Banki csalások, átalakuló fiókok, bigtech veszély: megszólaltak a bankpiac nagyágyúi

Dübörög a Portfolio Banking Technology konferenciája, az első szekcióban kiemelt helyet kapott a kiberbiztonság, a Magyar Bankszövetség digitalizációs csomagja és a fintech/bigtech kihívás. Becsei András, az OTP Bank és Harmati László, az Erste Bank vezérigazgató-helyettese mellett Eölyüs Endre, a Mastercard country managere osztotta meg e témákról gondolatait.

Ki a felelős a rengeteg csalásért, visszaélésért?

Harmati László, az Erste Bank vezérigazgató-helyettese úgy fogalmazott: ő úgy tanulta, sosem az ügyfél a hibás. Az idei első három negyedévben négyszeresére emelkedett a csaláskísérletek száma az Erste Banknál, túlnyomó része a hagyományos fizetési tranzakciókhoz kapcsolódik. Rabló-pandúr játékról van szó, a felügyelettel együttműködve a csalók intelligenciaszintjét meghaladó védelmet kell kialakítani, felül kell vizsgálni például a hagyományos ügyfélazonosítási technikákat is.

Eölyüs Endre, a Mastercard country managere szerint sajnos úgy tűnik, a rablók jobban használják a mesterséges intelligenciát, mint a pandúrok. A bankoknak nem dolguk a bűnüldözés, a hatóságoknak kellene ebben fejlődniük. A piaci szereplőktől megkövetelt „seamless” (gördülékeny ügyfélélményre koncentráló) gondolkodás elkezdett visszaütni mára, hiszen az ügyfelek észre sem veszik, hol veszik el az adatait. Érdemes tehát mértéket tartani a gyorsaságra és észrevétlenségre koncentráló fejlesztések terén. Úgy vélte, a bankok és nagyobb cégek beszállítói hálózatában lévő kkv-k is rendkívül sérülékenyek, ez egyre érdekesebb terep lesz a csalók számára. A jelszóbiztonság kapcsán egy ötletet adott: legyen egy jelszó minél hosszabb, ez számít igazán.

Becsei András, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese és a Magyar Bankszövetség alelnöke szerint az ügyfelek elvárják a bankoktól, hogy gyors szolgáltatást nyújtsanak, hiszen nem lehet elvonatkoztatni más szolgáltatások gyorsaságától. Új társadalmi normáknak kell megszilárdulniuk, amelyek meghatározzák, meddig tart az ügyfeleke felelőssége, és hol kezdődik a bankoké. Öt aranyszabályt említett Becsei András, amelyek betartásával az ügyfelek a visszaélések 80%-át megelőzhetnék. A csalások száma saját tapasztalataik szerint az első két negyedévben meredeken emelkedett, a harmadik negyedévben viszont mintha az ügyféltudatosság erősödésének köszönhetően is sikert volna megállítani a növekedést.

Alkalmas-e a digitalizáció az ügynökök és a fiókhálózatok kiváltására, az értékesítési célok biztos teljesítésére?

Becsei András szerint a személyi kölcsönöknél már fejlett a digitalizáció, és az egyszerűbb tranzakcióknál is egyre meghatározóbb. A következő nagy kérdés, hogy a digitális értékesítésben milyen arányt sikerül majd elérniük a bankoknak. A bankfiókok ügyfélszolgálati része azonban fennmaradhat, fiatal ügyfeleknél is előfordul például, hogy elakadnak egy digitális folyamatban, vagy egyenesen kizárják magukat a digitális banki felületről.

Harmati László felhívta a figyelmet: a digitalizációnak része a fizikai hálózatok digitalizációja is. A kulcskérdés az, mennyire fogják tudni az inkunbens szereplők, a bankok azt az ügyfélélményt létrehozni, amelynek inherens része a fizikai csatornák igénybevétele is. A fiókhálózat nem fog eltűnni, a versenyelőny fenntartását és erősítését a hibrid megoldások is szolgálják. A bankok sokat invesztálnak a fiókhálózatuk fejlesztésébe és a perszonalizációba, emellett a platformizáció is gőzerővel zajlik.

Mi értelme van a 15 perces jelzáloghitelnek?

Becsei András szerint az ingatlan-adásvételi szerződés megkötésétől a hitelszerződés-tervezet kézhez vételéig kell számítani a Magyar Bankszövetség által elképzelt 15 percet, ezt az adminisztrációs teendők megspórolásával lehetne elérni, az ügyfelek (jelenleg kötelezően előírt 3 napos) gondolkodási ideje a hitelszerződés-tervezet áttekintésére továbbra is megmaradhatna. Részletek:

Mennyire erős a bigtechek és a fintechek nyomása a bankpiacon?

Eölyüs Endre szerint a technológia sokkal gyorsabban fejlődik, mint amilyen gyorsan be tudjuk fogadni. Példaként hozta fel a csomagautomaták nagyon gyors elterjedését. A bigtechek és a pénzügyi piac más szereplői is gyorsabban fejlesztenek, mint amilyen gyorsan az ügyféligények megjelennek, bizonyos fejlesztések már évekre előre megvannak ahhoz képest, minthogy tömegesen elérhetők lennének. Az innováció drága játék, be kell vállalni azt is, hogy bizonyos fejlesztések, szolgáltatások végül elhalnak. A globalizáció kissé lassulni látszik, ez lehetőséget ad a bankoknak is arra, hogy a belső hatékonyság fejlesztésével is foglalkozzanak.

Harmati László szerint a bankok ügyfél általi elhagyásának egyik kezdeti indítóereje az volt, hogy az ügyfelek rossz árfolyamon válthattak devizát. Ezért vezette be az Erste azt a szolgáltatását, amellyel ezen változtatott, és ez segíthet az ügyfelek elpártolásának a csökkentésében. Bizonyos árazási sémák nem fenntarthatók – húzta alá. A piacra újonnan belépő BNPL-cégek kapcsán felhívta a figyelmet, hogy a piaci környezet (pl. online kereskedelem alakulása) szempontjából nem a legjobb időzítéssel jelentek meg. A bankoknak megvannak az eszközeik, hogy a fintech kihívással szembenézzenek, a bigtechektől Harmati László kissé jobban tart.

Becsei András szerint az ingyen kínált ügyfélélmény még nem minden: minél tovább működnek a fintech cégek, annál erősebb a profitabilitási nyomás. A Revolut is közzétette nemrég a számait, de ez még nem a 2022-es jelentés volt – fogalmazott ironikusan.

Címlapkép forrása: Portfolio