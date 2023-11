Súlyos tízmilliókat kaszálhatsz a CSOK Plusszal, verhetetlen számokat produkál az új lakáshitel

Közzétette és társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a CSOK Pluszról szóló rendelettervezetet, pénteki cikkünkben be is mutattuk az új családtámogatás részletszabályait. Most azt nézzük meg, lakáshitelként hogy vizsgázik az új kamattámogatott hitel a bankoknál elérhető, jelenleg 8% körüli kamatozású piaci konstrukciókkal szemben.

A CSOK Plusz két nagy előnye

Két nagy előnye lesz a CSOK Plusz hitelnek a normál lakáshitelekkel szemben:

alacsonyabb a törlesztőrészlete a legfeljebb 3%-os kamatnak köszönhetően,

aki legalább két új gyermeket vállal, annak csak a tőketartozás egy részét kell visszafizetnie, ugyanis a második új gyermektől 10 millió forint hitelelengedés jár gyermekenként.

Az alacsony kamat már a kezdeti, a hitelelengedés a későbbi havi törlesztőrészletben jelent érdemi előnyt.

Magának a hitelnek a maximális összege a meglévő és a vállalt gyermekek összesített számától függ: egy gyermek esetén 15, kettő esetén 30, legalább három esetén 50 millió forint lesz felvehető, ez nem változott a bejelentettekhez képest. Azt azonban pontosítja a rendelettervezet, hogy hány gyermeket lehet előre vállalni. Kiderült, hogy

gyermektelen házaspárok legfeljebb három,

egygyermekes házaspárok legfeljebb kettő,

két- vagy többgyermekes házaspárok egy gyermek vállalásával vehetik igénybe a CSOK Pluszt.

Ez azt jelenti, hogy kétszer 10 milliós hitelelengedésre csak azok lesznek jogosultak, akik a nulláról vállalnak három gyermeket. Az egyszeri 10 milliósra azok, akik a nulláról vállalnak kettőt, de azok is, akik egy gyermek után szeretnének még kettőt. A már legalább két gyermekkel rendelkezők legfeljebb 10 millió hitelelengedést kaphatnak tehát összesen. Egy gyermek vállalását 4, kettőét 8, háromét 10 év alatt kell teljesíteni, örökbefogadás esetén kétéves hosszabbítás kérhető.

Alacsonyabb lesz, sőt csökkenthető a törlesztőrészlet

Az alacsonyabb kamat és a hitel-elengedés kombinációja egészen különleges lakáshitellé teszi a CSOK Pluszt. Előbbi jellemzője a ma is elérhető CSOK-hitellel, utóbbi pedig a babaváró hitellel rokonítja. Először is megnéztük, hogy mekkora ennek a hitelnek a törlesztőrészlete. Mivel az első évben csak kamatot kell törleszteni, tőkét nem, ezért meg kell különböztetni az első évet a többitől. A 2. évtől kezdve egy fix 8%-os lakáshitelhez képest havi 40 ezer forint körüli megtakarítás érhető el a 15 milliós CSOK Plusszal, a nagyobb összegekkel pedig természetesen ez a különbség arányosan nő.

Ehhez jönnek még hozzá előnyként a gyermekek érkezésekor esedékes hitel-elengedési kedvezmények, amit gyermekvállalási támogatásnak nevez a rendelettervezet. Ha egy ma még gyermektelen házaspár felveszi a 15 milliót, és születik egy gyermeke, attól még nem fog csökkenni a törlesztőrészlete, hiszen nincs második gyermek, amelyik után jogosultak lennének a hitelelengedésre, fennmarad tehát a 73 ezer forint körüli törlesztőrészlet. Ha viszont ugyanez a házaspár két gyermeket vállal, felveszi a 30 milliót, és négy év múltán meg is születik a második gyermekük, onnantól fogva az addigi 146 ezer forint helyett havi 93 ezer forintot kell törleszteniük. Ha pedig három gyermeket vállalnak, felveszik az 50 milliót, és a hatodik év múltán a harmadik új gyermek is megszületik, akkor

MAJDNEM A FELÉRE ESIK A TÖRLESZTŐRÉSZLETÜK AHHOZ KÉPEST, MINT AMIKOR MÉG NEM VOLT, VAGY CSAK EGY GYERMEKÜK VOLT.

Az első gyermek érkezése után egy évnyi törlesztési moratórium is igényelhető, de ezzel az egyszerűség kedvéért nem kalkuláltunk.

