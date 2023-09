Újdonság jön a Revolut appba: így küzdenek a csalások ellen

A Revolut egy új, ingyenesen elvégezhető tanfolyamot tett elérhetővé az alkalmazásban. A kurzus célja, hogy felvilágosítsa az ügyfeleket a csalásokról, illetve különböző eszközöket és technikákat bocsásson a rendelkezésükre, amelyekkel megvédhetik a pénzüket - olvasható a Revolut közleményében.

Banking Technology 2023 A banki kiberbiztonságról, a csalásokról is szó lesz a Portfolio november 7-ei Banking Technology konferenciáján. Regisztráció itt!

A Nemzetközi Csalás Elleni Szövetség (Global Anti-Scam Alliance, GASA) legfrissebb adatai alapján a csalások világszerte több mint 50 milliárd euró veszteséget eredményeztek 2021-ben, a Revolut új felmérése pedig arról tanúskodik, hogy a magyarországi lakosság egyre több csalásnak és átverésnek van kitéve.

A Revolut megbízásából a Dynata által végzett kutatás eredményei szerint a fogyasztók 77%-ának feltűnt az online csalások és átverések számának növekedése, 35%-uk bevallotta, hogy korábban (csak az elmúlt egy évben) már csalás áldozatául esett, 36%-uk pedig ismer olyat, akivel ez megtörtént.

A Revolut a saját elemzése alapján megállapította, hogy a legelterjedtebb csalástípusok a befektetési, a megszemélyesítő (amikor valaki másnak adják ki magukat a támadók) és vásárlási csalások.

A Revolut kutatása szerint a fogyasztók mindössze 17%-a véli úgy, hogy az esetek többségében képes lenne kiszúrni az átveréseket. Sőt, a válaszadók 41%-a még soha nem hallott közösségimédia-platformokon történő átverésről, 14%-uk arról számolt be, hogy könnyen előfordul, hogy nem veszik észre a közösségi médiában megjelenő hamis hirdetésekre utaló jeleket, és csupán 18%-uk mondta azt, hogy tudja, miként ellenőrizze le egy közösségimédia-hirdetés hitelességét.

A Revolut magyar nyelven is elérhető kurzusa öt leckéből áll: a csalásokról szóló általános bevezető után a vásárlási, befektetési, megszemélyesítő és számlaátvételi csalásokról szól egy-egy modul. A tanfolyamot a Revolut saját csalási szakértői állították össze, és a leggyakoribb csalástípusokat mutatja be. A leckék anyaga ismerteti a csalások különböző típusait, azt, hogy az ügyfelek miként védhetik meg magukat ezekkel szemben, és valós példákkal szemlélteti, hogyan is nézhetnek ki ezek a csalások. Minden egyes lecke végén az ügyfelek próbára tehetik a frissen szerzett tudásukat.

Címlapkép forrása: Portfolio