Megszólaltak a vállalati pénzügyesek: nehéz az idei év, ügyesnek kell lenni

Nagy kihívást jelent az alapanyag- és energiaárak alakulása, valamint a forint árfolyamingadozása a cégek számára, de ügyes pénzügyi intézkedésekkel jelentősen mérsékelni lehet a negatív hatásokat, mint ahogy a banki hitelkínálat szűkülése, a kamatok emelkedése is kezelhető – derült ki a Future of Finance 2023 konferencia vállalati pénzügyekről szóló szekciójában. A családi vagyonkezelés optimális kialakításáról Markus Schuller, az UBM Holding Nyrt. pénzügyeiről és ESG-kihívásairól pedig Janositz Balázs tartott előadást.

A 2022-es CFO of the year díj kitüntetettje, Janositz Balázs, az UBM vezérigazgató-helyettese és CFO-ja (alábbi képünkön) előadásában többek között az alábbiakról beszélt:

takarmánygyártó és top3-as gabonakereskedő cég az UBM, csaknem 240 milliárdos árbevétellel és 9 milliárdos EBITDA-val, Magyarország mellett Romániában, Szerbiában és Ausztriában, sőt most már Olaszországban is jelen van, a cégcsoport elmúlt hároméves növekedési rátája pedig több mint 24%-os volt,

a cégnek és magának az agrárszektornak egy sor ESG-célnak kell megfelelnie, például 2030-ig 25%-ra kell emelni a biogazdálkodásba bevont földterület arányát, az erdőirtásmentes behozatal dokumentációjára külön előírások vonatkoznak az EU-ban, és például folyamatban van az állatjóléti előírások átvilágítása, amivel a jövő év elején szembesülhet minden agrárpiaci szereplő,

az ESG-célok meghatározása során mindig az ökonómiával párhuzamosan, sokszor azzal ellentétesen határozzák meg, jelentős konfliktusokat generálva a célok között, például: a tanyasi csirke élettartama a brojler csirkének a kétszerese, így kétszer annyi takarmányt eszik, a kibocsátása is dupla annyi, mint a brojler csirkének; vagy ilyenek az állajóléti előírások is, amelyek nagyobb négyzetméterre vonatkozó pontjai nagyobb energiafelhasználást és kibocsátást vonnak maguk után,

az UBM mítoszok helyett tudományos megközelítést alkalmaz, élénk kommunikációt folytat, publikált ESG roadmappel rendelkezik, külső ratinget és zöld finanszírozási keretrendszert alkalmaz, a beruházási döntései során figyelembe veszi az ESG a KAP és egyéb, speciális agrár célkitűzéseket,

a cégcsoport jelentős finanszírozási sikereket ért el, sikerült a forgótőke-szükséglet kielégítésében a piaci növekedés után menni, miközben a nettó adósságállomány nem növekedett, és most már minden régiós cégüknek van lokális hitelkerete, versenyeztetni tudják a bankokat a hitelfelvételben is, és többmilliárdos tőkebevonás mellett a Baross Gábor-hitelprogramban is részt vettek,

a vasárnapi asztalra kerülő csirke olcsó, zöld és boldog is lehet, de jelenlegi ismereteink szerint e tulajdonságok közül egyszerre maximum kettőt választhatunk – zárta előadását Janositz Balázs.

Markus Schuller, a monacói Panthera Solutions ügyvezetője (alábbi képünkön) előadásában arról beszélt, hogyan érdemes kialakítani a családi vagyonkezelés befektetési és finanszírozási struktúráját.

Milyen pénzügyi állapotban vannak a cégek?

A Bogdán Krisztina (Credit Management Group) által vezetett, vállalati pénzügyekről szóló panelbeszélgetésben Várkonyi Diana (Magyar Telekom Nyrt.) elmondta: a telekommunikációs szektorban a konszolidáció állandó feladat, hiszen a gyors profittermelésre képes kihívókkal (pl. streamingszolgáltatók) szemben gyors alkalmazkodásra van szükség. A hálózatfejlesztés jól tervezhető, hosszú távú beruházás számukra, így a mostani turbulens pénzügyi környezetnek ők kevésbé voltak kitéve, a cash flow-ból próbálják elsősorban fedezni a beruházásaikat.

