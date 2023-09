Harapófogóba szorította a kormány a bankokat, két lépésben múlhat ki a lakossági kamatstop

2021-től 2023-ig összesen 856 milliárd forintjába kerülnek a bankszektornak a magyar állami különterhek, három év alatt ugyanis

„hagyományos” bankadóként 217 milliárd forintot,

extraprofitadóként 421 milliárd forintot,

kamatstop ráfordításként pedig 218 milliárd forint „módosítási veszteséget” számoltak el

az MNB felügyeleti statisztikáinak ráfordítás sorai alapján. (A tényleges összegek valamivel magasabbak lehetnek, mert nem az összes bank mutatja ki transzparens módon ugyanitt e ráfordításait.) Mindemellett a tranzakciós illeték tovább nem hárítható (díjmentes készpénzfelvétel után fizetett) része további évi néhány milliárd forintos terhet jelent nekik. Míg az adók az állami költségvetés, a kamatstop az ügyfelek felé jelent transzfert a bankszektor részéről.

Egészen a múlt hétig úgy volt, hogy

a 2010 óta velünk élő hagyományos bankadó „természetesen” megmarad, de

a 2022 közepén bevezetett extraprofitadót egy május végi rendelet alapján jövőre megfelezi a bankoknak a kormány, feltételül szabva azt, hogy sok állampapírt vásárolnak jövőre, pontosabban az egyes bankok 2027-től lejáró államkötvényeinek az állományát az idei első 4 hónap átlagos szintjéhez képest a jövő év első 11 hónapjának átlagos szintjére legalább a fizetendő teljes extraprofitadójuk mértékének az ötszörösével növelik meg,

a lakossági és kkv-hitelek kamatstopját pedig Gulyás Gergely miniszter májusi bejelentésének megfelelően akkor vezetik ki, amikor az alapkamat egyszámjegyűvé válik.

Az extraprofitadó és a kamatstop kivezetése hamarosan valóban időszerű lesz, ha abból indulunk ki, hogy mindkét intézkedés a magas kamatkörnyezet szülötte. Az MNB májusig még 18 százalékon álló irányadó kamata mára 13 százalékra csökkent, a változó kamatozású hiteleknél mérvadó BUBOR-szintek pedig mostanra 11,5-12,3 százalékra olvadtak.

Sőt, a bankszektorban a magas kamatkörnyezet miatt keletkező többletnyereség is csökkenni kezdett negyedéves összehasonlításban, ahogy alábbi ábránkon látható. Virág Barnabás MNB-alelnök szavai alapján az idei első félévben még 627 milliárd forinttal többet fizetett az MNB a bankok nála parkoló likviditására, mint egy évvel korábban, de a bankok magas kamatkörnyezetből származó jegybanki többletbevétele és ezzel a kamateredménye negyedévről negyedévre apad.

Úgy tűnt tehát eddig, hogy létezik egy nagyjából egyenes vonal, amely a kamatpályával összhangban elvezet a bankadók csökkentéséhez és a hitelek kivezetéséhez úgy, ahogy ezeket eddig a kormány kommunikálta. Az elmúlt egy hétben azonban megváltozott a bankok különadójával és a lakossági hitelek kamatstopjával kapcsolatos kormányzati kommunikáció is.

Banki különadó: Csütörtökön Varga Mihály úgy beszélt a bankok adójának a megemeléséről és a kamattámogatott hitelek felülvizsgálatáról a Közgazdász-vándorgyűlésen, mintha az az idei költségvetési hiány lefaragásának egy lehetséges módja lenne. A pénzügyminiszter szavait Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője még aznap magánvéleménynek nevezte, és kijelentette: egyiket sem tervezik. Pénteken Nagy Márton a Portfoliónak adott interjújában ugyancsak magánvéleménynek nevezte Varga szavait, és kijelentette, hogy nem támogatja e lépéseket, mondván, akadályoznák a hitelpiac gyógyulását. Ezen a héten azonban már maga a gazdaságfejlesztési miniszter adott kvázi ultimátumot a bankoknak, megjegyezve, hogy a bankszektorban képződő „extraprofit” miatt indokolható az eddigieknél nagyobb extraprofitadó kivetése, új bankadó bevezetése, de erre a pénzre jelenleg a gazdaságnak nagyobb szüksége van, mint a költségvetésnek, emiatt a kormány azt várja el a bankoktól, hogy nagyobb erőfeszítéseket tegyenek a hitelezés helyreállítása érdekében. A Bankszövetség elnökével megállapodtak abban, hogy a bankszektor egy héten belül a kormány asztalára tesz egy olyan intézkedései tervet, amely felvázolja, mit kíván tenni a hitelezés helyreállítása érdekében. Mivel egy monetáris és gazdasági ciklusból fakadó természetes hitelpiaci lassulás idején vagyunk, ám a bankok a hitelpiaci aktivitásuk fokozását tervezik az MNB szokásos felmérése szerint is, ez minden bizonnyal nem egy teljesíthetetlen feladat a bankok részéről. Piaci forrásaink a fentieket összegezve nem számítanak a bankadó megemelésére.

