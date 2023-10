Új vezérigazgató kerül a Morgan Stanley élére

A Morgan Stanley bejelentette, hogy Ted Picket nevezték ki új vezérigazgatónak, annak a James Gormannek az utódjaként, aki 14 évig töltötte be ezt a pozíciót. Pick, a Morgan Stanley társelnöke és aki három évtizede van a banknál, januárban veszi át új szerepkört, ezzel párhuzamosan az igazgatótanácsba is bekerül. A 65 éves Gorman továbbra is ügyvezető elnök marad.

Pick sokat tett azért, hogy a Morgan Stanley kereskedési üzletágát újjáélesszék a 2008-as pénzügyi válság alatti kihívásokkal teli időszakot követően. Az ausztrál származású Gorman akkor megmentette a bankot a majdnem összeomlástól, és többéves átalakítást hajtott végre, amelynek középpontjában a vagyonkezelés állt.

Pick, megválasztása utáni első interjújában megerősítette, hogy a bank jelenlegi irányvonalát tervezi fenntartani, és nem tervez semmilyen változást a stratégiában.

A cikk kitér arra is, hogy Pick két másik jelöltet "győzött le" a vezérszékért folytatott küzdelemben: Andy Saperstein társelnököt és Dan Simkowitzot, aki a befektetési üzletágat vezeti. Annak érdekében, hogy elkerüljék a drámai távozásokat, amelyek gyakran előfordulnak a Wall Streeten a vezetőváltások során, a Morgan Stanley bejelentette, hogy Saperstein lesz a vagyon- és befektetés-kezelési üzletág vezetője, míg Simkowitz társelnök és az intézményi értékpapír-üzletág vezetője.

Gorman májusban jelentette be, hogy egy éven belül le kíván mondani. A hármas közül Picket tartották a legesélyesebb utódnak a komplex intézményi értékpapír-üzletágat felügyelő szerepe miatt. Pick egész pályafutását a Morgan Stanleynél töltötte, elemzőként kezdte, de gyorsan menetelt fel a ranglétrán. Gorman jelezte, hogy hajlandó segíteni az átmenetben, bár azt nem részletezte, hogy meddig kíván elnök maradni.

