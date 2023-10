10 év alatt meghódították a magyar hitelpiacot, mire készülnek most? (Interjú)

Hatalmas transzformáció áll a bankpiac előtt, de a hitelek mellett a megtakarítási piaci termékek közvetítésében is a legjobb szeretne lenni a Bankmonitor, amely pénzügyi webshopként határozza meg magát. A lakáshitelpiac helyzetéről, a kamatplafonról és a készülő CSOK Plusz ról is kérdeztük Sándorfi Balázs ügyvezető igazgatót és Huszár István ügyvezetőigazgató-helyettest, akik mára piacvezetővé tették a 10. születésnapját ünneplő pénzügyi közvetítő céget.

Tizenöt éve nem láttunk akkora zuhanást a lakáshitelek új kihelyezésében, mint idén. Mekkora csapás ez a hitelközvetítői piac szereplői számára?

Huszár István: A hitelközvetítők a hitelintézetek által folyósított hitelek utáni jutalékból élnek, az itt tapasztalható visszaesésnek akut hatása van a piacon. Minden piaci visszaesés természetes velejárója, hogy sokkal több az egy ügyletre fordított idő. A hitelfelvételben és ingatlanvásárlásban gondolkodók bizonytalansága jelentős, a tisztánlátáshoz rengeteg kalkulációt végeznek és tanácsadói segítséget kérnek. A végső döntést pedig sokkal kevesebben hozzák meg, a költségek tehát nem esnek vissza a bevételekkel arányos mértékben. Leegyszerűsítve: több munka, kevesebb tranzakcióval, ami elkerülhetetlenül koncentrálódó piacot eredményez.

Sándorfi Balázs: A hitelközvetítői piacon dolgozó természetes személyek száma 20-25 százalékkal csökkenhetett 2022 közepe óta. Azok hagyják el először a hajót a hitelkereslet visszaesése miatt, akik kevésbé voltak beágyazva erre a piacra, akár csak másodállásban végezték a munkájukat.

A 2008-as válság után 2021-ben nőtt először a közvetítők száma, tehát nem feltétlenül kell arra számítani, hogy a most kilépők gyorsan visszatérnek.

A tavalyi szint harmadára zuhant az első nyolc hónapban a lakáshitelek új kihelyezése. Hozott-e némi élénkülést az ősz, mi mozgatja most a hitelpiacot?

Sándorfi Balázs: Tekintsünk el egy pillanatra a múlt héten bevezetett kamatplafon hatásától! Az elmúlt egy-két hónapban már láttunk némi élénkülést, ennek mértéke azonban messze elmaradt attól, amit a családtámogatások szigorodása egy előrehozott kereslet jelentkezése révén akár indokolhatott volna.

Huszár István: Várjuk meg az év végét, hiszen a keresleti oldal jellemzően későn ébred, ezt láttuk a babaváró hitel kivezetésével kapcsolatos, végül nem igazolódott várakozások nyomán is tavaly ilyenkor. Akik 2023 végéig nem lépnek, akár több milliós összegű támogatásoktól eshetnek el, ugyanakkor a CSOK Plusszal kapcsolatos információk még bizonytalanságot jelentenek mindenki számára.

Miközben a falusi CSOK összege 2024 elejétől nő majd, így elhalasztott keresletet okoz, még nem sokat lehet tudni a nagyobb települések számára belengetett CSOK Pluszról. Mit várnak ettől?

Sándorfi Balázs: Úgy tűnik, az újonnan születő gyermekekre korlátozódik majd, és ezek megszületése esetén fog tartalmazni hitelelengedést. Ebből arra következtethetünk, hogy

valamiféle babaváró 2.0 lesz. Célzottabb lesz, mint a mostani CSOK, éppen ezért várhatóan kevésbé fogja támogatni az ingatlanvásárlókat.

Huszár István: Racionálisan nem várhatjuk azt, hogy a CSOK Plusz a kivezetendő városi CSOK-kal megegyező vagy annál jobb pozíciót teremt majd a lakásvásárlók összességének, hiszen az több költségvetési forrást igényelne, miközben a költségvetési hiány menedzselése az egyik legjelentősebb kihívás napjainkban. A ma látható információk alapján legjobb esetben is csak egy szűkebb réteg számára jelenthet megoldást.

