Egy hónapod maradt, ha nem akarsz lemaradni a 10 milliós lakossági ingyenhitelről, mutatjuk a részleteket

2024. január 1-jével szigorodnak a babaváró hitel igénylésére vonatkozó feltételek. Ha a feleség elmúlt 30 éves, de még nincs 41, akkor legalább 12 hetes várandósnak kell lennie jövőre, hogy felvehesse a házaspár a kamatmentes kölcsönt. Akiknél még nincs úton a baba, de a házaspár női tagja elmúlt 30, azoknak idén december közepéig érdemes igényelniük a kölcsönt, tehát egy hónapjuk maradt. Arra is figyelni kell, hogy ha nem érkezne meg a baba 5 éven belül, akkor csaknem 5 millió forint kamattámogatást kell majd visszafizetni, érdemes tehát az elején befektetni az összeget. Bemutatjuk, mi változik és mi nem a babaváró hitelnél, és hogy áll most a kölcsön piaca.

Mi nem változik?

A babaváró hitel 2019. július 1-je óta létezik Magyarországon, azóta nem változtak az alábbi feltételek, és jövőre sem fognak:

Fiatal házaspárok igényelhetik a bankoknál, tehát egyedülállók és élettársi kapcsolatban élők nem jogosultak.

igényelhetik a bankoknál, tehát egyedülállók és élettársi kapcsolatban élők nem jogosultak. Kamatmentes a hitel az első 5 évben, és a futamidő végéig az is marad, ha az első 5 évben gyermeke érkezik a házaspárnak, és teljesülnek a további feltételek (lásd alább).

a hitel az első 5 évben, és a futamidő végéig az is marad, ha az a házaspárnak, és teljesülnek a további feltételek (lásd alább). Legfeljebb 20 éves futamidejű, szabad felhasználású, fedezetlen a hitel, a jelzálogfedezetet ugyanis állami garancia helyettesíti, amelyért évi 0,5%-os garanciadíjat fizet a hitelfelvevő.

a hitel, a jelzálogfedezetet ugyanis állami garancia helyettesíti, amelyért évi 0,5%-os garanciadíjat fizet a hitelfelvevő. A házaspár legalább egyik tagjának kell 3 éves folyamatos tb-jogviszonyt (vagy felsőoktatási tanulmányt) igazolnia.

(vagy felsőoktatási tanulmányt) igazolnia. Az első és a második gyermek érkezése után 3 évre törlesztés-felfüggesztés igényelhető, ezen időtartammal meghosszabbodik a futamidő. Ikrek esetén a 3 éves szüneteltetés további 2 évvel meghosszabbítható.

igényelhető, ezen időtartammal meghosszabbodik a futamidő. Ikrek esetén a 3 éves szüneteltetés további 2 évvel meghosszabbítható. A második újonnan érkező gyermek után babaváró támogatás jár, amelynek összege a fennálló hiteltartozás 30%-a , ennyivel csökken a hiteltartozás.

újonnan érkező gyermek után babaváró támogatás jár, amelynek összege a , ennyivel csökken a hiteltartozás. A harmadik újonnan érkező gyermek után is babaváró támogatás jár, amelynek összege a fennálló hiteltartozás 100%-a , vagyis megszűnik a hitel.

újonnan érkező gyermek után is babaváró támogatás jár, amelynek összege a fennálló , vagyis megszűnik a hitel. Idejében kell jelezni a baba érkezését a banknak, ez korábban 60 nap volt, jelenleg 180 nap a születés (várható) időpontja után .

. Ha 5 éven belül nem teljesül a gyermekvállalás , akkor az időközben igénybe vett kamattámogatást 120 napon belül vissza kell fizetni, és a hitel kvázi személyi kölcsönné alakul át, magas kamattal (kiszámítása nem változik 2024-ben, lásd az alábbi táblázatot).

