakkor felhívták a figyelmet, hogy ez az 1 milliárd dolláros várakozás a Bank of America esetében is elmarad a becslésüktől, néhány százalékos nyomást gyakorolva az egy részvényre jutó eredményre is. A bank a második negyedévben még 1,2 milliárd dollár befektetési banki díjat könyvelt el, ami 76%-kal 2,7 milliárd dollárra növelte a globális banki üzletág nettó eredményét.

Borthwick azt is elmondta, hogy a bank globális piaci üzletágának bevételei az alacsony, egy számjegyű tartományban emelkedhetnek az egy évvel korábbihoz képest.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Guido Cozzi/Atlantide Phototrave via Getty Images