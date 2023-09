Nyugtatgat a Bank of England alelnöke, pedig komoly veszélyek rejlenek a brit bankrendszerben a szabályozó hatóság szerint

Bár a számok azt mutatják, nem emelkedett jelentősen az értékvesztések száma a brit bankszektorban, ez a folyamat leginkább a növekvő inflációnak és a kamatemelések miatt van Sam Woods, a Bank of England alelnöke szerint – írja a CNBC

A világ nagy részéhez hasonlóan az Egyesült Királyságban is elszabadult az infláció, amelyet a jegybank kamatemeléssel próbál meg orvosolni. Ennek érdekében a 2021. decemberi, 0,1%-os értékről mostanra 15 éves csúcsra, 5,25%-ra emelte a kamatlábat, és a piac még egy 25 bázispontos emelést vár ezen a héten.

A brit gazdaság a negatív körülmények hatására meglehetősen rugalmasnak bizonyult, de Sam Woods elmondta, hogy folyamatosan figyelemmel kísérik az esetleges feszültségeket.

Eddig a dolgok kicsit jobban alakultak, mint ahogy vártuk, a támogatások eddig megvédték a bankrendszert a hitelezési veszteségektől

- jelentette ki Woods, majd hozzátette, hogy bár az értékvesztések növekedését tapasztalhatjuk jelenleg a brit bankszektorban, ez nem olyan dolog, amiért az embereknek aggódniuk kellene. A Prudenciális Szabályozási Hatóság (PRA) becslése szerint a jelzáloghitelek alig több mint 1%-a késedelmes, Woods elmondása szerint ez a szám 2018-ban is hasonlóan alakult, a pénzügyi válság idején pedig 3,7% volt. Éppen ezért az ugrás csupán az alacsony bázis, és nem pedig a rossz értékek miatt van.

A PRA ugyanakkor lát egy másik kockázatot a brit pénzügyi rendszerben: ezek az árnyékbankok. Felidézték, hogy 2021-ben összeomlott az Archegos Capital, amely több mint 10 milliárd dolláros csapást mért a globális bankrendszerre, 2022 szeptemberében pedig a Bank of Englandnak kellett közbelépnie, hogy megakadályozza több brit nyugdíjalap összeomlását.

Az árnyékbankolás kifejezés a gazdaság azon szektorára utal, amely a hivatalos csatornákat lényegében megkerülve, azaz nem banki intézményként nyújtanak hiteleket, így nem érvényesek rájuk banki szabályozások. Ez egyrészt előnyt is jelenthet, hiszen így a piacon kívül rekedt szereplők is kölcsönhöz juthatnak, a szabályozás hiánya miatt azonban veszélyes is lehet az ilyesfajta tevékenység.

Címlapkép forrása: Getty Images