Sándorfi Balázs

Pénzügyi közvetítőként mi a véleményük a múlt héten bevezetett kamatplafonról? Felgyorsítja a lakáshitelezés felgyógyulását, vagy épp ellenkezőleg, piacot torzít és szűkít a bankokra erőltetett vállalás?

Sándorfi Balázs: Rendesen megmozgatta az állóvizet, elsősorban a sajtóvisszhangjának köszönhetően. A tényleges hatása jóval kisebb:

a már eddig is létező kamatkedvezményekkel együtt a tömegszegmensben 0,5, a prémium szegmensben 0,3 százalékpont körüli átlagos kamatcsökkenésről beszélhetünk az ügyfelek által elérhető végső kamatszintben.

Nehéz különválasztani a különböző változások hatását, de a mostani 50 milliárd forintos havi lakáshitel-kihelyezéshez képest egy 15-20 százalékos élénkülés benne van a pakliban.

Huszár István: Minden árcsökkenés kedvező a fogyasztók számára, nálunk is a többszörösére emelkedett a kalkulációk száma. A prémium ügyfelekért eddig is rengeteg kamatkedvezménnyel versenyeztek a bankok, alkudozni is tudtak, így rájuk valóban kisebb hatást gyakorol a változás. A hitelezés eddig sem a legalacsonyabb jövedelemmel rendelkező szegmensekre fókuszált,

a kockázatalapú árazás pedig nem jellemző a magyar piacon, így a piacszűkítő hatás is mérsékelt lehet.

10 éves a Bankmonitor, amely az elmúlt években egyre inkább egy univerzális pénzügyi és biztosítási közvetítővé nőtte ki magát. Mekkora súlyt képvisel a tevékenységben ma a lakáshitel-közvetítés, és mennyire nőttek fel mellé az egyéb termékek?

Sándorfi Balázs: Tudatosan törekszünk rá, hogy ne „lakáshitelmonitor” legyünk, ez már az idei piaci visszaesés előtt is így volt. Tavalyi 3,4 milliárd forintos bevételünk legjelentősebb szeletét, de 50% alatti arányát adja a lakáshitelezés.

Huszár István: A jelzáloghitelek mellett fedezetlen hiteltermékek közvetítésével, bankszámlanyitással, kkv-hitelekkel és a 2020-ban megszerzett engedélyünknek köszönhetően ma már biztosításokkal is foglalkozunk. Magyarország 3. legnagyobb fintech cégeként számos digitális megoldással támogatjuk ügyfeleink és tanácsadóink munkáját. Egy sor olyan kiegészítő tevékenységünk is van, köztük adatalapú megoldások, amelyekkel a versenytársaink nem rendelkeznek. Versenytársainknak szoftverként értékesítést és szabályozói megfelelést támogató rendszert is nyújtunk. A babaváró hitelek közvetítésében is rendkívül aktívak és erősek vagyunk, az egyik bankkal sikerült is kialakítanunk egy olyan digitális platformot, amely rendkívüli módon leegyszerűsített folyamatot kínál 24 órán belüli digitális előminősítés formájában, jelentős piaci részesedést lehetővé téve.

Mekkora hálózattal és milyen földrajzi lefedettséggel rendelkeznek?

Sándorfi Balázs: Kétszáz fölötti aktív tanácsadónk van, és teljes mértékben országos lefedettséggel rendelkeznünk.

Huszár István:

A hálózat kifejezés ma már egészen mást jelent, mint korábban.

Inkább olyan kérdések merülnek fel, hogyan szolgáljuk ki az ügyfelet a lehető legegyszerűbben, vagy hogy milyen rendszerek állnak a tanácsadók rendelkezésére, hogy egy kattintással bemutassuk az érdeklődőknek a piacot. Mára minden szempontból technológia vezéreltté vált a pénzügyi tanácsadás, és az adatforradalom hatása szintén érezteti hatását.

Huszár István

Minek köszönhető, hogy tíz év alatt mára piacvezető szereplővé váltak? Miben más a Bankmonitor, mint a versenytársak?

