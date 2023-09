Belengette a kormány: jöhet a CSOK Plusz!

A mostani CSOK-nál hatékonyabban működő új támogatási formát, ha úgy tetszik, egy CSOK Pluszt vezet be a kormány a nagyobb településeken, erről a következő hetekben születhet döntés – mondta a kormányszóvivő a HírTV-n. A témával szerdai Future of Finance 2023 konferenciánk lakossági hitelezésről szóló szekciójában is foglalkozunk, érdemes regisztrálni a rendezvényre!