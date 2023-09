Szívesebben adományoznának kártyával a magyarok, de sok helyen még nincs erre lehetőség

Még mindig az átutalást választják legtöbbször a magyarok, ha adományozásról van szó, pedig tízből heten szívesebben adakoznának bankkártyával – hangzott el a Visa Magyarország, a Change Hungary és a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének (SINOSZ) sajtótájékoztatóján. A következő hetekben egy adományozási kampány indul, melynek keretében az ország különböző pontjain felállított terminálokon keresztül lehet adakozni a hallássérültek szervezetének.

A sajtótájékoztatót Sármay Bence, a Visa Magyarországért felelős területi vezetője nyitotta meg, és a Visa 1000 fős reprezentatív kutatásának eredményeit ismertette:

Az elektronikus fizetési forgalom dinamikusan növekszik, a kártyás fizetések száma évente 13%-kal emelkedik. Ez is azt mutatja, hogy kártyával fizetni biztonságos, gyors és kényelmes.

Ez is azt mutatja, hogy kártyával fizetni biztonságos, gyors és kényelmes. A magyarok 76%-a szokott adományozni, közel egyharmaduk félévente egyszer, 17%-a havonta egyszer. Az adakozók több mint fele 5000 forint alatti összeget szán az adományra, 32%-uk pedig 5 és 10 ezer forint közötti összeggel támogatja a szervezeteket.

17%-a havonta egyszer. Az adakozók több mint fele 5000 forint alatti összeget szán az adományra, 32%-uk pedig 5 és 10 ezer forint közötti összeggel támogatja a szervezeteket. A többség jellemzően az átutalást választja az adományozás módjaként, de 10-ből 7 ember szívesebben adományozna kártyával. Ennek oka a kutatás eredménye szerint a kényelem és a gyorsaság.

A három intézmény közösen adománykampányt indít, melynek keretében terminálokon keresztül lehet adományozni a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége részére. A vállalat az ország különböző pontjain felállított olyan pontokat, ahol kártya hozzáérintésével lehet támogatni a hallásérülteket. E pontok az alábbi helyszíneken találhatók:

Magyar Zene Háza,

Akvárium,

Westend Eiffel-téri bejárat,

Arena Mall,

Mammut,

MOM Park,

Árkád Budapest,

Etele Pláza,

Corvin Pláza,

Duna Pláza,

Győr Árkád,

Szeged Árkád,

Malom Center, Kecskemét,

Szinvapark, Miskolc.

Kósa Ádám, a SINOSZ elnökségi tagja és európai parlamenti képviselő elmondta, hogy a SINOSZ az adomány mellett azért vállalta az együttműködést, hogy felhívják a társadalom figyelmét a hallássérült társadalomra, amely a magyar lakosság körülbelül 10%-át teszi ki.

Fodor Gábor a Change Hungary alapítója szerint is a bankkártyás fizetés az adományozás leghatékonyabb módja. A most felállított fizetési terminálokon három összeg van beállítva, de más összegekkel is lehet támogatni a SINOSZ-t, az adomány egy napon belül megjelenik a szervezet bankszámláján.

