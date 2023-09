Kifakadt a legnagyobb amerikai bank vezére a hatóságokra

Az amerikai szabályozó hatóságok által javasolt szigorúbb tőkeszabályokat kifogásolta a legnagyobb amerikai bank, a JPMorgan Chase vezérigazgatója. Jamie Dimon hétfőn azt mondta a befektetőknek: a szigorúbb szabályok visszalépésére késztethetik a bankokat üzleti tevékenységükben, és visszafoghatják a gazdasági növekedést.

A javaslat, amely szerint a bankoknak több tőkét kell félretenniük a kockázatok elleni védekezésre, "óriási csalódást kelt", és "az átláthatóság hiánya" jellemzi a szabályozók részéről annak indoklást - mondta Dimon egy New York-i konferencián, utalva a nyáron konzultációra bocsátott amerikai szabályozói javaslatokra.

"Nem lennék nagy bankvásárló" - tette hozzá az Egyesült Államok legnagyobb bankjának vezetője, nevetést kiváltva a hallgatóságból, hozzátéve: nem adna jobb ajánlást a részvénybefektetők számára a bankokról, mint egyenlő súlyozás.

Dimon megkérdőjelezte a hatóságok szándékait, mondván: "én csak tisztességességet, átláthatóságot, nyitottságot akarok".

A Federal Reserve, a Federal Deposit Insurance Corp és az Office of the Comptroller of the Currency nem kívánt reagálni Dimon szavaira.

Dimon arról is beszélt, hogy szerinte a kínai piac már nem olyan jövedelmező, mint korábban. Négy év óta először idén májusban járt Kínában, és itteni útjáról "nagyon óvatos" következtetéseket vont le. Kína gazdasága a második negyedévben gyengén növekedett, a bruttó hazai termék mindössze 0,8%-kal bővült az előző negyedévhez képest.

Dimon az amerikai makrogazdasági kilátásokról is beszélt a hétfői pénzügyi konferencián, erről itt írtunk:

Kapcsolódó cikkünk 2023. 09. 11. A JP Morgan vezére szerinte korai az öröm, recesszió vár az amerikai gazdaságra

Forrás: Reuters

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Shutterstock