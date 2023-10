Pénz áll a házhoz az OTP-nél

Osztalékot fizet az OTP orosz leánybakja, amire az elmúlt 17 évben nem volt példa, és mint ahogy a bank sajtóosztályától megtudtuk, az osztalékot ki is hozhatja Oroszországból a magyar bank.

Pont ma írtunk arról, hogy mi szól amellett, hogy az OTP maradjon Oroszországban, vagy hogy kivonuljon, ennek kapcsán írtunk arról is, hogy az OTP orosz leánybankja az elmúlt 17 évében nem fizetett osztalékot (elsősorban adóoptimalizálási okokból), és ez vélhetően így is marad, mivel hiába fizetne – amire egyébként eddig is lett volna lehetősége -, de a pénzt nem könnyű hazahozni, az a mostani szabályok szerint egy ottani számlára kerül, amiből a kinti működést lehet finanszírozni.

Azonban orosz jegybanki engedéllyel a kifizetett osztalékot ki is lehet hozni az országból.

Erre játszik az OTP is, az orosz leánybank ugyanis osztalékot fizet, részvényenként 0,038 rubelt, azt felszorozva a részvénymennyiséggel (az OTP birtokolja szinte az összes részvényt, a kisrészvényesek részesedése nem éri el az 1 százalékot)

10,6 milliárd rubel osztalékot fizet az orosz OTP, ami mostani árfolyamon 39,7 milliárd forint.

Ezt az összeget az idei első féléves profit (51,3 milliárd forint), és az eredménytartalék terhére fizetik ki.

Az összeg csökkenti az orosz leánybank tőkéjét, ami június végén 278 milliárd forint volt.

Az orosz OTP tőkemegfelelése 24,1 százalék, miközben a szabályozói minimum 8 százalék, vagyis akár a most kifizetésre kerülő összegnél jóval többet is kifizethetne az orosz bank, vélhetően itt arról van szó, hogy az ottani jegybank nem nézné jó szemmel, hogy az OTP kitalicskázza az orosz leánybank tőkéjének nagy részét az országból, de úgy tűnik, apránként azért mégis lehet.

A nagy kérdés az, hogy az OTP ki is tudja-e hozni a pénzt Oroszországból, a bank sajtóosztályától megtudtuk, hogy

igen, az OTP megkapta a szükséges engedélyt ahhoz, hogy a kifizetésre kerülő osztalék kihozható legyen Oroszországból.

A mostani osztalékfizetést érdemes perspektívába helyezni, ugyanis ma pont az Intesa oroszországi kivonulása kapcsán írtunk cikket, nagyon úgy tűnik, hogy valamelyest oldódnak az oroszországi korlátozások, az olasz bank elnöki engedélyt kapott az ottani leánybank eladására, a magyar bankcsoport pedig osztalékot fizethet és hozhat ki az országból.

Címlapkép forrása: STR/NurPhoto via Getty Images