Kamatstop: Nagy Márton a Portfolio-nak adott pénteki interjújában szintén másféle kivezetésről beszélt, mint amit Gulyás Gergely májusban felvázolt. A gazdaságfejlesztési miniszter ugyanis azt mondta, hogy a kis- és középvállalati körben a jövő év elején lehet számítani a kamatstop kivezetésére, de a lakosság esetében nem egyszerűen az alapkamat, hanem a fogyasztás helyreállása alapján fognak dönteni. Legalább két lépésben tudják megszüntetni a lakossági kamatstopot: az első lépés indokoltságát akkor fogják megvizsgálni, amikor a kkv-k esetében lépnek, tehát várhatóan januárban. De ha a háztartási fogyasztás gyenge, akkor már az első lépés is későbbre tolódhat. A részletszabályok még nincsenek meg, mérlegelni kell, hogyan lehet majd kellően árnyalt, de még érthető kivezetési rendszert megalkotni - fogalmazott a miniszter. Az érthetőség kapcsán arra is gondolhatott, hogy túlzottan szofisztikált és pláne személyre szabott kivezetést vélhetően nem fog tudni végrehajtani a kormány, pedig ahogy arról többször írt már a Portfolio (itt például részletesebben), a lakossági adósok adósságszolgálati terhének (havi törlesztőrészletének) a megemelkedése jellemzően nem attól függ majd, milyen általános kamatszint mellett vezeti ki a kormány a kamatstopot, hanem attól, hogy az egyes hitelszerződések legutóbbi fordulónapja a kamatstop kivezetésének az időpontját megelőzően mikorra esett. A kamatstopról egyébként Orbán Viktor is beszélt a héten: „Ma több mint félmillió magyar családot véd a kamatstoprendszer. Nyilvánvaló, hogy ez nem maradhat így örökké, de a kamatstop kivezetése csak akkor lesz lehetséges, ha az infláció és vele együtt a kamatok szintje jelentősen csökken, és nem teszi tönkre a hiteleket fizető családokat. Ez most még nincs így, ezért a kamatstop kivezetésének nem jött el az ideje, és ezt Brüsszel sem követelheti Magyarországtól” – szó szerint így fogalmazott a kamatstop jövőjéről a miniszterelnök évadnyitó beszédében hétfőn a Parlamentben.

A banki különadóval kapcsolatos ultimátumszerű lebegtetés kapcsán érdemes felfigyelni arra, milyen harapófogót alkalmaz a kormány: a fogó egyik pofája az állampapírpiac, a másik a hitelpiac, és a kormány mindkettő szempontjából olyan nyomást helyez a bankokra, ami profitszempontból teheti érdekeltté őket a piacitól eltérő logikájú magatartás felvételében (horribile dictu: a túlzott hitelpiaci kockázatvállalásban).

Ha nem vesztek állampapírt, akkor nem csökkentjük az extraprofitadótokat, ha pedig nem hiteleztek, akkor még meg is emeljük

– szól egyszerűsítve a verdikt. Nem mintha – különösen a hitelpiac esetében – a bankok eddigi aktivitása nem az inflációt lekövető monetáris politikai ciklusból és a recessziós gazdasági környezetből következett volna természetes jelleggel. A magyar bankok teljes eszközállományának az 50%-a hitel és a 14%-a magyar állampapír. Öt évvel ezelőtt ez még 51%, illetve 22% volt, egy, a maitól teljesen eltérő kamatkörnyezetben.

Míg egy különadó bármikor, a kamatkörnyezettől függetlenül is lehet a fiskális politika játékszere, a kamatstop egyértelműen arról szól, miként óvja meg a magas kamatkörnyezet negatív hatásaitól a kormány a már hitellel rendelkezőket a bankok költségére. Alacsonyabb kamatkörnyezetben tehát létjogosultságát veszítheti az intézkedés. A GFM májusi számai alapján mintegy 300 ezer háztartás és csaknem 30 ezer vállalkozás hiteleit érinti a kamatstop, az érintett hitelállomány nagysága akkor 1360, illetve 1000 milliárd, vagyis összesen 2360 milliárd forint volt, ez a teljes belföldi vállalati és lakossági hitellállomány alig 11%-át jelentette.

Ha 4 százalékponttal lejjebb kerül a BUBOR, mint ahogy ez megtörtént, akkor az „automatikusan” évi közel 90 milliárd forinttal kisebb kamatstop-költséget jelent a bankszektornak, miközben a jegybanktól kapott kamatbevétele persze ennek a többszörösével csökken.

Mivel a hitelportfóliók minősége a kamatstopnak is köszönhetően nem romlott érdemben, többlet értékvesztést sem nagyon kellett a bankoknak a magas kamatkörnyezettel magyarázható nem teljesítések miatt elkönyvelniük (a 90 napon túl késedelmes lakossági hitelek aránya a kamatstopnak is köszönhetően 1,5% környékén ragadt), így a kamatstop és a magasabb jegybanki kamatok kombinációjából összességében nem jöttek ki rosszul. Összességében azonban a kamatstop intézkedéssel rengeteg elvi és gyakorlati probléma van (lásd korábbi cikkünket), így a kivezetése, ha két lépcsőben történik is meg, egyre időszerűbb lesz.

