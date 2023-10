Bankvezérek: sokkal jobb ez, mint a különadó, új fejezet nyílt a kormány és a bankok között

Egész napos tudósításunk a Budapest Economic Forumról itt olvasható:

Áttörés történt a kamatplafonról szóló megegyezésével a bankok és a kormány között?

Új fejezet nyílt a kormány és a bankszektor együttműködésében, kíváncsian várjuk, hogyan fog kibontakozni ez a következő 3, 6, 9 hónapban. Ha a kormány és a bankok is elvégzik a munkájukat a kamatok csökkentésében, akkor már csak az ügyfeleken fog múlni, milyen gyorsan élénkül fel a piac. Jelenleg semmilyen problémát nem látok a kormány és a bankok viszonyában – mondta Jelasity Radován (Erste Bank, Bankszövetség), aki szerint a kamatplafon annyival fog fájni a bankszektornak eredményességben, amennyivel időközben a kamatkörnyezet nem jön lejjebb.

Húsz országban van Európában valamilyen bankadó, két iskola van: van, ahol az adóztatás, és van, ahol az ügyfeleket segítő vállalások működnek - mondta Simák Pál (CIB Bank). Abban bízik, hogy 3-4 hónap múlva lejjebb jön a BIRS, és nem fog annyira fájni a kamatplafon a bankoknak. Minden évben van valamilyen kihívás, három évvel ezelőtt például a koronavírusjárvány volt ilyen, a Citibank csak vállalati ügyfélkörrel rendelkezik Magyarországon, és vizsgálja a várható piaci hatásokat – mondta Veronika Spanarova (Citibank).

Egerszegi Ádám (MBH Bank) szerint a magas kamatkörnyezet nem fenntartható, ehelyett az alapvető banki tevékenységből kell kitermelniük a bankoknak a profitot. Az önkéntes vállalások szerinte segíthetnek a minél gyorsabb növekedési pályára állásban. Bencsik László (OTP Bank) szerint természetesen jövedelemáldozatot jelent az önkéntes kamatplafon, de legalább van értelme, ösztönzi a hitelfelvételt. Ez sokkal jobb intézkedés, mint sok más restriktív, indokolatlan intézkedés. Remélhetőleg ez egy új időszak kezdete is – tette hozzá, több más beszélgetőtársával egyetértve.

1000 milliárd felett lehet idén a bankok profija, visszakerülhet-e a gazdaságba?

A bankrendszer saját tőkéje 6500 milliárd forint, a tőkeköltség 15%, ami pont 1000 milliárd forintra jön ki, vagyis csak a külföldről kapott osztalékokkal együtt érheti el a befektetők által elvárt szintet még az idei profitabilitás is – mondta Bencsik László (OTP Bank). A bank idei eredményének mintegy 70%-a jöhet külföldről, ami tőkeként Magyarországon jelenik meg. Egerszegi Ádám (MBH Bank) nagyon reméli, hogy a szóban forgó 1000 milliárd forint visszakerül a gazdaságba, az MBH Bank nyeresége mindenképpen itthon marad. A pozitív fordulat első jelei már látszódnak, jövőre már erős, 4,3-4,4%-os GDP-növekedéssel számolnak. Jelasity Radován (Erste Bank, Bankszövetség) szerint nem szabad elfelejteni, hogy a babaváró hitelek átértékelődésének köszönhető az idei banki profit jelentős része, ami nagyjából harmadával dobhatja meg az idei nyereséget. Az egyik legnagyobb kihívás az, hogy a tulajdonosokat meggyőzzék arról, hogy 2023 kivételes év volt, így jövőre nem ismételhető meg az idei profit. Simák Pál (CIB Bank) szerint a kamatbevételek csökkenni fognak 2024-ben, a jutalékbevételek emelkedésével lehet ezen valamennyit kompenzálni. A kamatstopok kivezetésre kerülhetnek, ami miatt várhatóan nem kell majd több ráfordítást képezni, a működési költségek kompenzálása viszont nagy kihívás. Veronika Spanarova (Citibank) szavaiból kiderült: más bankoktól eltérően elsősorban a devizapiaci, pénz- és tőkepiaci bevételek növekedésétől várják a profitabilitás javulását.

Lesznek-e új hitelprogramok, legyenek-e?

Az extrém magas kamatkörnyezet komoly akadályt jelentett a piaci hitelezés előtt, kevés vállalat tudott volna hitelt felvenni. Ebben a környezetben nagyon erőteljes volt a támogatott hitelek pozitív hatása, volt olyan hónap, hogy a vállalati hitelszerződések többségét adták a Baross Gábor-hitelprogram szerződései, és akkor a KAVOSZ támogatott hiteleiről még nem is beszéltünk – mondta Kisgergely Kornél (EXIM).

