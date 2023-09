Máris megduplázza Románia az új bankadót, amit csak a múlt héten jelentettek be

Románia kormánya megduplázta a bankok bevételeire kivetni tervezett adó mértékét, és az első két évben 2%-ra emelte a kulcsát annak a törvénytervezet részeként, amelynek célja a költségvetési hiány csökkentése és az uniós források biztosítása.

Kedden a román kormány bejelentette a bankok forgalmára kivetett adó jelentős emelését, a múlt héten bejelentett tervezetben az adómértéket még 1%-ban határozták meg, de most az első két évre 2%-ra emelték.

A javaslat elfogadásának felgyorsítása érdekében a kormány bizalmi szavazást kért a parlamentben. Az ellenzéki pártok az alkotmánybíróságon kívánják megtámadni a törvényjavaslatot, de a törvényhozásban nem valószínű, hogy elbukik, mivel a kormánykoalíció kényelmes többséggel rendelkezik.

A bankok bevételeit terhelő adók emelése mellett az új törvény más változtatásokat is tartalmaz. Egyes adómentességeket eltöröltek, egyes kisvállalkozásokra kivetett illetékeket megemeltek, a nagyvállalatokra pedig minimális forgalmi adót vezettek be. Ez a minimális adó csak akkor lesz alkalmazandó, ha a nyereségadójuk az új adó által meghatározott küszöbérték alá esik.

A törvény intézkedéseket vezet be az állami kiadások csökkentésére és az adócsalás elleni küzdelemre is. Ezek a költségvetési konszolidációs erőfeszítések elengedhetetlenek ahhoz, hogy Románia továbbra is részesülhessen az uniós gazdaságélénkítési és fejlesztési forrásokból. Ezek 2027-ig várhatóan mintegy 74 milliárd eurót tesznek ki, támogatva az infrastrukturális beruházásokat és a gazdasági növekedést.

Románia pénzügyi kilátásaival kapcsolatban azonban aggályok merültek fel, mivel a kormánykoalíció túlbecsülte a 2023-as költségvetési bevételeket, és jelen állás szerint több mint egy százalékponttal meghaladja majd a bruttó hazai termék 4,4%-ának megfelelő hiánycélt.

