Nagy változás jön a magyar betétbiztosítónál, egyszerűbb lesz pénzhez jutni

Új kártalanítási eljárást vezet be az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA): egy jövőbeli kártalanítás esetén az ügyfeleknek lehetőségük lesz online bejelenteni azt a számlaszámot, amelyre kérik a kártalanítás összegét, ezzel gyorsítva és egyszerűsítve a folyamatot – derül ki a betétbiztosító közleményéből. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) üdvözli az újítást: szerintük a fejlesztés erősítheti a fogyasztók bankrendszerbe vetett bizalmát, ami a pénzügyi stabilitás fontos alappillére – közölték.

Egy pénzintézet csődje esetén az OBA jelenleg 100 ezer euróig fizet kártalanítást a betéteseknek, a kártalanítási eljárás során a pénzt az ügyfélnek kell igényelnie egy általa megadott, másik banknál vezetett betéti számlára. Ez a folyamat most egyszerűsödik azzal, hogy

az új számlaszámot már az oba.hu oldalán is be lehet jelenteni, ami nemcsak egyszerűsíti, de gyorsítja is a folyamatot.

A számlaszám bejelentéséhez a betéteseknek nem kell mást tenniük, mint elektronikusan kitölteni az OBA által biztosított számlaszám bejelentő űrlapot, és azt az AVDH hitelesítést követően feltölteniük az OBA honlapjára. A teljeskörűen és hibátlanul kitöltött számlaszám bejelentő űrlap esetén a kártalanítási összeg átutalása rövid határidőn belül megtörténik (esetenként akár már a bejelentés napján). Azok számára, akik nem szeretnének élni a bankszámlaszám bejelentés online bejelentésének lehetőségével, továbbra is van mód bankfióki ügyintézésre az OBA adatrögzítő partnerbankjainak bankfiókjaiban.

Az MNB bejelentette, hogy üdvözli az OBA fejlesztését, hiszen ez hozzájárul a pénzügyi stabilitás fenntartásához. Kiemelték, hogy az érintett fogyasztók így a továbbiakban a kártalanítási összeg kifizetéséhez szükséges információk beküldését kényelmesen, pl. otthonról, éjjel-nappal – akár hétvégén vagy ünnepnapokon is – percek alatt megtehetik.

Az OBA új technikai fejlesztése mindezek nyomán tovább erősítheti az ügyfelek bankrendszerbe vetett bizalmát. Ez pedig a pénzügyi stabilitás egyik fontos alappillére, s fenntartása az MNB alapvető feladata.

- írták.

