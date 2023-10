Hatalmas ajándék érkezik az elsőlakás-vásárlóknak - Mi áll a 10%-os önerő hátterében?

Portfolio Investment Day 2023 A Portfolio Investment Day 2023 három fő témára összpontosít: Money, Money, Money. A résztvevők aktuális információkat szerezhetnek a pénzkeresés és hozamszerzés minden vetületéről. Még nem késő regisztrálni a rendezvényre!

A világgazdasági válság után egyre elterjedtebbé váltak a különféle adósságfékszabályok, éppen annak érdekében, hogy egy 2008-2009-es eseményekhez hasonló folyamatot el lehessen kerülni. Magyarországon jelenleg két adósságfékszabály van érvényben:

A jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató (JTM), amely leginkább a fogyasztót védi a túlzott eladósodástól. E szabály 2023. július 1-től nettó 600 ezer forintos családi jövedelem alatt 50%-ban, ennél magasabb bevétel esetén pedig 60%-ban maximálja a havi törlesztőrészlet jövedelemhez mért arányát (korábban 500 ezer forint volt a limit). A 10 évnél rövidebb kamatperiódusú jelzáloghitelek esetében ennél szigorúbb a szabályozás, lásd az alábbi ábrát.

A hitelfedezeti mutató (HFM) pedig a jelzáloghitel összegét az ingatlan forgalmi értékéhez képest 80%-ban maximálja.

Tavaly december óta azonban az MNB-nek lehetősége van egy harmadik elemmel bővíteni: ez a loan to income (magyarul JHM). E szabály a teljes felvehető hitelösszeget az éves jövedelem egy bizonyos szorzatában maximálja. Ilyen szabály az Egyesült Királyságban van érvényben, itt a leggyakrabban használt szorzószám a 4,49, azaz egy 100 000 fontos éves jövedelemmel rendelkező háztartás 449 000 fontnyi hitel felvételére jogosult a szigetországban.

Megjelent szerdán az MNB Makroprudenciális jelentése, amelyből többet között az is kiderült, hogy a friss tervet készít elő a fiatal, első lakásukat megvásárló hitelfelvevők számára: 2024 első felében az eddigi 20%-ról 10%-ra csökkenne a rájuk vonatkozó önerő-előírás, azaz a hitelfedezeti mutató esetükben 80%-ról 90%-ra is emelkedhet. Ennek kapcsán megnéztük, hogy

mennyire kifeszítettek általában az új lakáshitel-felvételek a lakás értékéhez képest, és hogy

mi jellemzi a legkisebb önerővel felvett hiteleket.

Növekszik a kifeszített hitelek aránya

Az MNB megvizsgálta, hogy miként alakult a 70%-nál magasabb HFM értékkel felvett (azaz ilyen értelemben a kifeszített) lakáshitelek aránya a teljes kihelyezésen belül. Jól látszik, hogy a lakáshitelek 2015 és 2018 között folyamatosan emelkedett, ezután viszont lassan csökkenő pályára állt. Ez nagyjából így is maradt egészen 2022 végéig,

ezután viszont a kifeszített hitelek aránya gyors növekedésnek indult, a 2022 végi 20%-os értékről 2023 második felére 4 százalékponttal emelkedett.

A súlyozott átlagos HFM a visszaeséssel együtt 2022 elejétől kezdve csökkenésnek indult, itt azonban jobban látszik a felfelé ívelő trend: az érték 2023 második felében újra 50% fölé lépett – igaz, a 2021 előtti 55% körüli értékektől még mindig messze van. A 2019-tól megfigyelhető csökkenésben feltehetően a családtámogatási programok, különösen a babaváró kölcsön megjelenése játszhatott meghatározó szerepet, a 2022 második fele óta megfigyelhető emelkedése pedig a részben a lakásárak mérsékelt csökkenésének tudható be - annak ellenére, hogy a magasabb kamatok miatt romlott az ügyfelek általános hitelezhetősége (vagyis ugyanazok jellemzően kisebb összegre lehetnek maximálisan jogosultak). Az MNB azonban kiemeli: a családtámogatási programokra nem jogosult – fiatal vagy egyedülálló – ügyfelek körében a HFM előírás korlátot jelenthet a hitelpiacra való belépés tekintetében, az ő pozíciójukat ráadásul az emelkedő lakásárak is hátráltatják.

