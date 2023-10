Harmadával esett a Goldman Sachs profitja

Közzétette harmadik negyedéves gyorsjelenétést a Goldman Sachs, az amerikai nagybank a tavalyitól elmaradó, de az elemzői várakozásban szereplőnél kissé magasabb eredményről és bevételről adott számot. A bank részvényeinek árfolyama fél százalékot esett a gyorsjelentés utáni percekben, a tőzsdenyitás előtti kereskedésben.

Az amerikai nagybank az idei harmadik negyedévben az egy évvel korábbi azonos időszakinál harmadával kisebb eredményről jelentett: az 5,47 dolláros EPS 33,7 százalékkal maradt el a tavalyi 8,25 dolláros egy részvényre jutó eredménytől. Ugyanakkor ez még mindig 3 százalékkal magasabb eredmény, mint ami a Reuters elemzői konszenzusában szerepelt.

A Goldman Sachs negyedéves eredményei és a várakozások tény várt tény/várt bázis változás (év/év) Bevétel (milliárd USD) 11,82 11,19 5,7% 11,98 -1,3% EPS (USD) 5,47 5,31 3,0% 8,25 -33,7% Forrás: Reuters, Portfolio

A hitelintézet bevétele azonban mindössze 1,3 százalékkal zsugorodott éves alapon, és 5,7%-kal magasabb lett, mint amire az elemzők számítottak.

A gyorsjelentés fontosabb részletei:

a pénzintézet globális banki és piaci üzletága 8,01 mnilliárd dolláros bevételt ért el, az egy évvel korábbinál 6 százalékkal magasabb bevételben szerepet játszott az erős kötvény- és részvénykereskedési tevékenység. A befektetési banki díjak 1,55 milliárd dolláros bevétele az egy évvel korábbival egyezett meg.

Az eszköz és vagyonkezelési üzletág bevétele 3,23 milliárd dollárra rúgott, ez jelentősen, 20 százalékkal maradt el az egy évvel korábbi bevételtől.

A bank mindössze 7 millió dollárnyi hitelezési céltartalékkal rendelkezett a negyedév végén, szemben az egy évvel korábbi negyedév 515 millió dolláros céltartalékával. A jogi ügyekre képzett céltartalék is mindössze 15 millió dollár volt a negyedévben, míg egy évvel korábban még 191 millió dollár volt erre elkülönítve a banknál.

A hitelintézet 9,05 milliárd dolláros működési kiadásról jelentett a negyedévben,18 százalékkal magasabbról, mint az egy évvel korábbi azonos időszakban. ez elsősorban a amgasabb bónuszoknak, kompenzációs kiadásoknak a következménye.

David Solomon vezérigazgató azt mondta a gyorsjelentéssel kiadott közlemény szrint:

"Továbbra is jelentős előrelépéseket teszünk stratégiai prioritásaink megvalósításában, és biztosak vagyunk abban, hogy a mostani munka sokkal erősebb platformot biztosít számunkra 2024-re. Arra is számítok, hogy a tőkepiacok és a stratégiai tevékenységünk is tovább élénkül, ha a feltételek továbbra is kedvezőek maradnak. Az M&A-tanácsadás és a részvényjegyzés vezető szereplőjeként a tevékenység újraéledése kétségtelenül hátszelet jelent a Goldman Sachs számára."

A bank részvényeinek árfolyama a gyorsjelentés után közel fél órával, de még a tőzsdenyitás előtt, már stagnált.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

További részletek hamarosan.

Címlapkép forrása: Getty Images