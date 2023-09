Újabb magyar kereskedőknél lehet fizetni a kínai kártyatársaság plasztikjaival

Az UnionPay International (UPI) és a K&H Pénzforgalmi Szolgáltató Kft. partnerség 2023. szeptember 1-től lehetővé teszi, hogy a résztvevő kereskedők Magyarországon UnionPay kártyatranzakciókat fogadjanak fel. Az úgynevezett EMV-biztosított (Europay, Mastercard, Visa) chipes fizetések támogatása mellett a K&H Pénzforgalmi Szolgáltató Kft. a UnionPay QuickPass érintésmentes megoldását is bevezeti - olvasható a K&H közleményében.

A K&H Pénzforgalmi Szolgáltató Kft. a magyar piac egyik jelentős elfogadója, amely mintegy 25 ezer POS-terminál üzemeltetéséért felelős, ami 9 százalékos piaci részesedést jelent, valamint 12 ezer kereskedővel áll szerződéses kapcsolatban az országban. A UnionPay-jel való együttműködés 2022 májusában indult el, majd 2023 augusztusában lehetővé vált a UnionPay kártyák elfogadása a K&H Pénzforgalmi Szolgáltató Kft. teljes hálózatában.

A UnionPay már 2010-ben megkezdte kártyaelfogadási tevékenységét Magyarországon, jelenleg a magyarországi kereskedők több mint 70 százaléka,az ATM-eknek pedig 45 százaléka képes UnionPay kártyákat elfogadni.

2023. július végére Magyarország meghatározó helyi elfogadóival és határon túli intézményeivel - (WorldLine SIX Payment Services, a Global Payments -, valamint a K&H Pénzforgalmi Szolgáltató Kft.-vel való együttműködés révén 102 ezer kereskedőnél és 2343 ATM-nél / terminálnál lehet használni a UnionPay kártyákat. A most indult együttműködés azért is fontos, mivel 2023 első hét hónapjában az előző évhez képest négyszeresére nőtt a Magyarországra látogató - gyakran UnionPay-kártyát használó - kínai turisták száma.