Mivel a magas hitelfedezeti mutató általában nagyobb hitelösszeggel, így pedig magasabb törlesztőrészlettel párosul, a HFM tekintetében kifeszített hitelek kockázatosabbak is lehetnek – főleg, hogy a 70% feletti HFM értékekkel nyújtott hitelek felvevői 2023 első felében közel azonos jövedelemmel rendelkeztek, mint a másik kategóriába tartozó adósok. A JTM kifeszítettségük azonban a magasabb törlesztőrészlet miatt 6 százalékponttal nagyobb, annak ellenére, hogy a HFM tekintetében feszes hitelek általában hosszabb futamidővel és kissé alacsonyabb kamattal is rendelkeznek.

Az MNB szerint ezek az eltérések azonban nem jelentősek, így a „magas fedezeti megterheltséggel nyújtott hitelek nem tekinthetők kiemelten kockázatosnak”.

Érdekes viszont, hogy a HFM tekintetében feszesebb hiteleket felvevők általában fiatalabbak, emellett kisebb ingatlanokat is vásárolnak.

Az alábbi ábrán jól látszik, hogy azok, akik családtámogatást is igénybe vettek, általában alacsonyabb HFM-érték mellett tudták megvásárolni az ingatlanukat. Az államilag támogatott kategórián belül érdekes módon a 35 év fölötti, használt lakást vásárló hitelfelvevőknél volt a legmagasabb a kifeszített hitelek aránya, legkevésbé pedig szintén a 35 év fölötti, de új lakást vásárlók terhelték meg az ingatlanukat. Az államilag nem támogatott hitelek esetében viszont egészen más a kép:

A hitelüket egyedül felvevő, használt lakást vásárló 35 év alattiaknál a kifeszített hitelek aránya 40%.

A helyzet az új lakást vevők körében sem jobb, ott a 35 év alattiaknál 32% a HFM tekintetében kifeszített hitelek aránya. Azon szerződéseknél, ahol adóstárs is van, a használt lakásoknál 25-30, új lakásoknál pedig 17% körüli a 70%-nál magasabb HFM-értékkel rendelkező lakáshitelek aránya.

A JTM-kifeszítettség is növekedett

Az elmúlt időszakban megnövekedett kamatok és a hitelkihelyezések számának csökkenése miatt a jövedelemarányos törlesztési mutató tekintetében egyre kifeszítettebbek a lakáshitel-felvételek: míg 2021 előtt a lakáshitelek csupán 20 százalékánál volt megfigyelhető 40% fölötti JTM, 2023 első felében ez az arány 36%-ra nőtt. Az MNB jelentése alapján ez a növekedés azonban a leginkább a 40%-os JTM alatti hitelkihelyezések csökkenésének tudható be, nem pedig a kifeszített lakáshitel-kihelyezések növekedésének, így ezen adat önmagában nem hordoz magában kockázatot.

Az MNB július 1-től a 60%-os JTM-hez szükséges jövedelmi határ emeléséről döntött. Erre azért volt szükség, mivel a bérek jelentős nominális emelkedésével a hitelfelvevők egyre nagyobb arányának vált elérhetővé a 60%-os jövedelmi korlát:

míg 2019-ben csak a hitelfelvevők 40%-a tudta a jövedelmének 60%-át hiteltörlesztésre fordítani, 2023-ra ez az arány 60%-ra emelkedett.

A küszöb emelése után már csak a lakásvásárlók körülbelül fele tudta a magasabb JTM-korlátot igénybe venni, azaz az MNB intézkedései 10 százalékponttal csökkentették azok arányát, akik a bevételeik háromötödét törlesztésre tudják fordítani.

