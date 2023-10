Kongatják a vészharangot a kötvénypiacon: tényleg veszélyben vannak a bankok?

Nőnek a kockázatok a globális, főként az amerikai bankszektorban: már hetek óta emelkedik az amerikai államkötvények hozama , ami pénzintézetek által tartott kötvények nagy mértékű leértékelődéséhez vezet. Bár ezt a veszteséget a bankok sokszor nem realizálják, egy esetleges betétkivonási hullám - ami lehet bizalomvesztés vagy egyszerűen magasabb hozammal kecsegtető befektetések kutatása miatt - esetén a hitelintézetek kénytelenek lehetnek eladni az értékpapírjaikat, ami egy kisebb tőkével rendelkező intézmény esetében akár végzetes is lehet. Mindez felvillantja egy újabb amerikai bankválság rémét is.

Jelentős mértékben emelkednek az amerikai hosszú lejáratú államkötvények hozamai: a 10 évesé például mára 4,8% fölé került, azaz vészesen közelít az 5%-os lélektani szinthez. E trend különösen rosszul érintheti azokat a bankokat, amelyek valamilyen okból kifolyólag likviditási problémákkal szembesülnek, hiszen a kötvényhozamok emelkedése együtt jár azok árfolyamának csökkenésével. Az így leértékelődött kötvényállomány pedig hatalmas nem realizált veszteséget okoz a pénzintézeteknek, amely a nagyobb bankoknál ugyan nem okoz gondot, egy betétkivonás esetén viszont a kisebb intézmények kénytelenek eladni az értékpapírjaikat, amivel realizálják ezt a veszteséget. Ezt a folyamatot már a márciusi bankcsődöknél is megfigyelhettük: akkor a Silicon Valley, a Signature és a First Republic Bank bedőlésében is nagy szerepet játszott az amerikai kötvények hozamának emelkedése.

A folyamat így néz ki leegyszerűsítve:

A szokásosnál erősebb betétkivonás a bank mérlegének forrásoldalán (pl. az ügyfelek finanszírozási nehézségei vagy más befektetések vonzereje miatt), A betétkivonás miatt likviditási feszültség oldása érdekében állampapír-eladás a bank eszközoldalán, Növekvő hozamkörnyezet mellett ez az addig nem realizált pénzügyi veszteségek realizálását jelenti, A pénzügyi veszteségek realizálása értékpapír-veszteséget, vagyis nyereségcsökkenést okoz a bank számára, Ha a jelenség nagy mértékű, és nem szolgál elégséges pufferként az év közben termelődő eredmény, akkor elkezd csökkenni a bank tőkéje, Ha ez kritikus szint alá csökken, akkor a likviditási problémából szolvenciaprobléma keletkezik, vagyis a likviditás mellett a tőkehelyzet is megrendül, Ha nem kap időben likviditási segítséget a bank, amit a jegybank, egy erősebb piaci szereplő kezelni tudna, hanem megjelenik a tőkeprobléma is, akkor sor kerülhet a bank felszámolásának az elrendelésére.

Bár idén a második félévben még nem érződött komoly stressz a bankok helyzete miatt, nem kizárt, hogy a kötvényállomány leértékelődése miatt egy-egy bank hamar likviditási válságban találhatja magát, amely a fenti folyamat értelmében végül a csődjét okozza. Bár ez a helyzet egyelőre elméleti, ha megrendül a bizalom a bankrendszerben, könnyen elindulhat egy betétkivonási hullám, ami akár rendszerszintű problémákat is okozhat.

Az amerikai bankoknál nem igazán jó a helyzet

Ahogy az a hozamemelkedéssel együtt várható volt, az amerikai bankok kötvényállományának piaci értéke 400 milliárd dollárt esett, ami 10%-kal meghaladja az év eleji – többek között a Silicon Valley Bank összeomlását okozó – rekord értékcsökkenést - írja a Financial Times. Bár a legtöbb bankot (különösen a legnagyobbakat) szerencsére soha nem éri olyan likviditási válság, ami miatt e kötvényeket kénytelenek lennének értékesíteni, így ezeket a veszteségeket soha nem realizálják.

A közepes méretű bankoknál azonban kissé más a helyzet: emlékezetes, hogy az SVB néhány kockázati tőkealaptól szerzett hatalmas betétállományt felhasználva a befektetési portfóliójában 120 milliárd dollárnyi államkötvényt halmozott fel, a hozamok emelkedése után viszont e portfólió értéke 15 milliárddal csökkent.

A probléma csak azzal volt, hogy ez a 15 milliárd dollár az SVB teljes akkori tőkéjével megegyező összeg volt - innentől kezdve a többi már történelem.

Hasonló gondokkal küszködik több regionális bank jelenleg is: a Western Alliance Bancorp - amely az SVB-hez hasonlóan főként startupokat szolgál ki – részvényei 20 százalékot zuhantak a kötvényhozamok augusztus vége óta zajló emelkedése miatt. A nagybankok közül a Bank of America teljesített a legrosszabbul: a BofA könyveiben a második negyedév végén közel 110 milliárd dollárnyi nem realizált veszteség volt, ez az eddigi legmagasabb az amerikai bankok közül – nem csoda, hogy e pénzintézet részvényei jelenleg közel egy éves mélyponton állnak.

A KBRA Financial Intelligence 45 amerikai bankot magában foglaló elemzése szerint az átlagos nem realizált veszteség a teljes értékpapír-állomány arányában 8,92% volt, a medián pedig 9,59% - írja a Connect Money. Amennyiben ezek a veszteségek realizálódtak volna, az átlagosan 200 bázisponttal csökkentette volna a legnagyobb amerikai bankok alapvető tőkemutatóját (CET1).

Mi a helyzet Európában és a többi szektorban?

Az amerikaihoz képest az európai hitelintézetek köszönik szépen, jól vannak: 2023 első felévében a CET1 tőkemutatóra mért elméleti hatás 100 bázispontról 80-ra csökkent, köszönhetően a kötvényportfóliók széles körű leépítésének. Szakértők szerint azonban a harmadik negyedéves adatok ennél valamivel magasabbak lehetnek: egy júliusi elemzés arra az eredményre jutott, hogy az EKB által felügyelt 104 bank kötvényportfóliójában összesen 73 milliárd eurónyi nem realizált veszteség keletkezett, az elemzés viszont azt is kimutatta, hogy a legrosszabb forgatókönyv esetén ez a szám akár további 155 milliárd euróval is emelkedhet.

A jelenlegi helyzet nem csak a bankokat érinti: általánosságban az életbiztosítók is nagy kötvénytulajdonosok, ami viszont számukra előny, hogy ők általában lejáratig tartják a kötvényeket, így átvészelve a piaci eséseket. A kamatlábak emelkedése azonban arra késztetheti a biztosítók hozamérzékeny ügyfeleit, hogy egy jobb befektetésben reménykedve kivonják a társaságból a vagyonukat, így a biztosítók gyakorlatilag rá lesznek kényszerítve arra, hogy eladják a kötvényeik kisebb hányadát – ennek pedig az eredményre is negatív hatása lehet.

Összességében tehát elmondható, hogy bár a fenti folyamatok 2023 második félévében még csak elméletben zajlanak le,

semmi sem zárja ki, hogy egy márciusi csődsorozathoz hasonló esemény következzen be, elsősorban az Usa-ban.

