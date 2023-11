Közeleg az AI Act, a DORA, az AFR 2.0 és a MiCA – te tudod, melyik mit jelent?

Három, négy és öt betűs EU-s jogszabályokról és pénzügyi infrastruktúrákról beszéltek az előadók a Portfolio keddi Banking Technology konferenciájának kora délutáni szekciójában. A bankoknak mindegyikkel foglalkozniuk kell, de valamilyen szinten mindannyiunk életét befolyásolni fogják.

Jön a mesterséges intelligencia alkalmazását szabályozó AI Act az Európai Unióban

Az EU mesterséges intelligenciára vonatkozó jogszabálytervezete az első mesterséges intelligenciára vonatkozó törvénytervezet a világon – mondta el előadásában Haász Gabriella, a RowanHill Digital Kft. senior tanácsadója (címlapképünkön). A szabályozás javíthatja az előrejelzések és a döntések minőségét, versenyelőnyt biztosíthat, társadalmi és környezeti eredményeket hozhat, ugyanakkor számos vagyoni és nem vagyoni kár megelőzésében segíthet, és rengeteg jogi kérdést is megválaszolhat.

A jogszabályalkotási projekt 2018-ban indult el, 2021 áprilisban közzétette az EU a rendelettervezetét, ennek a szövegéről zajlik a mai napig a párbeszéd. Idén június 14-én elfogadta az Európai Parlament az AI Actet, jelenleg a háromoldalú vita zajlik az EU három intézménye között, ami év végére lezárulhat. A tagállamoknak két évük lesz az implementációra, így 2025 végéig válhat kötelezővé az alkalmazása. Jelen állás szerint a mesterséges intelligencia nem megfelelő alkalmazásával kapcsolatos bírságok a többszörösére fognak rúgni a már amúgy is sokak által sokallt GDPR-bírságoknak. A pénzintézetek esetében az AI Act betartását várhatóan az MNB fogja majd felügyelni – ismertette Haász Gabriella.

Nyakunkon DORA a kibertámadások ellen

A pénzügyi rendszer népszerű célpontja a kibertámadásoknak, idén a duplájára nőtt az egy évvel korábbihoz képest ezek száma, és a biztosítók különösen kitettek - ismertette előadásában Horváth Katalin, a CMS CEE szenior tanacsádója. Az ennek rendszerszintű kezelését célzó EU-s DORA rendelet 2025. január 17-én lép hatályba, érdemes mielőbb elkezdeni a felkészülést. Húszféle pénzügyi szervezetre és külső IKT-beszállítókra is vonatkozni fog, és kiegészítő jelleggel emellett a NIS2 szabályozást is be kell nekik tartaniuk.

A DORA fókuszba helyezik a vezetőket, akik felelősek lesznek a megfelelésért, biztosítaniuk kell például a költségvetést, az erőforrásokat és a képzést a szervezet számára, és őket is képezni kell. A pénzügyi szervezeteknek saját kibervédelmi stratégiával is rendelkezniük kell, az IKT-szolgáltatások vonatkozásában pedig egy komplett kockázatkezelési keretrendszerre is szükség lesz.

AFR 2.0 és azon túl: milyen változások jönnek?

Az azonnali fizetési rendszer jövőjéről Marosi Bence, a Giro Zrt. üzleti igazgatója beszélt a konferencián, a változások szerinte elsősorban új üzleti lehetőségeket fognak jelenteni a pénzügyi rendszer szereplői számára. A cég víziója szerint természetes mozdulat lesz azonnalival fizetni; mindenhol és minden helyzetben használni tudjuk. Az AFR 2.0 első eleme szeptemberben lépett életbe: a 10 milliós felső átutalási összeghatár 20 millió forintra emelkedett. Emellett a fizetési kérelmek illetékmentességet kaptak, és az árazásban korlátozásokat vezetett be az MNB. A bankszektor szereplőinek biztosítaniuk kell jövő évtől (alapvetően a mobilbankjukban) a QR-kódos adatbevitelt us, hogy az ezen alapuló fizetési mód el tudjon terjedni.

Foglalkozik a Giro az elektronikus pénzforgalomban végbemenő visszaélésekkel is, a legkitettebb szektornak a háztartások számítanak az esetek 95%-ával, a csalási érték 84%-ával. A cég jogszabályi felhatalmazás alapján a Központi visszaélésszűrő rendszerrel (KVR) fog küzdeni 2025. január 1-jétől a jelenség ellen, először a forint-, majd a devizaalapú tranzakciók esetében. A mesterséges intelligencia egyik lehetséges felhasználási módját képviselő rendszernek fél másodperc ideje lesz arra, hogy az adatokat elemezve visszajelzést adjon a tranzakció kockázatosságáról a bank számára, az azonnaliság és a gyorsaság tehát nem fog sérülni tőle – mondta el Marosi Bence.

MiCA - Hogyan használhatják ki a bankok a kriptós szabályozásban rejlő lehetőségeket?

Ezzel a címmel Fischer Bálint, a Dorsum üzletfejlesztési igazgatója tartott előadását, megnyugtatva a közönséget: a MiCA nem kötelezettséget ró a piaci szereplőkre, hanem lehetőségeket teremet. A legnagyobb német bankok ma már nyújtanak kriptoeszközökre letétkezelési szolgáltatást, és Európa legnagyobb bankjai, köztük francia és spanyol pénzintézetek, már nemcsak vizsgálják, mit lehetne kezdeni a kriptoeszközökkel, hanem már csinálják. A kriptopiac kapitalizációja most már a globális kötvénypiac 1%-át, az aranypiac 10%-át teszi ki. A SWIFT tranzakciós rendszer forgalmának a 10%-át már kriptopénzben is le lehet bonyolítani.

Az EU által már elfogadott, lényeges részeit tekintve 2024-ben hatályba lépő MiCA rendelet arról szól, hogy a pénzintézetek nyújthatnak kriptoszolgáltatást, a vele egy időben elfogadott DLT Pilot Regime rendelet pedig lehetővé teszi az értékpapírok tokenizációját. Szabályozott módon lehet például stable coint kibocsátani Magyarországon is. Az igazán izgalmas dátum 2024 decembere lesz, a kriptoeszközök eszközosztálya megjelenhet a pénzintézetek standard értékkínálatában, és az ügyfelek tarthatnak kriptoeszközt a magyar bankoknál is. A szolgáltatás nyújtásához licencre lesz szükségük a bankoknak, valószínűleg az MNB-nél.

