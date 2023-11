Megszólalt Bill Gross, ugrottak a bankrészvények

Nagyot emelkedett néhány amerikai regionális bank részvénye, miután a híres kötvénybefektető, Bill Gross szerint elmúlt a veszély – írja a Reuters.

Bill Gross, az egykor a „kötvénykirály" néven ismert milliárdos kijelentette, hogy olyan amerikai regionális bankok részvényeit vásárolja most, mint a Truist Financial, a Citizens Financial Group, a KeyCorp és a First Horizon. A hírre mindegyik pénzintézet részvénye legalább 6%-kal ugrott meg.

A regionális bankok hulló kése elérte a mélypontot

- írta Gross az X-en közzétett üzenetében.

A regionális bankokra nyomást gyakorolt az amerikai államkötvények jelentős hozamemelkedése, mivel ez visszafogta a jelzáloghitelek és más fogyasztói hitelek iránti keresletet. Ez a nyomás a Fed kamatemelési ciklus befejezésére irányuló bejelentését követően enyhült, a 10 éves állampapír hozama háromhetes mélypontra esett.

Gross október 23-án azt írta, hogy komolyan fontolóra veszi a regionális bankokba való beszállást, ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a túl korai befektetés fájdalmas lehet. Ezt követően október végén már arról írt, hogy egyes részvények hosszú távú értéket kínálnak.

A regionális banki részvényekre vonatkozó megjegyzései mellett Gross azt is írta, hogy várakozásai szerint a hozamgörbe meredeksége pozitívba fordul a következő hat hónapban, ez pedig vonzóbbá teheti a 2 éves állampapírt a 10 éveshez képest. Már több mint egy éve inverz a hozamgörbe, azaz a rövid lejáratú kötvények magasabb hozamot hoznak, mint a hosszú lejáratúak.

Történelmileg az inverz hozamgörbe közelgő recessziót jelez, és általában valamivel a recesszió előtt vagy annak pillanatában ismét pozitívba fordul a hozamgörbe meredeksége.