Huszár István: Két dologra vezethető vissza. Az egyik a technológia, a másik a jelentős tapasztalattal rendelkező kollégák révén nálunk összpontosuló tudás. Mi vagyunk a legfiatalabb közvetítő a piacon, a megöröklött rendszerek helyett saját rendszert fejlesztettünk, nagyon jól skálázható a működésünk. Nem mi ketten vagyunk mindig a legokosabbak a teremben, rengeteg kezdeményezést kapunk a kollégáktól. Nincs olyan bank a piacon, akivel ne fejlesztenénk vagy fejlesztettünk volna valamilyen digitális folyamatot. Mindegyik lakossági banki termék esetén elérhető nálunk digitális igénylési, előminősítési folyamat, legyen ez egy selfie-s bankszámlanyitás, babaváróhitel-igénylés vagy digitális személyi kölcsön. Mindezek mellett 10 évnyi termék és piaci adat áll a rendelkezésünkre, amelyek széleskörű hasznosításával tovább tudjuk növelni szolgáltatási színvonalunkat és versenyelőnyünket.

Sándorfi Balázs: Tíz év alatt nem fizettünk osztalékot, mindig visszaforgattuk a cégbe a profitot, és az eddigi eredmények azt mutatják, hogy értelmesen fektettük be a pénzt. Erős business intelligence csapatunk és brandünk van, ez így együtt nagyon fontos differenciáló tényező. A bankok és az ügyfelek is szeretnek velünk együtt dolgozni. Pedig nehéz volt elindulni:

2013-ban volt olyan nagybank, amely azt mondta, hogy amíg a fogyasztónak be kell járnia a bankfiókba aláírni, addig egy forintot se fog fizetni a Bankmonitornak. Ma ugyanez a bank évente több százmillió forint jutalékot fizet nekünk.

Az elmúlt 10 évben gyökeresen átalakult szinte minden: a fogyasztó elvárása, a bankok nyitottsága és technológiai együttműködési képessége, valamint a szabályozó által támasztott követelmények. Ezen változásokhoz – legalábbis egyelőre – jól sikerült alkalmazkodnunk, sőt több esetben mi kezdeményeztük az újításokat.

Melyek most a Bankmonitor stratégiai célkitűzései? Hová képzelik el magukat 10 év múlva, elmozdulnának a bank- és biztosítási piacon kívülre is?

Huszár István: Nincs a terveinkben, hogy ingatlanközvetítéssel vagy telekommunikációs csomagok összehasonlításával foglalkozzunk, maradnánk a bank- és biztosítási piacon, egyre nagyobb üzleti volumenek mellett. Jelenleg is zajlanak nálunk azok a fejlesztések, amelyek segítségével a hitelfelvevő ügyfelek néhány percen belül teljeskörű előminősítést kaphatnak a lakáshitel-felvétel előtt. Az OTP Bankkal augusztus óta már működik a rendszer, a többi banki partnerünk fokozatosan csatlakozik hozzánk, így 2024 első negyedévének végére az ügyfeleink az összes nagybanknál igénybe tudják venni ezt a szolgáltatásunkat. Ezzel nem fog megállni a fejlesztés, célunk, hogy 2024 végéig a teljeskörű digitális lakáshitel igénylést nyújtsunk ügyfeleink és tanácsadóink számára. A digitális jelzáloghitelezésre fejlesztett keretrendszerünk nemcsak Magyarországon, de nemzetközi szinten is nóvum, olyan érték, mely alapjaiban tudja befolyásolni, javítani a hazai hitelpiac működési hatékonyságát.

Sándorfi Balázs: Mi egy pénzügyi webshop vagyunk, és szeretnénk is azok maradni. Amikor egy webshop több tízmilliárdos forgalmat bonyolít, akkor már mindenki elismeréssel csettint, mi viszont már százmilliárd feletti szerződéses volumenben közvetítünk pénzügyi termékeket egy évben.

A pénzügyi szektorban annyi kakaót látunk még, hogy így is egy újabb évtizedre elég feladat van az asztalunkon.

Hatalmas transzformáció áll a bankpiac előtt, de a hitelek mellett a megtakarítási piaci termékek közvetítésében is a legjobbak szeretnénk lenni.

Fotók: Stiller Ákos / Portfolio