A fenti adatok mellett az önerő gyanánt felvett személyi kölcsönök aránya is figyelemre méltó: az MNB 2019-ben vezetői körlevélben szólította fel a pénzintézeteket e különösen kockázatos gyakorlat mellőzésére, akkor ugyanis a 60%-nál nagyobb HFM-értékkel bíró lakáshitelek 7-8%-a mellé személyi kölcsönt is felvettek.

Ez az arány az intézkedés hatására 2-3% közé csökkent.

A 2022-es évben azonban a lehetőségek szűkülése miatt egyre többen vettek fel személyi kölcsönt önerőként, így az ilyen fedezetlen hitelek aránya 4%-ra emelkedett vissza.

Milyen hatása lehet a 10%-os önerő megjelenésének? Azt fontos megjegyezni, hogy az alacsony önerős hitelfelvétel a sem a bank, sem a hitelfelvevő oldaláról nem lesz kötelező. Az önerő ily mértékű csökkenése azonban értelemszerűen azt jelenti, hogy a kiszemelt lakás megvásárlásához már az ingatlan forgalmi értékének 90%-át kell hitelből finanszírozni – az így magasabb hitelösszeg pedig (ugyanolyan lakásár, futamidő és kamat mellett) magasabb törlesztőrészletet is eredményez: a 10%-os önerővel felvett hitel összege és a törlesztőrészlete is 12,5%-kal lesz magasabb, mint a 20%-osnak (vagyis például egy 100 ezer forintos törlesztőrészlet 112,5 ezer forint lesz).



A JTM szabályok azonban még mindig érvényben vannak, így – bár az intézkedés valóban növeli az elsőlakás-vásárlók lehetőségeit – csak azok fogják tudni igénybe venni az alacsonyabb önerőt, akiknél 1. a bank engedélyezi a 10%-os önerőt, 2. a jövedelmük befér a hatályos JTM-limit alá.



A ma jellemző gyakorlat szerint a bankok inkább 30-40%-os önerőt várnak el, a HFM mellett ugyanis az ingatlan ún. hitelbiztosítéki értékét is figyelembe kell venniük – e fölé nem mehetnek a hitelösszeggel. Ez a korlát sok esetben alacsonyabb, mint a lakásérték 80%-a, de nem minden esetben; ugyanakkor ez egy újabb korlátot jelent a bankok és a hitelfelvevők előtt. Ez a korlát eddig is létezett, így nem valószínű, hogy a bankok további szigorítást vezetnének be – „szigorítás” csak abban a tekintetben várható, hogy a bankok nem módosítják lefelé a 20%-os önerő szükségességét.



Alacsony önerő mellett kizárólag annak ajánlható a lakáshitel felvétele, akik biztosak a saját állásukban és a jövedelmük növekedésében, azaz tudják, hogy a törlesztő visszafizetésével valószínűleg nem ütköznek gondokba. A most bevezetett intézkedés elsősorban a fiatal, pályakezdő, kevés megtakarítással rendelkező, de dinamikus karrier előtt álló fiatalok számára lesz segítség. Ez nem egy túl széles szegmens, így a kereslet tekintetében legfeljebb néhány százalékos emelkedés várható – a hitelfelvevők között ugyanis viszonylag kevesen vannak azok, akik az első lakásukat tervezik megvenni, és még az ő körükben is kisebbségben vannak, akik a hitelt alacsony önerő és magasabb törlesztőrészlet mellett szeretnék felvenni. Tovább csökkentheti az intézkedés hatását, ha az elsőlakás-vásárlók számára a CSOK Plusz is hoz extra lehetőségeket, ebben az esetben ugyanis a (családot alapító) elsőlakás-vásárlók számára elképzelhető, hogy magasabb önerő áll majd rendelkezésre.

Címlapkép forrása: Getty Images