Ha innen nézzük, Jelasity Radován (Erste Bank, Bankszövetség) szerint win-win-win egy hitelprogram, hiszen az államnak, a bankoknak és az ügyfeleknek is tetszik. Ugyanakkor kevés olyan ország van, ahol ennyi támogatott hitel lenne. Jó sora van a magyar hitelfelvevőnek, pedig vannak időszakok, amikor a piaci hitelek önmagukban is működnének.

Egerszegi Ádám (MBH Bank) felidézte: a kkv-hitelek esetében a támogatott hitelek aránya 50% feletti, a teljes vállalati hitelpiacon is megközelíti az 50%-ot. Hosszú távon az a kérdés, szükség van-e rájuk, és célzottan a gazdasági szereplők hatékonyságnövelését segítik-e. Bencsik László (OTP Bank) egyetértett azzal, hogy a támogatott programok elterjedtsége unikális nálunk, most lenne egyébként igazi létjogosultságuk, nem akkor, amikor jól megy a piaci hitelezés.

Lesz-e folytatása a Baross Gábor hitelprogramnak?

Valamilyen formában biztosan lesznek refinanszírozási termékei az EXIM-nek jövőre is hasonló kondíciókkal, mint idén – mondta Kisgergely Kornél vezérigazgató. Az inflációs várakozások gyorsabban jönnek le, mint a kamatok, a hitelpiac szempontjából nem túl kedvező, hogy a jelenlegi kamatok és várakozások jelentős pozitív reálkamatokat vetítenek előre.

Mi lesz a kamatstopok kivezetésével?

Bencsik László (OTP Bank) bízik benne, hogy az első negyedév végére elérjük a 7,7% körüli BUBOR-szintet, ahol a kkv-hitelek kamatstopja már nem jelent előnyt. A lakáshiteleknél érdekesebb kérdés, hogy alig 2% fölött van meghúzva a kamatstop szerinti benchmark. A változó kamatozású lakáshitellel rendelkezők óriás előnyt kaptak a bankok kárára, a bankok a csúcson 16%-ot buktak rajtuk, pedig a túlnyomó többség számára nem indokolt az intézkedés fenntartására. Bízik benne, hogy két lépcsőben tényleg kivezeti jövőre az intézkedést a kormány, a fogyasztás fellendülése ezt támogatni fogja. Simák Pál (CIB Bank) szerint ha nem lett volna az állami kamatstop, a bankok szelektíven meg tudták volna védeni a kamatkockázat nagy részétől az ügyfeleket.

Milyen haszna van a mesterséges intelligenciának a bankok számára?

A mesterséges intelligencia automatizációt és hatékonyságot hozott. A Citibank nagyon közelről vizsgálja, egyúttal implementálja az új AI-megoldásokat. Vannak többek közötti etikai kérdések is körülötte, de ez az az irány, amely felé haladnak – mondta Veronika Spanarova. Az OTP Bank magyar nyelvre és csoporttagi nyelvekre saját modellt fejleszt, forradalmi változást fog hozni a mestereséges intelligencia, bár a konkrét alkalmazása még korlátozott – fejtette ki Bencsik László.

Nagy előrelépés a bankszektornak, ha az unalmas és monoton munkákat más is meg tudja csinálni – vélte Jelasity Radován (Erste, Bankszövetség). A kockázatkezelésben, a chatbotokban is elterjedt az AI használata, rövid időn belül nem fog tudni különbséget tenni az ember az élőbeszéd és az AI között. A tudás előállításának az értéke leértékelődhet, a fizikai munkák pedig felértékelődhetnek A Chat GPT két hónap alatt elérte a 100 millió felhasználót, ez is mutatja, hogy gyorsan be fog épülni a mindennapokba. Leginkább ügyfélkommunikációban, hitelezési folyamatok felgyorsításában lehet hasznosítani a mesterséges intelligenciát, leginkább döntés-előkészítő és -támogató funkcióként – tette hozzá Simák Pál (CIB Bank). Az MBH Bank HR-területen alkalmazza először a mesterséges intelligenciát, hamarosan bevezetésre kerül – mondta Egerszegi Ádám (MBH Bank).

Mit hoz a következő év?

Bencsik László (OTP Bank) szerint a 2023-as év nehéz év, de a negatív folyamatok jövőre mind megfordulnak, és növekedési pályára állunk. Jelasity Radován (Erste Bank) szerint a legnagyobb kockázat az, hogy mennyire fegyelmezetten tudunk előre menni, ehhez az ortodoxiához is tartani kell magunkat. Stabilitás, fegyelem, EU-források, feldolgozó-ipari ellenállóképesség, csökkenő infláció, belső és külföldi tőkeberuházások – Veronika Spanarova (Citibank) szerint ezek jelentik a kulcsát a növekedési fordulatnak. Simák Pál (CIB Bank) szerint nem lesz gyors visszapattanás, de egy valamivel 3% feletti gazdasági növekedés összejöhet jövőre a magyar gazdaságnak.

Címlapkép forrása: Stiller Ákos / Portfolio