Varga Ákos (IKR Agrár Kft.) elmondta: az elmúlt két év nem kedvezett az agráriumnak, az idei év viszont a jó időjárásnak köszönhetően kedvező termést hozott, komoly mértékben csökkentek viszont az árak, és ez a kereskedőcégek számára problémát jelent. A termelők körülményeinek romlása ellenére 2023 kielégítő lehet a finanszírozó bankok és a tulajdonosok számára is.

Ivan László (Graboplast) elmondta: a padlógyártásban érdekeltek, a szektort az elmúlt tíz évben folyamatos konszolidáción ment keresztül. Januárban egy transzformáció indult el a cégnél, idén adtak el egy újabb gyárat 1,1 milliárd forintos beruházásban, a magas hitelállományukra az elszállt kamatok negatív hatással voltak, de a Baross Gábor-hitelprogram segített ezek refinanszírozásában. Nem túl optimista: a turbulens időszakot még nehezebb gazdasági környezet követheti.

Hegedűs István (BorsodChem) elmondta: 20 éve tapasztalja a vegyipar ciklikusságát, amit a kapacitások és a termékfelhasználás nem párhuzamos jellege indokol, ugyanakkor az elmúlt években e ciklikusság időperiódusai kitolódtak. Az ország energiafogyasztásának a 4-5 százaléka Kazincbarcikán van, ezért az energiaárak alakulása negatívan hatott rájuk, különösen az idei első félévben. Egy nagy beruházási program végén járnak, a tulajdonosi támogatásnak köszönhetően azonban újabb és újabb beruházásokat tudnak indítani. A cég alapvetően eurótöbblettel rendelkezik, így a gyengébb forint viszonylag kedvezőbb nekik, de a stabil árfolyamban érdekeltek.

Milyen a helyzet a hitelpiacon?

Varga Ákos (IKR Agrár Kft.) szerint amikor csúcson voltak a termelői árak, akkor banki forrásból kellett kimaxolniuk a banki finanszírozási igényüket, tavaly nyáron ez közel volt a 100 milliárd forinthoz, idén ez jóval kisebb, miközben a hitelkereteik megmaradtak. Nem panaszkodik a bankokra, reméli, ők sem a cégükre.

A banki kapcsolat alapvető építőköve a bizalom – mondta Ivan László (Grapoplast), ezért a teljes transzparenciára törekednek, 2023-ban tudták bővíteni a hitelkereteiket mind a növekedési-fejlesztési, mind a forgóeszköz-finanszírozási oldalon.

Hegedűs István (BorsodChem) szerint minél kevésbé van szükségük a cégeknek hitelre, annál többet akarnak a bankok, és fordítva. Amikor igazán szeretnének költséget megtakarítani a vállalatok, általában akkor kell többet fordítaniuk kamatfizetésre. Évi 500-600 millió eurót refinanszíroznak, ezzel nem szokott probléma lenni, csoportszinten azonban nem jelent ez kiemelten magas összeget.

Hogy állnak a mesterséges intelligenciával?

A Magyar Telekomnál Vanda ügyfélszolgálati asszisztens egy sokak által ismert megoldás, de volt egy future of finance programja is a cégnek, ami az automatizációra és a digitalizációra helyezte a hangsúlyt. A pénzügyi tervezés során is alkalmaznak olyan elemzési eszközöket, amelyek az ügyfelek fizetőképességének előrejelzésében és a likviditásmenedzsmentben is segítik a vállalatot.

Az IKR-nél még nincs ilyen, de tisztában vannak vele, hogy közép- és hosszútávon nem maradhatnak ki ebből. A kereskedelmi oldalon, partnerkezelésben, vevőminősítésben, pénzügyi területen is a cég segítségére lehet.

Elsősorban termelői oldalon éri el a működést az AI, használnak már olyan szoftvert, amely igénybe veszi a segítségét. A kereskedelemben is látják létjogosultását, de még le kell tenni ennek alapjait, a jövőben szeretnének komolyabban foglalkozni vele – mondta a Graboplast vezetője.

Hegedűs István szerint is elsősorban a termelésben lehet a mesterséges intelligenciának létjogosultsága, de a pénzügyek területén is szükségszerű a legfejlettebb módszerek alkalmazása. A robotok alkalmazása általában felkelti az alkalmazottak a létszámleépítéssel kapcsolatos félelmét. A technológiák elérhetők, az emberi gondolkodásnak kell eljutni oda, hogy használják őket.