, akkor az időközben igénybe vett kamattámogatást 120 napon belül vissza kell fizetni, és a hitel kvázi személyi kölcsönné alakul át, magas kamattal (kiszámítása nem változik 2024-ben, lásd az alábbi táblázatot). A feltételek nem teljesítésének számít az is, ha elválnak a hitelfelvevők (különösen, ha anélkül, hogy 5 éven belül gyermekük születne), ha mindketten külföldre költöznek a futamidő alatt, vagy ha kiskorú gyermek nevelése más személyhez kerül.

számít az is, ha elválnak a hitelfelvevők (különösen, ha anélkül, hogy 5 éven belül gyermekük születne), ha mindketten külföldre költöznek a futamidő alatt, vagy ha kiskorú gyermek nevelése más személyhez kerül. A gyermek születése előtt érdemes igényelni a hitelt, az (akár már úton lévő) legalább 12 hetes magzattal teljesül a gyermekvállalási feltétel (halva születés esetén is).

igényelni a hitelt, az (akár már úton lévő) legalább 12 hetes magzattal teljesül a gyermekvállalási feltétel (halva születés esetén is). Örökbefogadott gyermekek után is igényelhető, ez esetben az örökbefogadás véglegessé válásának a dátuma felel meg a születés dátumának.

Mi változik?

Fenti táblázatunkban vastag betűvel jelöltük a legfontosabb változásokat, 2024. január 1-jétől az alábbiak lesznek érvényesek:

A hitel maximális összege az eddigi 10 millió forintról 11 millió forintra emelkedik.

emelkedik. A maximális hitelösszeg, 20 éves futamidő és a 0,5%-os garanciadíj mellett a havi törlesztőrészlet az eddigi 45 833 forint helyett 50 417 forint lesz . (A rendeletben meghatározott maximális törlesztőrészlet is 50 ezerről 51 ezer forintra nő).

. (A rendeletben meghatározott maximális törlesztőrészlet is 50 ezerről 51 ezer forintra nő). A házaspár női tagjának a maximális életkora az eddigi 41 évről 30 évre csökken.

csökken. Amennyiben a feleség éppen legalább 12 hetes várandós, akkor 30-41 év közötti életkor esetén is igénybe veheti a hitelt 2024. december 31-éig . A várandóságot várandósgondozási könyvvel vagy a kezelőorvos által kiállított dokumentummal kell igazolni.

igénybe veheti a hitelt . A várandóságot várandósgondozási könyvvel vagy a kezelőorvos által kiállított dokumentummal kell igazolni. Változik a visszafizetendő összeg mértéke , ha nem teljesül az 5 éven belüli gyermekvállalás. Ha a jegybanki alapkamat 3 százalékponttal növelt mértékének megfelelő, a kölcsön folyósításának időpontja és az előtörlesztés időpontja közötti időszakra számolt kamatösszeg magasabb lenne a már igénybe vett kamattámogatás összegénél, akkor ezt kell megfizetni a kincstár felé (ez meglehetősen bonyolulttá teszi a kalkulációt, a kamattámogatás összegét azonban lásd az alábbi ábrán).

, ha nem teljesül az 5 éven belüli gyermekvállalás. Ha a jegybanki alapkamat 3 százalékponttal növelt mértékének megfelelő, a kölcsön folyósításának időpontja és az előtörlesztés időpontja közötti időszakra számolt kamatösszeg magasabb lenne a már igénybe vett kamattámogatás összegénél, akkor ezt kell megfizetni a kincstár felé (ez meglehetősen bonyolulttá teszi a kalkulációt, a kamattámogatás összegét azonban lásd az alábbi ábrán). Az állam által a bankoknak kifizetett kamattámogatás mértéke az 5 éves ÁKK-kötvényaukciókon kialakult aukciós kötvényhozamok súlyozott számtani átlaga 130 százalékának + 1 százalékpontos értékéről 110 százalék + 1 százalékpontra csökken.

az 5 éves ÁKK-kötvényaukciókon kialakult aukciós kötvényhozamok súlyozott számtani átlaga csökken. A szintén a bankok és az állam közötti elszámolásban jelentőséggel bíró ügyleti kamat 1, 2, illetve 5 év után, majd ezt követően 3 évente megváltoztatható az eddigi 5 éves kamatperiódus helyett.