Mekkora jövedelem kell a CSOK Pluszhoz, és mennyivel jobb ez egy piaci lakáshitelnél?

Hogy mekkora jövedelem kell egy lakáshitel felvételéhez, azt természetesen nem a csak kamatfizetést tartalmazó első év törlesztőrészlete alapján határozzák meg a bankok, és nem is a hitelelengedést követő időszak törlesztőrészlete alapján. Ehelyett várhatóan a második évtől esedékes azon időszak legmagasabb törlesztőrészletét nézik majd, amikor még nem lesznek jogosultak a második gyermek után járó hitelelengedésre. A Magyar Nemzeti Bank adósságfékszabályai alapján a fix kamatozású lakáshitelek törlesztőrészlete a házaspár nettó jövedelmének 50%-áig terjedhet, de ha a nettó jövedelem eléri a 600 ezer forintot, akkor annak 60%-áig.

Ennek megfelelően a 25 éves futamidejű, 15 milliós CSOK Pluszhoz elég összesen 146 ezer forint összesített nettó jövedelmet felmutatnia a házaspárnak. Legalábbis a „központi” adósságfékszabályok alapján, de természetesen az egyes bankok ennél akár jóval szigorúbb szabályokat is alkalmazhatnak. Ezzel a lehetőséggel általában élnek is. A 30 milliós CSOK Pluszhoz a jegybank szabályai alapján minimum 293 ezer forintos nettó jövedelem szükséges a házaspár részéről, míg az 50 millióshoz 488 ezer. Ha a hitelfelvevők nem a 25 éves futamidőt választják, hanem annál rövidebbet, akkor ezek a jövedelemhatárok felfelé változnak. Akármelyiket választja is a hitelfelvevő pár, sokkal kisebb jövedelemre van szükségük, mint ha a 8%-os piaci lakáshitelt vennék fel. A 25 éves futamidejű hitelek többsége esetében például

CSAKNEM 60%-KAL KELLENE MAGASABB JÖVEDELMET FELMUTATNIUK, HA INKÁBB A JELENLEG ELÉRHETŐ PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSHITELT VENNÉK FEL.

Mennyit kell visszafizetni a CSOK Pluszból, és mennyivel jobb ez egy piaci lakáshitelnél?

Alapesetben egy fix kamatozású lakáshitel teljes visszafizetendő összegét három dolog határozza meg: a felvett hitelösszeg, a futamidő és a kamat, az esetleges díjakat is figyelembe véve. Ennek megfelelően előre meg lehet mondani, hogy egy 15 milliós, 8%-os lakáshitelből a futamidő során 34,7 millió forintot kell visszafizetni. Ugyanez a 30 milliós lakáshitelnél 69,5 millió forint, az 50 milliós hitelnél 115,8 millió forint. Mindez elég horrorisztikusan hangzik, ezért is vesznek fel manapság kevesen piaci kamatozású lakáshitelt.

Ezzel szemben a CSOK Plusz visszafizetendő összege sokkal barátságosabb. A 15 milliós összegre hitelelengedés nélkül is csak 21,5 millió forintot kell majd visszafizetni, figyelembe véve az első évben esedékes kamatfizetéseket is. A CSOK Plusz igazi előnye e téren azonban nem ebben az esetben jön elő, hanem amikor a hitelelengedésre is jogosulttá válik a házaspár. Ha például két gyermeket vállalnak, így elengednek nekik 10 milliót a negyedik év végén, akkor a 30 milliós összegből kamatokkal együtt is csak 29,5 millió forintot kell visszafizetniük. Ebben az esetben olyan lesz a hitel, mintha negatív, egészen pontosan - 0,1%-os kamat mellett vették volna fel.

Természetesen még kedvezőbb a kép, ha két gyermek után is igénybe tudják venni a 10 milliós hitelelengedést: ha a hatodik év végén az 50 millió forintból még a második 10 milliót is elengedik, akkor a teljes visszafizetendő összeg 45,1 millió forintra csökken, és matematikailag olyan lesz a hitel, mintha - 0,8%-os kamattal vették volna fel. Természetesen

MINÉL KORÁBBAN ÉRKEZNEK A GYERMEKEK, ANNÁL KEDVEZŐBB A KONSTRUKCIÓ ÍGY SZÁMOLT „ELMÉLETI KAMATOZÁSA”,

hiszen a kisebb tőketartozásra annál kisebb kamatfizetés jut a futamidő hátralévő részében.

