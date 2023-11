Fontos nemzetközi egyezményből lépett ki négy nagybank

Négy nemzetközi nagybank lépett ki a vállalati beruházások éghajlati célokkal való összhangját vizsgáló ENSZ által támogatott SBTi kezdeményezésből.

A Reuters hírügynökség értesülése szerint a hitelezők azért hagytak fel a Science Based Targets Initiative (SBTi) céljai érvényesítésére irányuló erőfeszítéseikkel, mert egyrészt aggályaik szerint akadályozza őket a hagyományos energiahordozókat kiaknázó beruházások finanszírozásában, másrészt a nehezen teljesíthetőnek tartják a kitűzött emissziós célokat.

A Standard Chartered Plc és az HSBC Plc, valamint a Societe Generale SA és az ABN Amro Bank NV az év folyamán egymástól függetlenül hozta meg a döntést az ENSZ kezdeményezésének elhagyásáról, de mindannyian hangsúlyozták, hogy továbbra is tartják magukat a Net-Zero Banking Alliance (NZBA) kevésbé szigorú követelményeihez, amelyek szerint fosszilis energiahordozók kiaknázásába irányuló beruházásokat is lehet finanszírozni, ha összességében eredményt tudnak felmutatni az emissziós mérlegben.

A bankok hangsúlyozták egyúttal, hogy ameddig a gazdaság a fosszilis energiaellátástól függ, addig finanszírozni is fogják a szükséges beruházásokat.

Az SBTi idén mutatta be a kifejezetten pénzügyi intézményekre vonatkozó új befektetési előírás-tervezetét, amely 2024-ben lépne életbe és megkövetelné a bankoktól és a vagyonkezelőktől, hogy ne finanszírozzanak új fosszilis tüzelőanyag-projekteket.

A Standard Chartered szóvivője megerősítette a Reuters hírügynökségnek, hogy kilépett a kezdeményezésből azzal az indoklással, hogy az SBTi által javasolt új befektetési szabvány nem veszi megfelelően figyelembe "ügyfeleink és piacaink (fosszilis energiahordozóktól való) függőségét". A HSBC szóvivője szerint a bank a kibocsátási célokat az NZBA iránymutatásával összhangban határozta meg. A Societe Generale nem kívánt nyilatkozni. Az ABN Amro szóvivője pedig megerősítette, hogy a holland hitelező az SBTi-ből való kilépés után is az NZBA tagja maradt.

A legtöbb nagy európai bank, amely csatlakozott az SBTi-hez, továbbra is tag marad. A Credit Agricole, az ING, a BBVA és a Swedbank a Reutersnek elmondta, hogy továbbra is elkötelezettek az SBTi mellett, amely hitelesíti a kibocsátási céljaikat. Az SBTi már jóváhagyta a NatWest, a Commerzbank és a Raiffeisen egyes befektetési terveit. A BNP Paribas nem válaszolt az SBTi státuszával kapcsolatos megkeresésekre.Az SBTi és a pénzügyi cégek közötti repedések megjelenése jeleként az Allianz szóvivője is közölte, hogy a német biztosítóóriás szintén kilépett, anélkül, hogy indoklást adott volna.

Egyetlen nagy amerikai bank sem csatlakozott az SBTi-hez, helyette az NZBA könnyebben teljesíthető előírásait választották.

Címlapkép forrása: Getty Images