2024. január 1-jétől a babaváró hitel mellett megjelenik egy másik kamattámogatott hitel is, az akár 50 milliós összegű CSOK Plusz, amelyhez az első gyermeknek 4 év alatt kell megérkeznie, ügyfélkamata pedig magasabb, fix 3% lesz. A babaváró és a CSOK Plusz egymástól függetlenül felvehető, nem "zavarnak be" egymásnak. A CSOK Plusz eddig megismert feltételeiről alábbi cikkünkben írtunk:

A babaváró hitel felvételének a legnagyobb kockázata idén és jövőre is az lehet a házaspár számára, hogy nem érkezik meg 5 éven belül a gyermek, és ez esetben az igénybe vett kamattámogatást az 5 év lejárta után 120 napon belül vissza kell fizetni. Hogy pontosan mekkora lesz a kamattámogatás mértéke jövőre a babaváró hiteleknél, azt még nem lehet tudni, a januári mértéket ugyanis a decemberben közzéteendő ÁKK-hozamok fogják meghatározni, ráadásul mivel a kamattámogatás mértéke ezentúl gyakrabban fog változni, nehéz is lesz előre megmondani. Ugyanígy bonyolítja a képet, hogy ezentúl az alapkamatot is figyelembe kell venni a "büntetés" esetleges, újonnan bevezetendő magasabb összegének meghatározása során, (lásd feljebb).

2023-ban viszont még nincs ilyen változás, így azt viszont már előre tudjuk, hogy aki idén novemberben vagy decemberben veszi fel a babaváró hitelt, annak 5 év múltán mennyit kell visszafizetnie a gyermekvállalás nem teljesülése esetén. Ez jelenleg és év végén is 4,7 millió forint körül lesz a maximális, 10 milliós hitelösszeg esetén. Aki tehát biztosra akar menni, annak érdemes már az elején kockázatkerülő módon befektetnie a felvett összeget (pl. a jövőre 18% felett kamatozó PMÁP-ba), és csak akkor felhasználni a hitelt, ha ténylegesen megérkezik a gyermek, és jogosulttá válik a házaspár a kamattámogatásra egészen a futamidő végéig.

Végezetül megnéztük, hogy alakul most a babaváró hitel piaca. 2019 júliusa és 2023 szeptembere között 2265 milliárd forintnyi ilyen hitelt vettek fel a háztartások, ami nagyjából 230 ezer hitelfelvevő házaspárt jelent. Azt látjuk, hogy folyamatosan csökken a termék iránti kereslet, mióta tavaly decemberben a babaváró hitel kivezetésének akkori lebegtetése miatt egy előrehozott keresletet láthattunk. Ennek egyik oka a lakáspiac visszaesése lehet, hiszen a babaváró hitelek legalább 70%-át a felmérések szerint valamilyen lakáscélra szokták felvenni a házaspárok. Az elmúlt 12 hónapban 300 milliárd forintnyi babaváróhitel-szerződést kötöttek a hitelfelvevők, szemben az egy évvel korábbi csaknem 450 milliárddal. Jövőre további visszaesés várható a keresletben a feltételek szigorodása miatt, az igénybevevői kör ugyanis nagyjából a harmadára szűkülhet. A szigorítás egyúttal idén végéig még előrehozott keresletet generálhat a 30 év felettiek körében, amihez hasonlót tavaly év végén is láttunk.

A babaváró hitel korábbi népszerűségének köszönhetően azonban e termék így is a bankok teljes háztartási hitelállományának a 20%-át teszi ki 2007 milliárd forinttal. Mivel a szerződött összeg 2265 milliárd forint volt a bevezetés óta, ezért feltételezve, hogy ennek a teljes összegét folyósították is, több mint négy év alatt mintegy 258 milliárd forint lehetett a babaváró hitelek tőketörlesztése és állami általi (második és harmadik új gyermek után járó) tartozás-elengedése összesen.

Címlapkép forrása: Getty Images